Der Klimawandel und seine Folgen am Bodensee

Bodensee-Sommer Wärmeres Wasser, Starkregen und tote Äschen: Diese Auswirkungen hat der Klimawandel auf den Bodensee-Raum Dem Bodensee tun höhere Temperaturen nicht gut. Die wärmere Luft hat bewirkt, dass die Seeoberfläche zwischen 1990 und 2019 um 1,2 Grad wärmer geworden ist. Ein Ende ist nicht abzusehen – und auch an den Ufern des Sees hat der Klimawandel Folgen. Rolf App 21.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wasserhosen bilden sich über dem Bodensee zwar immer wieder, durch den Klimawandel intensivieren sich die Wetterextreme jedoch. Bild: DPA (Friedrichshafen, 1. August 2021)

Sharon Satz hat als Meteorologin gearbeitet, bevor sie im August vergangenen Jahres die neu geschaffene Koordinationsstelle Klima des Kantons Thurgau übernommen hat. Deshalb haben sie die Wetterkapriolen dieses Sommers im Bodenseeraum keineswegs überrascht. «Wetterextreme hat es schon immer gegeben, mit dem Klimawandel haben sie sich intensiviert», sagt sie und erklärt die Zusammenhänge:

«Die Lufttemperatur steigt. Eine wärmere und feuchtere Atmosphäre kann grössere Mengen Feuchtigkeit aufnehmen und enthält mehr Energie.»

Sharon Satz von der Koordinationsstelle Klima des Kantons Thurgau. Bild: PD

Dies erhöhe das Potenzial für kräftige Gewitter und Starkniederschläge. «Auch Trockenperioden in Kombination mit Hitzeperioden könnten häufiger auftreten und länger andauern.»

«Dem Bodensee geht es insgesamt sehr gut»

Starkregen und Gewitter sind also beileibe nicht das Einzige, was dem Bodenseeraum blüht. Dass die Sommer länger dauern und die Winter kürzer und milder ausfallen, hat Auswirkungen auf die gesamte Natur und wird auch Waldwirtschaft, Rebbau und Landwirtschaft verändern.

Doch bleiben wir für einen Moment beim Wasser. Hier hat Martin Wessels vom Institut für Seenforschung in Langenargen den besten Überblick. Er konstatiert generell:

Die Temperatur der Seeoberfläche hat sich durch die wärmere Luft zwischen 1990 und 2019 um 1,2 Grad erhöht.

Je nach Szenario muss man bis 2050 mit weiteren 1,3 bis 2,2 Grad rechnen.

Sorgen um die Wasserqualität macht sich Wessels nicht, «dem Bodensee geht es insgesamt sehr gut», sagt er. Auch den Bodensee als Trinkwasserspeicher sieht er nicht als gefährdet an. Generell mache man sich in der Wissenschaft und den Umweltverwaltungen Gedanken, wie mit einem sinkenden Grundwasserspiegel oder niedrigen Wasserständen in den Zuflüssen umzugehen sei, erklärt er.

Warum die Äschen verendet sind

Die Probleme liegen anderswo. Erwärmt sich das Wasser, dann vermag es zum einen nicht mehr so viel Sauerstoff aufzunehmen. Darunter leiden anspruchsvolle Fischarten wie Forelle, Saibling und Äsche, die Sauerstoff benötigen, und es breiten sich die temperaturtoleranten Brachsen und Welse aus. Martin Wessels:

«Am Hochrhein ist im Hitzesommer 2018 ein grosser Teil der Äschenpopulation verendet.»

Aus dem Rhein gefischte tote Fische. Bild: Keystone (Neuhausen, 6. August 2018)

Zum andern stockt im See der Sauerstofftransport in die Tiefe, wo der Felchenlaich sich entwickelt. «Damit sich Oberflächen- und Tiefenwasser mischen, muss das Oberflächenwasser auf vier Grad abkühlen, was aber in milden Wintern nur noch schwer zu erreichen ist.»

Gefahren bei Starkregen

Dass «Lebensräume sich verändern», wie Martin Wessels es ausdrückt, das gilt nicht nur für den Bodensee, sondern vor allem auch die ihn umgebenden Landschaften. Pflanzen- und Tierwelt geraten unter Druck, und der Klimawandel ist beileibe nicht der einzige Faktor, der ihr zusetzt.

Hoher Wasserstand an der Thur bei Amlikon. Bild: Reto Martin (8. Juli 2021)

Deshalb sind der Schutz vor bei Starkregen anschwellenden Flüssen und Bächen und in Hitzephasen die Gefahr eines sinkenden Grundwasserspiegels auch keineswegs die einzigen Veränderungen, mit denen Sharon Satz sich auseinandersetzen muss. Überschwemmte Strassen und Keller hätten bewusst gemacht, dass Hausbesitzer, Gemeinden und Kanton sich auf solche Ereignisse besser vorbereiten müssten, erklärt sie. Und: Eine in den Jahren 2015 bis 2018 erarbeitete Trinkwasserversorgungsplanung habe gezeigt, dass der Kanton Thurgau auch künftig genügend Trinkwasser zur Verfügung haben werde, wenn verschiedene Massnahmen umgesetzt werden.

