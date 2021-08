Vor 200 Jahren wurde das Bistum Konstanz aufgelöst

Bodensee-Sommer Wie 1821 das grösste katholische Bistum jenseits der Alpen aufgelöst wurde – und was das mit dem Einkaufstourismus in Konstanz zu tun hat Mit der Auflösung des Bistums Konstanz verlor die Bodenseeregion vor 200 Jahren endgültig ihren einstigen Rang in der europäischen Geschichte. So beschreibt es zumindest der Historiker Dominik Gügel. Dass so viele Schweizer nach Konstanz einkaufen gehen, ist für ihn möglicherweise auch darauf zurückzuführen, dass Konstanz für viele bis heute eine schweizerische Stadt geblieben ist – «das schlechte Gewissen ist einfach kleiner». Torsten Schöll 16.08.2021, 05.00 Uhr

Der Anfang vom Ende bricht an einem Herbstsamstag des Jahres 1802 in Gestalt zweier markgräflicher Kommissare und 100 Mann eines Rastatter Füsilierbataillons über das Bodenseestädtchen Meersburg herein. Seit dem ausgehenden Mittelalter residieren hier, im Neuen Schloss über dem Bodensee, die Konstanzer Fürstbischöfe. Damit jedermann im Bilde ist, was an diesem denkwürdigen 2. Oktober vorgeht, lassen die Kommissare an den Ämtern des Städtchens Patente anschlagen, die darüber in Kenntnis setzen, dass hier künftig der badische Markgraf Karl Friedrich das Sagen hat.

Das Hochstift Konstanz, die weltlichen Besitzungen des gleichnamigen Bistums und eines der kleinsten Herrschaftsterritorien im Reich, ist fortan Teil der Markgrafschaft Baden. Die sogenannte Säkularisation, die Einverleibung geistlichen Besitzes durch die Territorialstaaten des Heiligen Römischen Reichs, ist in vollem Gange. Eigentlich sollten die Badener, wie alle anderen, erst mit dem berühmten Reichsdeputationshauptschluss des 25. Februars 1803 nach dem klerikalen Eigentum greifen.

In Meersburg hofft man bis zum Schluss, dass das katholische Bistum bestehen bleiben darf

Doch warum warten, wenn der von Napoleon gebackene Kuchen hinter den Kulissen ohnehin schon unter den mächtigsten weltlichen Fürsten aufgeteilt ist? Immerhin hatte man den regierenden Konstanzer Fürstbischof Karl Theodor von Dalberg zwei Wochen zuvor über die Annektierung in Kenntnis gesetzt. Ohne Widerstand lässt man in Meersburg die Inbesitznahme also geschehen und hofft im Übrigen darauf, dass das Bistum selbst, immerhin das grösste katholische Bistum jenseits der Alpen, das sich über Südwestdeutschland, grosse Teile der Schweiz und Österreich erstreckt, fortexistieren darf.

Doch es wäre natürlich nicht der Anfang vom Ende, wenn dem so wäre. Denn für ein internationales Bistum wird in den nun aufkeimenden Zeiten der Nationalstaaten kein Platz mehr sein: Württemberg wird ab 1821 kirchenrechtlich von Rottenburg aus gesteuert, Baden gründet kurze Zeit später das Erzbistum Freiburg, die Schweizer Teile des Bistums Konstanz wurden schon zuvor provisorisch den Bistümern Basel und Chur unterstellt, 1847 wird darüber hinaus das Bistum St.Gallen gegründet.

So hat das Bistum Konstanz vor der Reformationszeit ausgesehen. Bild: PD

So beschreibt der Historiker und Leiter des Napoleonmuseums Arenenberg, Dominik Gügel, die Konsequenzen, die aus dem Verschwinden des etwa seit dem Jahr 585 existierenden Bistums resultieren.

Mit der Gründung und Auflösung des Bistums beginnt und endet für Gügel die weltgeschichtliche Relevanz des Bodenseeraums

Historiker Dominik Gügel. Bild: PD

Gügel, der mit seinem neuen Buch «50 x Bodensee – Eine spannende Zeitreise durch die Geschichte» einen übersichtlichen Abriss wichtiger historischer Ereignisse rund um den Bodensee vorgelegt hat, ist sich sicher, dass die überragende historische Bedeutung der gesamten Bodenseeregion «in grossem Masse bedingt war von der christlichen Tradition des Bistums Konstanz, flankiert von den bedeutenden Abteien in St.Gallen und Reichenau». Letztere immer wieder von Äbten geführt, die in Personalunion Bischöfe von Konstanz waren.

