Bodensee-Sommer: Campen in Uttwil - die Reportage

Bodensee-Sommer Sie bleiben einen ganzen Sommer oder wenige Tage: Dauercamper und Gelegenheitsbesucher in Uttwil– eine Reportage aus dem Mikrokosmos Campingplatz Bilder: Benjamin Manser «Dies ist unsere Sommerresidenz», sagt ein Toggenburger Paar, das seit 1986 einen fest installierten Wohnwagen besitzt. «Wir sind Schönwetter-Camper», sagt ein Aargauer Paar, das soeben ihr Zelt aufgebaut hat. Unterwegs auf zwei Campingplätzen am Bodenseeufer in Uttwil. David Grob 29.07.2021, 19.56 Uhr

Vroni Hollenstein giesst die Blumen vor dem blauweiss gestreiften Mobilheim mit Wohnwagen, ihr Mann Peter befindet sich im Innern des Wohnwagens zwischen den beiden Betten, er richtet die Vorhänge, streicht die Bettlaken glatt, verlässt den Wohnwagen, setzt sich zu seiner Frau und Nachbarin Anita Bösch am Holztisch auf der Terrasse. Seit 35 Jahren sind Hollensteins aus Bazenheid auf dem Campingplatz Buchen in Uttwil, er 76, sie 72, beide Dauercamper. Sie stehen für die ältere Generation, Anita Bösch, 32, aus Birmensdorf für den Wechsel, der langsam erfolgt.

Es ist eine Stadt im Kleinformat, die sich ausgangs Uttwil zwischen Hauptstrasse und Bahnlinie ausgebreitet hat. Einzig Dauercamper hausen hier auf den 300 Parzellen des Campingplatzes Buchen. Campingwagen an Campingwagen, Mobilheim an Mobilheim reihen sich aneinander, die meisten mit Hecken, Bastmatten oder steinernen Löwen, die den Eingang bewachen, einige wenige offener gestaltet, mit Willkommensschild am Gartentor, stolz ihr Paradies aus Topfpalmen, Metallfiguren oder Gartenzwergen präsentierend. Es sind kleine Reiche mit Seeblick, Sehnsuchtsorte im Winter, wenn das Wetter zu garstig wird, Zweitwohnsitze im Sommer, wenn der Balkon zuhause zu eng wird.

«Wir sind eigentlich immer hier. Dies ist unsere Sommerresidenz», sagt Vroni Hollenstein und lacht. Vor kurzem ist sie aus dem Toggenburg zurückgekehrt, «Dog»-Abend mit ihren Freundinnen, wie sie das Spiel «Brändi-Dog» abkürzend nennt. Ihr Mann Peter hat am Nachmittag Rasen gemäht, Hecken gestutzt, wie er dies «gegen einen kleinen Lohn», öfters tut für andere Bewohner des Campingplatzes. Sie haben fürs Foto posiert, jetzt sitzen sie mit Anita Bösch am selbst gezimmerten Holztisch auf der Terrasse, im Hintergrund dudelt Ländlermusik aus den Lautsprechern. Die beiden Frauen geniessen die Abendsonne, der Mann Bier und Zigarette um Zigarette. Und alle drei die Erinnerungen an früher.

Früher, dies war 1986, als Hollensteins sich entschlossen haben, Dauermieter auf den Campingplatz Buchen zu werden. Sie haben gewirtet in Bazenheid, er 40, sie 36, als sie ihre Freizeit nicht mehr im Dorf verbringen wollten, in dem sie alle kannten. «Auch an freien Tagen kam regelmässig jemand im Wirtshaus vorbei. Wir hatten selten wirklich Ruhe in der Freizeit», sagt Vroni Hollenstein zu Anita Bösch, die neben ihr sitzt. Erst haben sie regelmässig Peters Bruder Hans besucht, der bereits eine Parzelle auf dem Platz gemietet hat. Und sich schliesslich für eine eigene entschieden. «Wir sind gerne sesshaft.»

Früher, dies war, als die Dauercamper noch rauschende Feste gefeiert haben. «Es war einfach zwanzig, dreissig Jahre lang stets so gemütlich», sagt Vroni Hollenstein. «Also gemütlich ist es immer noch, es ist heute aber einfach anders», entgegnet ihr Mann über die Tischplatte. «Früher haben wir uns jeden Abend bei der Dusche versammelt, sind durch Uttwil gezogen, haben vorne im Restaurant Royal gefeiert und getanzt.» - «Was getanzt? Im Royal», fragt Bösch ungläubig. «Ja ja, da war Wochenende für Wochenende Rambazamba», sagt Peter Hollenstein, ein Schluck, ein Zug. «Tanzen im Royal, das würde ich auch gerne», meint Bösch und lacht. «Warum gibt es das heute nicht mehr?» - «Das musst du sie im Royal fragen», sagt Vroni Hollenstein. - «Wirklich schade, dass es dies heute nicht mehr gibt.» Vroni Hollenstein nickt und sagt bedauernd:

«Ja, heute ist viel weniger los. Es sind alle alt geworden.»

Früher, dies war auch, als Anita Bösch noch ein Kind war. Sie war etwa zwölf Jahre alt, 2000 oder 2001 werde es gewesen sein, als ihre Mutter das Mobilheim zwei Parzellen neben Hollensteins gemietet hat. Jetzt, selbst Mutter zweier Kinder, ist sie zurückgekehrt. Seit drei Jahren mieten sie und ihr Mann die Parzelle direkt neben ihrer Mutter. «Ich schätze es sehr hier. Wir fahren eine Stunde von Zürich und sind in den Ferien in einer anderen Welt.»