Gebietsfremde, invasive Arten bedrohen einheimische Arten

Darüber hinaus aber zeichnen sich tiefgreifende Auswirkungen der Klimaerwärmung auf die Vegetation und damit auf Waldbewirtschaftung, Rebbau und Landwirtschaft ab. Den Wald hat der bereits erwähnte Hitzesommer 2018 schwer hergenommen. Es hat sich gezeigt, dass Wälder mit hohem Anteil an Fichten «stärker von Sommertrockenheit, Insektenbefall und Stürmen betroffen» sind, wie Sharon Satz erklärt. In Hitze- und Trockenperioden wachsen sie schlechter und werden so anfälliger etwa für den Borkenkäfer. Mehr Mischwald, lautet deshalb die Devise. Die Wälder der Zukunft werden mehr Laubbäume enthalten.

Der Wald litt unter dem Hitzesommer 2018.



Bild: Benjamin Manser (Frauenfeld, 8. August 2018)

Im Grunde bahnt sich auf dem Land das an, was die Seenforscher bei den Fischen diagnostiziert haben: Besser an Wärme und Trockenheit angepasste Arten breiten sich aus, mehr und mehr bedrohen gebietsfremde, invasive Arten die einheimischen. Offen bleibt aber, wie stark diese einheimischen Arten sich an veränderte klimatische Bedingungen anpassen können – eine Frage, die «noch ungenügend erforscht ist», sagt Sharon Satz.

Wie sich die Landwirtschaft verändern muss

Auch die Landwirtschaft muss sich an ein trockeneres, wärmeres und stärker von Extremereignissen geprägtes Klima anpassen. Sie bekommt dabei Unterstützung von Agroscope, dem landwirtschaftlichen Kompetenzzentrum des Bundes. Dort skizziert Pierluigi Calanca eine ganze Reihe von Massnahmen: «Bei den einjährigen Pflanzen – etwa beim Getreide – entwickeln wir robustere Sorten. Auch im Obst- und im Rebbau werden andere Sorten die Folgen der Klimaerwärmung abfedern müssen, wobei Umstellungen hier naturgemäss länger dauern. Schliesslich geht es auch im Futterbau um die Entwicklung von Mischungen, die besser an schwierigere Bedingungen angepasst sind.»

Die Landwirtschaft muss sich an ein trockeneres, wärmeres und extremeres Klima anpassen. Bild: Donato Caspari (Bürglen TG, 15. Oktober 2018)

Doch zeichnet sich darüber hinaus ein tiefergehender Wandel ab. Denn warum nicht auf Pflanzen setzen, die Hitze und Trockenheit besser vertragen? Wie die Rispenhirse, die schon zu Zeiten der Pfahlbauer angebaut, dann aber vom Weizen verdrängt wurde? Wie die Kichererbse, die Trockenheit gut verträgt? Oder wie das aus Afrika stammende Sorghum, das eine interessante Alternative zu Mais sein könnte? «Allerdings müssen solche neuen Produkte dann auch von den Konsumenten angenommen werden», sagt Pierluigi Calanca.

Oder warum nicht neue Anbausysteme ausprobieren? Wie Agroforst, bei dem Ackerkulturen oder auch Weiden mit Bäumen kombiniert werden? Und schliesslich: Warum nicht über die automatische Steuerung von Bewässerungsanlagen Wasser sparen? Eine praktische Anwendung jener digitalen Landwirtschaft, die schwer im Kommen ist.

War der Sommer 2018 nur ein Vorgeschmack?

Ueli Bleiker, Chef des Thurgauer Landwirtschaftsamtes. Bild: Reto Martin

Bei Ueli Bleiker, dem Leiter des Thurgauer Landwirtschaftsamts, fallen solche Projekte auf fruchtbaren Boden. «Es gibt zwei Agroscope-Standorte im Thurgau», erklärt er. Im Versuchsbetrieb in Güttingen stehen Beeren- und Obstbau im Zentrum, in Tänikon die Digitalisierung sowie die gesamtbetriebliche Nachhaltigkeitsbetrachtung. «Es geht da um wirksamen Schutz der Nahrungsmittelproduktion», sagt er und macht zwei Beispiele:

«Ohne Hagelschutz wäre die Apfelproduktion in unseren Lagen nicht möglich. Und: Feinmaschige Netze schützen Beeren und Kirschen gegen die Kirschessigfliege – einen Schädling, der sich unter anderem auch durch die Klimaerwärmung bei uns verbreitet.»

Bleiker erinnert mit diesen Worten wieder einmal daran, dass der Klimawandel längst in vollem Gang ist. Woran nicht zuletzt das Dürre- und Hitzejahr 2018 erinnert. Sommer wie dieser könnten in der Mitte des Jahrhunderts Normalität sein, sagt die Klimaforscherin Friederike Otto vom Environmental Change Institute der Universität Oxford.

«Schaffen wir es nicht, das Zwei-Grad-Limit des Pariser Klimaabkommens einzuhalten, gibt es dann sogar noch deutlich heissere Sommer. 2018 wäre kühl dagegen.»