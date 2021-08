Bodensee-Sommer «Ich arbeite quasi in meinem eigenen Garten»: Urs Thaler ist seit 2007 Kapitän bei der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein – ein Porträt Von klein auf ein Seebueb: Der 43-jährige Urs Thaler ist seit 2001 bei der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) – 14 Jahre davon als Kapitän. Er erzählt, wie ihm Stand-up-Paddler und Schwimmer die Arbeit erschweren und warum er trotzdem den besten Beruf der Welt hat. Ein Video zeigt zudem die knappe Brückendurchfahrt bei Hochwasser – da heisst es: «Kopf einziehen!» Eva Wenaweser 09.08.2021, 18.00 Uhr

Die Leidenschaft für die Schifffahrt und den Bodensee begleitet Berufskapitän Urs Thaler bereits sein ganzes Leben. Bild: Reto Martin

Seine Leidenschaft hat früh begonnen und wird wohl bis zum Ende bestehen bleiben: Urs Thaler verbrachte bereits seine Kindheit und Jugend mehrheitlich auf dem Wasser. Auch heute hält er sich während seiner Arbeits- und Freizeit auf dem Bodensee und dem Rhein auf. Der 43-Jährige ist genau an der Grenze von Tägerwilen und Gottlieben aufgewachsen. Da seine Mutter immer fischen gegangen sei und er sie oft begleitet habe, sei er quasi auf Booten und Schiffen gross geworden. So lernte er früh, diese zu steuern und das Wasser zu lesen.

«Ja, ich war in der Tat schon immer ein Seebueb.»

Bereits als kleiner Bub sei es sein Ziel gewesen, irgendwann bei der Schifffahrt zu arbeiten. Da für den Beruf aber eine handwerkliche Vorausbildung erforderlich ist, habe er sich zuerst als Sanitärinstallateur ausbilden lassen. 2001 war es dann soweit: «Mit 22 Jahren bin ich zur Schifffahrt gekommen.»

Der kürzeste Dienst bei der URh beträgt rund zehn Stunden

Der URh-Berufskapitän Urs Thaler. Bild: Reto Martin

Trotz seiner guten Vorkenntnisse auf dem See musste Urs Thaler bei der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) – wie alle anderen auch – zuerst die Matrosenausbildung absolvieren. Ein Jahr später habe er dann die Ausbildung zum Maschinisten abgeschlossen. «Ende 2007 habe ich die Prüfung zum Kapitän absolviert. Mittlerweile bin ich Oberkapitän und Leiter der Nautik in unserem Unternehmen.» Thaler wohnt in Tägerwilen am See und angelt gerne in seiner Freizeit – auch sonst verbringt er neben seiner Arbeit einen Grossteil seiner Zeit auf dem Wasser:

«Ich arbeite also quasi in meinem Garten!»

Sein Arbeitstag beginnt eine Stunde bevor das Kursschiff ablegt. Dann mache die Crew klar Schiff: Da wird etwa der Boden geschrubbt, Saharastaub von den Bänken entfernt, die Reling und Fenster werden geputzt. «Das machen wir alle zusammen, da helfe auch ich als Kapitän mit», sagt Thaler. Danach wird abgelegt: Im Normalfall fahre er die Strecke von Kreuzlingen nach Schaffhausen hin und zurück. Von 8-Stunden-Tagen also keine Spur.

Der kürzeste Dienst, den es bei ihnen gebe, betrage zehn Stunden und fünf Minuten. Da komme einiges an Überstunden zusammen, die vor allem in der Nebensaison im Winter abgebaut werden. «Zu dieser Jahreszeit liegt unser Fokus weniger auf Kurs- und mehr auf Erlebnisrouten wie Fondue- oder Weihnachtsfahrten.» Zudem werden dann auch Reparaturarbeiten an den Schiffen vorgenommen.

Angestellte reparieren Schiffe selber

In den 21 Jahren, die der 43-jährige Tägerwiler bereits bei der URh dabei sei, habe es bereits vier Schiffsumbauten gegeben. Auch diese Arbeiten erledigen die Angestellten der Schifffahrtsgesellschaft selber. «Aus diesem Grund müssen wir im Vorfeld alle eine handwerkliche Ausbildung machen», erklärt Thaler. Für alle Bereiche gibt es Leute, und die Arbeit geht ihnen nie aus, da die Schiffe sehr vielseitig seien. Da braucht es Handwerker für die Elektronik, die Hydraulik, die Motoren und vieles mehr.