Alle Parzellen sind vermietet

«Die Mehrheit unserer Mieterinnen und Mieter ist pensioniert und schon lange hier», sagt Andreas Imhof. «Aber wir wollen auch Familien ansprechen.» Aus diesem Grund habe man einen Spielplatz gebaut. Und auch Rückkehrer wie Anita Bösch gebe es immer wieder: Kinder von Dauercampern, die als Erwachsene und Eltern an den Ferienort ihrer Kindheit zurückkommen. An Nachfragen mangelt es nicht: Alle Parzellen sind vermietet. 2300 Franken Jahresmiete zahlen Hollensteins. Die Höhe ist abhängig von der Parzellengrösse.

Imhof übernimmt in einem 40-Prozent-Pensum die administrativen Aufgaben für die GmbH, an der er zusammen mit zwei Cousins beteiligt ist. Sie haben den Platz sozusagen geerbt: Das Land, einst ein Acker im Besitz seines Grossvaters, wurde in den 1960er-Jahren an die Firma und Anstösser Hausamman verpachtet und in den Campingplatz verwandelt. 2001 lief der Pachtvertrag aus, seither übernehmen die Cousins Imhof die Verwaltung.

Camping-Hotspot Uttwil: Drei Campingplätze, 500 Stellplätze, zwei Restaurants, ein Strandbad

49 Campingplätze listet eine Camping-Plattform um den Bodensee auf, es dürften wohl noch einige mehr sein. Der Campingplatz Buchen ist einer von vielen und nicht der einzige in Uttwil. Im direkten Umkreis finden sich zwei weitere: 500 Stellplätzen, zwei Restaurants, drei sanitären Anlagen und ein Strandbad auf knapp 1,3 Quadratkilometer. In einer Kurve, die zum See führt, steht ausserdem die Firma Hausammann, die sich seit den 1960er-Jahren auf Mobilheime und Wohnwagen aller Art spezialisiert hat. Knapp 20'000 Franken kosten die kleineren, die grossen Mobilheime gegen 40'000 Franken, Transport und Installation nicht eingerechnet.

200 Meter hangabwärts auf einer Wiese direkt am Seeufer sitzen Andreas und Michaela Wälti in ihren Campingstühlen. Es ist Znachtzeit, vor ihnen steht ein Klapptischchen mit zwei Plastiktellern dampfenden Risottos und zwei Gläsern Rotwein. Hier, direkt am Bodensee, befindet sich das Strandbad Amriswil, das im Gegensatz zum Campingplatz Buchen auch Stellplätze für Touristen mit Wohnmobilen und eine grosse Wiese für Camper mit Zelten anbietet. Die Stadt Amriswil, geografisch bedingt ohne See auf Gemeindegebiet, hat kurzerhand das Stück Land am Ufer erworben und zum Strandbad Amriswil deklariert.

Auf dieser Wiese hat das Aargauer Paar sein Zelt für drei Tage aufgespannt. Das Paar verbindet das Campen mit Besuchen von Bekannten und Freunden in der Ostschweiz und in Graubünden. Was macht das Campingleben für sie aus? «Die Einfachheit, die Unmittelbarkeit der Natur», sagt Andreas Wälti. Michaela Wälti ergänzt:

«Wir sind Schönwetter-Camper. Wir schätzen das Zeltplatzleben – aber nur, wenn das Wetter stimmt.»

Einige Meter neben ihnen steht Karim Baghani vor seinem Zelt und rührt in einer brodelnden Pfanne Bolognese, bis die Pasta im Topf daneben al dente ist. Er und seine Frau Francesca sind aus Basel angereist, im Verlaufe des Nachmittags angekommen und bleiben ebenfalls drei Tage. Sie wirken gut ausgerüstet, das Zelt gross, Klapptisch, Campingherd mit Gasflasche. «Wir haben das Meiste ausgeliehen», sagt Baghani. Auch sie sind keine passionierten Camper. Gefällt ihnen das Zeltplatzleben?

«Dies finden wir jetzt heraus. Uns gefällt, dass der Platz so klein und überschaubar ist.»

Auf dem Steg, der in den See hinausführt, steht Platzwart Sabino Ciarla, schmaler Kinnbart, Tribaltattoos an den Armen, ärmelloses Shirt, und redet mit einigen Badegästen, die an diesem warmen Abend zahlreich gekommen sind. Er steht oft hier und beobachtet die Badenden. «Ich war zwanzig Jahre lang Bademeister. Dies kann ich nicht so schnell abstellen.» Es ist sein dritter Sommer als Platzwart, sein dritter Sommer, in dem er von morgens 8 Uhr bis abends 19.30 Uhr auf Platz ist und erledigt, was erledigt werden muss. «Ich mach' alles, von A bis Z», sagt Ciarla. Er ist Gärtner und Putzkraft, Hotellier und Parkeinweiser, Mechaniker und Touristenführer, Ansprechperson und Platzautorität. Zwei kleine Kinder schauen staunend zu, als er mit einem Wasserschlauch das Becken unter der Dusche am Uferrand reinigt.

Es dunkelt ein, die untergehende Sonne hat den Himmel längst in allen warmen Pastelltönen eingefärbt, Andreas und Michaela Wälti sitzen immer noch in ihren Stühlen vor dem Zelt, den Wein und den Risotto auf dem Tisch haben sie mittlerweile durch ein Tablet ersetzt, ein Film oder eine Serie läuft. Bald kehrt Ruhe ein, die meisten Familien mit kleinen Kindern sind in den Zelten verschwunden. Und 200 Meter weiter hangaufwärts werden sich auch Hollensteins schlafen legen. Wie die letzten 35 Sommer.