Mit dem Kajak über den Bodensee – ein Selbstversuch

BODENSEE-SOMMER Mit dem Kajak über den Bodensee: Eine Genusspaddlerin wagt die Seequerung von Egnach nach Eriskirch Den See kann man mit der Fähre überqueren, per Segel- oder Motorboot, schwimmend oder auch mit einem Kajak. Das ist eine sportliche Herausforderung und ein Abenteuer vor der Haustüre. Wie gut ist die Bodenseequerung zu bewältigen und wie lange braucht man dazu? Ein Selbstversuch. Text: Christa Kamm-Sager

Bilder/Video: Raphael Rohner 01.07.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

An der breitesten Stelle des Bodensees, zwischen Romanshorn und Friedrichshafen liegen 14 Kilometer tiefes, sauberes Bodenseewasser. Zwischen Egnach und Eriskirch, den beiden Nachbarortschaften und Partnergemeinden, dürfte die Distanz nur unwesentlich geringer sein. Mit dem Kajak hier über den Bodensee paddeln – das ist schon länger mein Ziel. Meine Vorbereitungen für dieses Abenteuer vor der Haustüre sind minimal. Training? Kaum, der Frühling war nicht so einladend auf dem See. Ausrüstung? Ein älteres Seekajak und ein günstiges Doppelpaddel ganz ohne Carbon oder Fiberglas müssen ausreichen.

Spiegelglatte Wasseroberfläche

Der erste gesetzte Termin passt – ein gutes Omen für das Vorhaben. Das Wetter könnte perfekter nicht sein: Schwacher ablandiger Wind, eine fast spiegelglatte Wasseroberfläche, Wolken, die vor stechender Sonne schützen und ein Tag unter der Woche, also wenig Schiffsverkehr auf dem Schwäbischen Meer. Ob ich diese Distanz schaffen werde, weiss ich nicht. Bislang haben mich meine Kajak-Ausflüge ein paar Meter auf den See hinausgeführt, dann eine paar Hundert Meter parallel zum Ufer – hin und wieder her. Einmal bin ich von Egnach bis nach Arbon ans Summerdays gepaddelt und nach ein paar Stunden Pause wieder zurück. Als ambitionslose Genusspaddlerin nehme ich manchmal ein Buch mit und lese etwas auf dem See und geniesse das leise Schaukeln auf den Wellen. Ab und zu ziehe ich mal etwas durch und merke dann, wie anstrengend Paddeln sein kann.

Nervös? Nein. Meine einzige Sorge: Was mache ich, wenn ich mitten auf dem See auf die Toilette muss? Und die drei Männer auf dem PS-starken Begleitboot, die alle auf mich langsame Schnecke warten müssen – das setzt mich etwas unter Druck.

Das Kajak ist gepackt, es kann losgehen, immer in Richtung Eriskirch.

Mit gut 6 km/h Richtung deutsches Ufer

In einem wasserdichten Seesack ist etwas Proviant verstaut, genügend Flüssigkeit, das Handy.

Das Einsteigen und Aussteigen ist das Schwierigste beim Kajakfahren, sitzt man mal drin, kann nicht mehr viel schiefgehen.

Die ersten Paddelschläge führen mich raus aus dem Egnacher Hafen, dem Wilerbach entlang, bald auf den See hinaus. Immer wieder ist das ein Erlebnis: Kaum auf dem Wasser, ist der Alltag fern, die Ruhe und Weite des Wassers, die Nähe zur Natur, den Wasservögeln umfängt mich und ja – oft durchströmen mich dann Glücksgefühle.

Über den Wilerbach geht es zum See.

Heute ist aber auch ein bisschen Ehrgeiz mit im Boot. Schaffe ich das? Wie lange brauche ich für die knapp 14 Kilometer? Meine Motivation liegt bei 100 Prozent. Die Vorfreude auch. Das Begleitboot startet etwas nach mir. Die erste halbe Stunde bin ich also noch für mich und ziehe richtig durch ohne einen Blick zurück zu werfen. Später erfahre ich vom Tachometer des Begleitboots, dass ich mich mit einem Tempo von gut 6 km/h fortbewege.

