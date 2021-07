Bodenseeregion Tötungsdelikt auf der Insel Reichenau: Mann tötet Exfrau – und flüchtet mit der Leiche auf dem Rücksitz Auf der Insel Reichenau ist es am Mittwochmorgen zu einem Tötungsdelikt gekommen. Ein 46-jähriger Mann soll seine ehemalige Lebensgefährtin getötet haben.

15.07.2021, 12.43 Uhr

Auf der Halbinsel Reichenau ereignete sich die Tat. Bild: Michael Ziganke



(red) Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen einem am Mittwochmorgen auf der Insel Reichenau begangenen Tötungsdelikt gegen einen 46-jährigen Mann, der sich im Anschluss selbst lebensgefährliche Verletzungen beigebracht hat.

Nach den bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen steht ein 46-jähriger Mann im dringenden Verdacht, in den frühen Morgenstunden des Mittwochs seine ehemalige Lebensgefährtin, eine 49-jährige Frau, vor einem Wohnhaus auf der Insel Reichenau getötet zu haben. Nach der Tat flüchtete der Mann mit einem Pkw über die Bundesautobahn A 81 bis kurz hinter die Anschlussstelle Engen und brachte sich dann selbst lebensgefährliche Verletzungen bei.

Im Zuge der eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte das benutzte Fahrzeug gegen 7 Uhr auf dem Autobahnstandstreifen kurz hinter der Autobahnabfahrt Engen und hinter dem Steuer des Wagens der nicht mehr ansprechbare Verdächtige festgestellt werden. Auf dem Rücksitz des Fahrzeugs befand sich der Leichnam der getöteten Frau. Der lebensgefährlich verletzte Tatverdächtige wurde in der Folge mit einem Rettungshubschrauber zur intensivmedizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen auch zu den Hintergründen der Tat dauern an.