Tatsächlich bilden in Gügels historischer Ereignissammlung die Gründung und die Auflösung des Bistums im Wesentlichen die beiden Pole, zwischen denen die weltgeschichtliche Relevanz des Bodenseeraums, mitunter als eine der Wiegen des Abendlandes beschrieben, erwächst – und wieder vergeht. Die Gründe, dass zu Beginn des 19. Jahrhunderts neben der unvermeidlichen Säkularisation der weltlichen bischöflichen Herrschaftsgebiete auch das Bistum Konstanz selbst von der Landkarte verschwindet, sind für Gügel jedoch nicht nur im fortan dominierenden «Primat des Staates» zu suchen, dem ein geistlich-religiöses Konstrukt, das sich über insgesamt sieben Länder erstreckt, nun mal entgegensteht.

Mit der Gründung und Auflösung des Bistums beginnt und endet für den Historiker Dominik Gügel die weltgeschichtliche Relevanz des Bodenseeraums. Bild: PD

Entscheiden für die Auflösung des Bistums sei der «Hass» Roms gewesen

Das allein erkläre nicht, so der Historiker, weshalb eine mehr als 1200 Jahre währende Tradition vor 200 Jahren mit einem Federstrich ausradiert wurde. Zumal zum einen die betreffenden Schweizer Kantone nicht uninteressiert waren, das Bistum zumindest in der Eidgenossenschaft fortleben zu lassen, zum anderen ein badisches Bistum auch seinen Sitz in Konstanz oder Meersburg hätte beibehalten können.

Entscheidend sei für die Auflösung des Bistums vielmehr der Argwohn Roms gewesen, den als Hass zu beschreiben wohl nicht übertrieben wäre: Denn Bischof Dalberg und vor allem dessen Domkapitular und potenzieller Nachfolger Ignaz Heinrich von Wessenberg waren mit ihren liberalen Reformbestrebungen im Sinne einer katholischen Aufklärung sowie ihrer kirchenpolitischen Unterstützung einer deutschen Nationalkirche dem Papst und seinem zuständigen Luzerner Nuntius Fabrizio Sceberras Testaferrata ein Dorn im Auge. Gügel sagt:

«Die römische Kirche wollte das Wessenberg-Problem unbedingt lösen.»

Mit einem Bischofssitz in Konstanz wäre das nicht möglich gewesen. Mit der Bulle «Provida solersque» vom 16. August 1821 verfügte Rom schliesslich «die ruhm- und würdelose Suppression des Bistums Konstanz», so der schweizerische Kirchengeschichtler Franz Xaver Bischof.

In Meersburg hat man bis zum Schluss gehofft, dass das katholische Bistum bestehen bleiben darf. Bild: PD

Darin heisst es: «Nach einvernommenem Rate einiger Unserer ehrwürdigen Brüder, Kardinale der Heiligen Römischen Kirche, unterdrücken, zernichten und vertilgen Wir daher mit sicherer Erkenntnis und reifer Überlegung und kraft der Fülle der Apostolischen Gewalt den Titel, den Namen, das Wesen und den ganzen gegenwärtigen Bestand der erledigten […] bischöflichen Kirche zu Konstanz […] samt ihrem Kapitel […].» Eine Formulierung, die der Interpretation keinen Spielraum liess und die, so Gügel, «in der Kirchengeschichte wohl einmalig ist».

«Mehrere Schweizer Kantone gehören noch immer zum Bistum Konstanz»

Die Ironie der Geschichte: Die überstürzte endgültige «Zernichtung» des Bistums zu dem Zweck, den unliebsamen Wessenberg kaltzustellen, hat auf Schweizer Seite bis zum heutigen Tag die Folge, dass dort «Reste des Bistums Konstanz ein Schattendasein führen», wie der Leiter des Erzbischöflichen Archivs in Freiburg im Breisgau, Christoph Schmider, schreibt. «Mehrere Schweizer Kantone gehören noch immer de jure zum Bistum Konstanz», sagt Gügel. Die Zugehörigkeit zu einem anderen Bistum hätten diese bis heute offengelassen, was für den Konstanzer Historiker ins Bild passt:

«Konstanz ist im gefühlten Selbstverständnis vieler Schweizer bis heute eine schweizerische Stadt geblieben, das Münster auch ‹ihr› Münster.»

Dass der eidgenössische Einkaufstourismus heutiger Tage gerade die Stadt Konstanz heimsucht wie keine andere grenznahe deutsche Stadt, ist für den Geschichtswissenschafter ein Phänomen, dass möglicherweise auch auf dieses Zugehörigkeitsgefühl zurückzuführen ist.

«Das schlechte Gewissen der Thurgauer und anderer Schweizer, die nach Deutschland zum Einkaufen fahren, ist in Konstanz einfach kleiner als anderswo.»

Doch was wäre eigentlich, wenn dieses Bodenseebistum, das viele Jahrhunderte lang den See ins Zentrum der Weltgeschichte gerückt hat, heute noch existieren würde? Die Frage, die Gügel auch in seinem Buch stellt, bleibt natürlich unbeantwortet. Doch darüber nachzudenken, würde sich vielleicht lohnen.