Nach den ersten 30 Minuten dann das erste Mal ein Blick zurück: Das Schweizer Ufer ist bereits ein gutes Stück entfernt – bei meiner Geschwindigkeit müssten es gut drei Kilometer sein. Das deutsche Ufer scheint aber noch keine Spur näher. Meinen Armen geht es gut, noch keine Ermüdungserscheinungen.

Zum ersten Mal überholt mich die Fähre, die etwa eine halbe Stunde nach mir losgefahren ist. Es wird nicht die letzte gewesen sein.

Nicht alleine auf dem weiten See

Die Männer auf dem Begleitboot haben mich und mein Kajak im Blick. Es ist gut, zu wissen, auf dieser weiten Fläche des Sees nicht alleine unterwegs zu sein und jederzeit umsteigen zu können. Ich denke einen Moment an Menschen, die alleine über den Atlantik segeln oder paddeln, statt zwei, drei Stunden sind sie 40 Tage unterwegs, tagelang ohne Land in Sicht. Wie mutig.

Mein Blick fixiert eine Hügelspitze hinter Eriskirch. Es ist gar nicht so einfach den Kurs zu halten. Das merke ich vor allem nach einer ersten kurzen Pause nach der ersten Stunde. Schnell das Handy gezückt ein paar Fotos gemacht, bisschen die Arme lockern - und schon bin ich nach links abgetrieben und die Spitze meines Kajaks zeigt Richtung Friedrichshafen.

Der Bodensee ist eben doch nur ein breiter Fluss mit Strömung in Fliessrichtung des Rheins. Mühsam muss ich den Kurs korrigieren und Eriskirch wieder anpeilen.

Derweil lässt sich meine Begleitcrew das erste Bier schmecken – oder wenigstens stelle ich mir das mit zunehmend schweren Armen so vor. Das Boot treibt einige Hundert Meter vor mir mit abgestelltem Motor gemütlich auf dem See – und wartet auf mich. Eine weitere Pause liegt für nicht drin – schnell wäre das Kajak wieder ein paar Meter abgedriftet. Ein Blick zurück zeigt, auch jetzt ist die Mitte des Sees wohl noch nicht ganz erreicht. Doch das Deutsche Ufer will trotz allem scheinbar nicht näherkommen. Der Blick Richtung Schweizer Ufer zeigt auch, dass eine Überquerung in umgekehrter Richtung um einiges abwechslungsreicher gewesen wäre; der Säntis hätte sich als prima Fixpunkt am Horizont geeignet. Das deutsche Ufer ist dagegen – sagen wir mal höflich ausgedrückt – schon etwas eintönig.

Am Schweizer Ufer ist der Säntis ein attraktiver Fixpunkt.

Das gelbe Strichlein wird zum Kirchturm

Die nächste Fähre zieht vorbei und langsam ist der kleine, gelbliche Strich am fernen Ufer als Kirchturm von Eriskirch zu erkennen. Bis auch das Geläut der Glocke zu hören ist, vergeht aber nochmals fast eine halbe Stunde.

Die Arme sind mittlerweile so schwer, dass es anstrengend wird, die Paddel mit voller Kraft durchs Wasser zu pflügen. Aber immer noch geht es stetig vorwärts und mein Ziel ist jetzt deutlich zu erkennen. Bald schon ist etwas Seegras unter dem Kajak zu sehen und schliesslich kann ich meine Füsse an Land setzen. Fast falle ich ins Wasser beim Aussteigen, etwas erschöpft bin ich nach diesen zweieinhalb Stunden durchaus. Eine lange Pause mit Mittagessen liegt leider nicht drin, die Einreisebestimmungen lassen es noch nicht zu. Aber der Badmeister des Strandbads Eriskirch heisst die Paddlerin aus der Schweiz trotzdem nett willkommen und sagt von sich aus, dass ich gerne die Toilette benutzen dürfe. Es scheint fast so, als ob er gewohnt ist paddelnde Seeüberquerer in Empfang zu nehmen. Dabei fühle ich mich doch fast so wie Kolumbus, als er Amerika entdeckte.