«Unsere Schiffe werden also von den Menschen unterhalten, die auch tagtäglich mit ihnen unterwegs sind.»

Diesen Aspekt seines Berufs findet Urs Thaler sehr spannend, und er mache seine Arbeit zudem abwechslungsreich. «Wir kommen dann alle wieder zum Handwerk zurück, das wir gelernt haben, und so machen wir nicht das ganze Jahr die gleiche Arbeit.» Er persönlich könne wieder auf das Gelernte als Sanitärinstallateur zurückgreifen und von seiner Zusatzausbildung als Schweisser profitieren.

«Wir wurden buchstäblich ins kalte Wasser geworfen»

Die Zeit nach den letzten Umbauten war eine anspruchsvolle für den Tägerwiler. Nach einer kurzen technischen Einführung in die neuen Systeme sei er der erste gewesen, der mit den «neuen» Schiffen auf Probefahrt musste. «Die Mannschaft, die das erste Mal mit dem Schiff auf den See musste, wurde buchstäblich ins kalte Wasser geworfen.»

Urs Thaler ist bereits seit 2007 Kapitän bei der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein. Bild: Reto Martin

Thaler erinnert sich, dass ihm anfangs trotz seiner langjährigen Erfahrung mulmig zumute war. Die Werft liegt nämlich in Schaffhausen, und somit waren die ersten Wasserkontakte mit den umgebauten Schiffen nicht auf dem See, sondern auf dem Rhein. Dort gebe es Strömungen, die in Richtung Rheinfall ziehen, wenn die Technik auf einmal doch ihren Dienst versage.

«Da hofft man dann schon, dass alles glatt läuft.»

Und das war der Fall. Es sei für die ganze Mannschaft eine spannende Erfahrung und eine strenge Zeit gewesen. «Umso stolzer waren alle Beteiligten danach, dass alles so gut gelaufen ist.»

Im Sommer erschweren Schwimmer und Stand-up-Paddler die Arbeit auf den Kursschiffen

Trotz vieler Jahre als Kapitän und somit unzähligen Fahrten auf dem Bodensee, sei er bezüglich Unfällen bisher mit zwei blauen Augen davongekommen, sagt Thaler. «Man erschrickt zwar, wenn man zum Beispiel mit einem kleinen Gummiboot zusammenstösst.» Diese würden aber einfach vom Schiff abprallen. Wenn man dann sehe, dass sich niemand verletzt habe, schliesse man gleich wieder damit ab. Unglaubliches habe er in seinen 21 Jahren bei der URh aber schon vieles erlebt. Thaler erinnert sich an ein Ereignis und sagt:

«Den gesunden Menschenverstand sucht man bei manchen Menschen auf dem Wasser leider vergeblich.»

Andere Boote, Schwimmer und Stand-up-Paddler halten nicht immer genug Abstand zu den Kursschiffen – das kann zu gefährlichen Situationen führen. Bild: Reto Martin

Einmal habe er im Steuerhaus Hilferufe gehört, weil sich ein Stand-up-Paddler an einer Anlegestelle am Anker des Schiffes festgehalten habe, um sich auszuruhen. «Als wir dann abgelegt haben, war ihm das natürlich zu schnell.» Und auch Schwimmer machen ihm immer wieder das Leben schwer, da sie dem Schiff gefährlich nahe kommen. Der erste Punkt, den der Kapitän von seiner Position aus sehe, liege insgesamt 36 Meter vom Schiff entfernt. «Das ist ein riesiger toter Winkel!»

Die Kursfahrtschiffe hätten auf dem See zwar Vorrang. Trotzdem weicht Thaler aus, wenn es sonst zu einer Kollision mit anderen Booten kommen würde. «Aber stellen Sie sich vor, ich muss mit 25 Kilometern pro Stunde einen Haken fahren, und einer der Gäste steht auf dem Oberdeck, um Fotos zu machen – den reisst es von den Beinen!»

