Unterwegs mit dem Bademeister im Freibad Hörnli in Kreuzlingen

Bodensee-Sommer Lange Arbeitszeiten, fehlender Respekt – und doch Traumberuf: Unterwegs mit René Knup, Chefbademeister im «Hörnli» in Kreuzlingen Seit eineinhalb Jahren leitet René Knup das Freibad Hörnli in Kreuzlingen, seit dreieinhalb Jahren ist er erst Bademeister. Knup ist Quereinsteiger – und damit der Normalfall in einem Beruf, der mit Nachwuchsproblemen und Autoritätsverlust kämpft. Trotz der Probleme: Knup liebt seinen Beruf. David Grob 15.07.2021, 18.00 Uhr

«Wenn ich abends beim Ausgang stehe und die Gäste verabschiede, dann funkeln die Augen der Kinder. Das ist wunderschön»: Für Quereinsteiger René Knup ist sein neuer Beruf ein Traumjob. Bilder: Donato Caspari

Jeden Morgen um 6 Uhr sitzt René Knup am Bodenseeufer auf einer Steinmauer und beobachtet die Sonne, die im Osten über Bregenz aufgeht. Er geniesst seinen heissen Kaffee, die kühle Seeluft, die Ruhe der Dämmerung, die er in allen Farbnuancen fotografiert. Auf seinem Handy finden sich zahlreiche Bilder, als hätte sich ein Maler in einer Stilstudie des ein und desselben Sujets versucht. Es ist sein Morgenritual, ein Moment des Ankommens in einem Arbeitstag, der meist lang ist, ein Moment der Stille in einem Beruf, der oft laut ist. René Knup ist Bademeister im Schwimmbad Hörnli in Kreuzlingen, Seebadi, Freibad, Heimat der Kreuzlinger Wasserballer.

Einige Stunden später ist es immer noch ruhig. Es ist ein müder Nachmittag unter der Woche, die Luft ist kühl, wenn sich die Sonne, wie meist an diesem Tag, hinter einer milchigen Wolkendecke verbirgt. Die Badegäste sind wenige Schulklassen auf den Rutschen und noch weniger Stammgäste im Schwimmbecken, die ihre Bahnen ziehen. Eine ältere Frau steigt einsam in den Bodensee, an dessen Ufer sich Enten auf der Liegewiese ausgebreitet haben wie Badegäste an einem heissen Hochsommertag. Rund 200 Badegäste werden es heute bei Kassenschluss sein, 6000 Gäste sind es an absoluten Spitzentagen während der Sommerferien.

Eine der wenigen Badegäste an diesem müden Nachmittag.

Vom Versicherungsvertreter zum Bademeister

Knup sitzt im Badikiosk, trinkt einen Latte macchiato und erzählt, wie er zu seinem Beruf gekommen ist. Er ist Quereinsteiger und arbeitet erst seit rund dreieinhalb Jahren als Bademeister. Er lacht und sagt:

«Hätte mir jemand vor fünf Jahren gesagt ‹Du wirst in einigen Jahren Bademeister›, so hätte ich gesagt: ‹Spinnsch?›»

Knup hat Schreiner gelehrt, einige Jahre auf dem Beruf gearbeitet, war über 20 Jahre im Aussendienst von Versicherungen und Krankenkassen, arbeitete am Wochenende gelegentlich als Security, wechselte schliesslich als Sicherheitsangestellter ins Bundesasylzentrum in Altstätten. 2018 sattelte er um. Wurde Bademeister im Säntispark. Und übernahm im März 2020 die Stelle als Chefbademeister im Freibad Hörnli. Verschiedene Brevets waren und sind nötig: Knup bildet sich immer noch weiter.

Seit einigen Jahren herrscht Bademeisternotstand

Ein Quereinsteiger – damit ist Knup keine Ausnahme, sondern geradezu die Regel. «Das ist der Normalfall», sagt Martin Enz, Geschäftsführer des Verbandes Hallen- und Freibäder (VHF), des Arbeitgeberverbandes, dem rund ein Drittel aller Schweizer Badeanlagen angehört. Der Branche fehlen die Arbeitskräfte, bereits seit einigen Jahren herrscht Bademeisternotstand. Und auch in diesem Sommer ist es nicht anders, wie ein Blick in die Jobbörse auf badmeister.ch verrät: Über 50 Stellen in Badebetrieben sind ausgeschrieben, viele davon als Bademeister. Sybille Rykart ist Vizepräsidentin des Schweizerischen Bademeisterverbandes (SBV), der die Interessen Arbeitnehmender in Badeanlagen vertritt. Für sie ist klar:

«Es ist vor allem schwierig, qualifiziertes Personal zu finden.»

Der Mangel sei seit fünf Jahren akut. «Tendenz zunehmend.» Die Gründe? Die kennt SBV-Vizepräsidentin Rykart nicht. Weiterhelfen kann hingegen GFH-Geschäftsführer Menz: Er nimmt seine Branchenmitglieder, die Arbeitgebenden, in die Pflicht: Das A und O sei es, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen: Geregelte Arbeitszeiten, keine permanenten Zwölf-Stunden-Schichten, gute Weiterbildungen.

«Zum Teil werden die Leute verheizt.»

Der Mangel an Bademeistern sei nicht ein generelles Problem. Es gebe grosse Unterschiede zwischen den Badeanlagen: «Gewisse Betriebe finden problemlos und rasch qualifiziertes Personal. Andere bekunden aber grosse Mühe.»