Das Hochwasser hat die Fahrbedingungen erschwert

Daher bevorzugt Thaler auf seinen Kursfahrten windiges Wetter. Die Verhältnisse seien dann zwar anspruchsvoller, aber zumindest gebe es kaum Verkehr auf dem See – leider dafür aber auch kaum Gäste auf dem Schiff. «Es gibt aber durchaus auch schöne Tage, an denen wenig los ist auf dem Wasser. Das sind dann die perfekten Voraussetzungen für uns.» Der viele Regen im Juli habe die Bedingungen ebenfalls anspruchsvoller gemacht. Durch das Hochwasser können die Kapitäne etwa nicht die gewohnten Kurse fahren und müssen unter gewissen Brücken die Masten, das Oberdeck und das Steuerhaus runterfahren, damit sie nicht mit der Brücke zusammenstossen.

Obwohl Thaler nach eigenen Angaben an schönen Tagen gut auf das grosse Verkehrsaufkommen auf dem See und die teilweise schweisstreibenden sommerlichen Temperaturen im Steuerhaus verzichten könnte, gibt es in seinen Augen keinen schöneren, spannenderen und abwechslungsreicheren Beruf als den des Kapitäns.

«Für mich ist es das Schönste, wenn ich die zufriedenen Gesichter der Passagiere sehe.»

Die Leute würden gerne mit ihnen mitfahren und die Zeit auf dem Schiff geniessen. Beim Gedanken daran zeichnet sich ein Lächeln auf dem wettergegerbten Gesicht des 43-Jährigen ab.

So sieht das Steuerhaus aus, wenn es eingeklappt ist, damit das Schiff unter der Brücke durchkommt. Bild: Reto Martin

Die Faszination für seinen Beruf bilde sich auch in seinem privaten Umfeld ab: «Meine Tochter hat bisher zwar noch nicht den Wunsch geäussert, in meine Fussstapfen zu treten, aber aus ihrer Schule haben schon einige gefragt, ob sie einmal mit mir mitfahren dürfen oder einen Kapitänshut bekommen.» Er könne den Kindern mit diesen kleinen Gesten eine grosse Freude machen. Vor der Coronapandemie habe er dem ein oder anderen Kind durchaus erlaubt, einmal bei ihm im Steuerhaus mitzufahren. Zurzeit sei das aufgrund der Coronamassnahmen nicht möglich: «Ich bin bisher krankheitsfrei durch diese Pandemie gekommen. Und so soll es auch bleiben.»

Urs Thaler kennt seine Route mit dem Kursschiff in- und auswendig

Die positiven Rückmeldungen seien eine schöne Anerkennung für seine Arbeit, und doch nerve es ihn manchmal, wenn die Leute nur die guten Seiten an seinem Beruf sehen würden. «Andererseits ist es auch schön, dass wir offenbar das Gefühl von Leichtigkeit vermitteln können.» Gemäss Thaler gehört nämlich einiges an Übung, Konzentration und Leidenschaft dazu, um den Beruf des Kapitäns auszuüben. Er schätzt, dass es bei ihnen durchschnittlich rund zehn Jahre dauert, bis man die Prüfung zum Kapitän ablegen kann.

Das Schiff zu steuern, verlangt viel Konzentration und Feingefühl. Bild: Reto Martin

«Das Bundesamt für Verkehr schreibt eine gewisse Anzahl an Fahrpraxiszeit vor. Wir brauchen im Normalfall aber länger für die Ausbildung.»

Denn die Kursfahrten vor allem auf dem Rhein erfordern verschiedene Fertigkeiten. Es gebe viele Dinge, auf die man achten müsse: den Wind, die Strömungen, die Wassertiefen. Zudem müsse man die Schiffe steuern können und mit der technischen Bedienung zurechtkommen. Mit den Kursschiffen müssen sie eine genaue Route fahren: Er wisse genau, an welchen Stellen das Wasser nicht tief genug sei für das Schiff oder wo sie welchen Hindernissen etwas weiter ausweichen müssen, weil die Strömung das Schiff sonst wieder auf das Hindernis zurückzieht. In seiner Zeit bei der URh habe er sein Wissen auch schon dem einen oder anderen Lernenden weitergegeben. «Man muss mit dem Kopf ständig bei der Sache und immer konzentriert sein. Aber wenn sie mich behalten, gibt es keinen Beruf, den ich lieber bis zu meiner Pensionierung ausüben würde.»