Auch Knup, wenn auch erst seit einigen Jahren Bademeister, sieht die Probleme des fehlenden Nachwuchses. Er ortet mögliche Ursachen darin, dass viele Stellen während der Saison befristet sind und im Stundenlohn ausgezahlt werden. Und nicht zuletzt in den langen Arbeitszeiten. Und auch hier ist Knup ein fast schon beispielhafter Fall: Das Freibad Hörnli hat von 8 bis 20 Uhr geöffnet – Knup beginnt meist um 6 Uhr und geht oft auch erst gegen 21 Uhr. Für ihn sind die Arbeitszeiten aber keine Belastung. «Aber klar, dies ist kein Job, den du als junger Familienvater mit kleinen Kindern machen kannst. Zum Glück sind meine schon gross genug.»

Beinahe surreal: das verwaiste Gelände des Freibades Hörnli in Kreuzlingen.

Der Respekt nimmt ab, die Probleme zu

Ein weiteres Problem fällt im Gespräch mit den Verbandsvertretern Rykart und Enz: Die Autorität des Berufsstandes Bademeister sei in den letzten Jahren gefallen. Dies sei ein «gesamtgesellschaftliches Problem», meint Sybille Rykart vom Bademeisterverband. Was sie darunter versteht, will sie nicht ausführen. Klarer wird Enz vom Arbeitgeberverband:

«Es ist eine Frage der Zeit. Gewisse Jugendliche haben immer weniger Respekt.»

Doch auch hier sieht Enz die Betriebe in der Pflicht, für klare Richtlinien zu sorgen, und den Bademeistern so den Rücken zu stärken, damit diese «freundlich, aber professionell und bestimmt auftreten können».

Knup nippt am Kaffee. Zwischendurch schnellen seine Augen zur breiten Wasserrutsche, auf der Jugendliche aus einer Schulklasse hinunterrutschen, so schnell, dass sie bei der zweiten Welle bisweilen abheben. In der Vergangenheit ist es dadurch schon zu Verletzungen gekommen. Besuchen Klassen das «Hörnli», so sind die Lehrpersonen für die Aufsicht ihrer Schülerinnen und Schüler verantwortlich. Trotzdem weist Knup einen vorbeigehenden Bademeister an, die Jugendlichen und die Rutsche im Auge zu behalten.

Knup leert seinen Macchiato mit einem grossen Schluck und schreitet übers Gelände. Nein, Probleme mit Jugendlichen habe er bislang kaum gehabt. Sein Körper wie Charakter dürften helfen: Knup, so grossgewachsen und kräftig wie ruhig und besonnen, wirkt, als könnte ihn nicht so schnell etwas aus der Ruhe bringen. Vor zwei Jahren führten Probleme mit Jugendlichen und Reklamationen von Badegästen über das Personal zur Kündigung des damaligen Chefbademeisters. Knup konnte übernehmen.

«Vermutlich hat mir meine Erfahrung im Asylzentrum Altstätten geholfen.»

Ruedi Fehr ist seit über 30 Jahren Bademeister. Im «Hörnli» ist er seit eineinhalb Jahren.

In der Nähe der Pingpongtische beim Eingang steht Ruedi Fehr, schelmischer Blick, Schalk in der hohen Stimme. Er, der bereits seit über 30 Jahren Bademeister ist, beobachtet im Gegensatz zu den Verbänden keine Verrohung der Gesellschaft, keinen sinkenden Respekt von Teenagern. «Respektlose Jugendliche? Die hat es doch schon immer gegeben. Wenn ich überlege, was wir für Dinge angestellt haben. Wichtig ist es aber, als Bademeister einen respektvollen Umgang zu finden und niemanden blosszustellen.»

Ein strenger Beruf

Knup schreitet durch die leeren Liegeflächen, mal hebt er einen Glacestängel, mal einen Teller aufgeweichter Pommes auf. Für Knup sind solche müden Nachmittage, an denen nicht viel los ist, ideal, um zu erledigen, was ansonsten liegenbleibt: Gartenarbeiten, Rasenmähen. 35'000 Quadratmeter Rasenfläche hat das «Hörnli». Eineinhalb Tage Rasenmähen.

16 Uhr, Wasserprobe. Knup kniet am Beckenrand des Schwimmbeckens, in dem einige Gäste ihre Längen ziehen, und taucht seinen Arm tief ins Wasser. Er zieht den gefüllten Becher hinaus, schüttet den Inhalt in ein Messgerät und lässt aus einer Pipette Chemikalien ins Gefäss tröpfeln, beobachtet das Display, notiert. «Alles gut», brummt er.

Es ist ein strenger Beruf, vor allem im Sommer. Für Knup dennoch ein «Traumjob», wie er mehrfach betont. Knup ist ruhig und besonnen, kein Mensch, der vorschnell in Superlativen spricht. Wenn er aber über seinen Beruf spricht, dann schwärmt er. Vom Team. Von der Vielseitigkeit des Berufes. Vom Kontakt mit Menschen. Vor allem vom Kontakt mit Menschen.

«Wenn ich abends beim Ausgang stehe und die Gäste verabschiede, dann funkeln die Augen der Kinder. Das ist wunderschön.»

Normalerweise verlässt Knup die Anlage gegen 21 Uhr, eine Stunde, nachdem die letzten Badegäste nach Hause gegangen sind, wenn der Reinigungsroboter im Schwimmbecken platziert ist, wenn die wichtigsten Arbeiten erledigt sind, damit der nächste Tag beginnen kann.

Heute jedoch verlässt Knup das «Hörnli» bereits um 18 Uhr. Zwei Stunden vor den letzten Badegästen. Es ist zu wenig los an diesem kühlen Sommertag. Eine willkommene Abwechslung für Knup. Um sechs Uhr morgen wird er wieder hier sein, den Sonnenaufgang und die Stille geniessen und den kommenden Tag erwarten.