Wie ein russischer Kriegsgefangener über den Bodensee floh

Bodensee-Sommer Mit einer Wagenplache über den Bodensee: Wie ein russischer Kriegsgefangener im Ersten Weltkrieg Zuflucht in der Stadt Rorschach fand Mitten im Ersten Weltkrieg gelingt einem russischen Kriegsgefangenen eine abenteuerliche Flucht. Er überquert den Bodensee vom deutschen Ufer nach Rorschach in einem aus einer Wagenplache gebastelten Boot. Otmar Elsener 02.08.2021, 19.00 Uhr

Der am 12. Juni 1917 in Rorschach gelandete russische Flüchtling in seinem selbstgebastelten Boot, umringt von Soldaten der Grenzwache, vor den einstigen Schuppen beim Kornhaus. Bild: Foto Bold Rorschach

Am frühen Morgen des 12. Juni 1917, im dritten Jahr des Ersten Weltkrieges, erblicken die Berufsfischer in der Rorschacher Bucht und Grenzschutzsoldaten von der Hafenmauer aus ein seltsames Gebilde auf dem See. Vom deutschen Ufer herkommend taucht im Morgengrauen ein Boot auf, das wie ein schwimmender Korb aussieht und in dem ein bärtiger Mann dem Rorschacher Hafen zu rudert. Das sonderbare Boot legt beim Kornhaus an.

Ein intelligent dreinschauender Mann steigt aus dem seltsamen Boot und stellt sich den ihn umringenden Soldaten vor. Seine Freude ist riesig, als ihm die Männer erklären, er sei in der Schweiz gelandet. Die Flucht ist ihm gelungen. Er hat sein Ziel, die neutrale Schweiz, erreicht. Er spricht etwas Deutsch und sagt schnell: «Ich Russe, ich Schweiz bleiben.» Die Grenzsoldaten setzen ihm zuerst einmal etwas zum Essen vor, das er mit riesigem Appetit verschlingt, während er radebrechend sein Abenteuer schildert.

Flucht aus Gefangenenlager

Die deutsche kaiserliche Armee hat in den Schlachten gegen Russland an der Ostfront Hunderttausende von Soldaten gefangen genommen. Am Ende des Krieges sitzen 1'434'000 russische Soldaten in deutschen Kriegsgefangenenlagern. Einer davon ist dieser russische Flüchtling, der seit 1915 in deutscher Gefangenschaft ist. Sein Lager befindet sich in Laupheim, einer Stadt zwischen Friedrichshafen und Ulm. Wie die meisten russischen Kriegsgefangenen zwingt man ihn zur Arbeit in der Landwirtschaft. Viermal gelingt ihm die Flucht, jedes Mal wird er wieder aufgegriffen, nachdem er jeweils nach mehrwöchigen Wanderungen die Grenze zu Österreich erreicht hat.

Die Schweizer Berge locken

Der zähe Russe gibt nicht auf. Beim fünften Versuch wählt er den Fluchtweg Richtung Bodensee, 75 Kilometer Luftlinie von seinem Lager entfernt. Er schlägt sich bis in die Anhöhen vor dem See durch, wo er sich in einem Wald ein Versteck baut. Die in der Ferne sichtbaren Berge der Schweiz zeigen ihm, wie nahe er seinem Ziel ist. Lebensmittel erbettelt er sich bei freundlich gesinnten Bauern. Aus einer Wagenplache, die er an einem Bahnhof gestohlen hat, bastelt er in sechs Tagen und Nächten mit Weidenruten und etwas Draht das kleine Boot. Zwei Ruder schnitzt er aus dicken Baumästen.

Ein Bild der Rorschacher Bucht datiert 1915, wie sie der russische Soldat am Morgen nach seiner Flucht am 12. Juni 1917 sah. Bild: Foto Hausammann, Heiden

Geglückte Überfahrt

Noch bleiben dem Flüchtling fünfzehn Kilometer Weg bis zum See. Er trägt das Boot nächtlich durch Wälder und Wiesen bis zum Seeufer zwischen Langenargen und Wasserburg, immer mit der Angst, entdeckt zu werden.

Der Flüchtling ruderte sein seltsames Boot nächtlich in nur drei Stunden über den See. Die ungefähre Strecke ist rot eingezeichnet. Bild: Otmar Elsner

Er versteckt sich im Ufergesträuch und wartet drei Tage auf stabiles schönes Wetter und wärmere Wassertemperatur. In der Nacht auf den 12. Juni wagt er die Fahrt. Er beobachtet nach Mitternacht, dass das Grenzboot der Deutschen den vor ihm liegenden Seeabschnitt verlassen hat. Er bringt das Boot zu Wasser und beginnt zu rudern. Die wenigen Lichter am schweizerischen Ufer zeigen ihm die Richtung und nach drei Stunden kräftigen Ruderns locken ihn stärkere Lichter in die Rorschacher Bucht. Im Morgengrauen entdeckt er den Leuchtturm am Ende der Rorschacher Hafenmole und rudert sein Boot in den Hafen zur Anlegestelle am Kornhaus.

Das Kornhaus Rorschach 1910 mit den einstigen Schuppen-Vorbauten. Bild: Foto Labhart

Unentdeckt den See überquert

Dass er während der Nacht nicht von einem deutschen Marineboot entdeckt worden war, verdankte er unwissentlich einem erst im Krieg beschlossenen Abkommen zwischen der Schweiz und Deutschland: Bisher hatten nämlich deutsche Boote ihre Kontrollfahrten bis ans Schweizer Ufer durchgeführt und erst kürzlich hatten sich die Regierungen geeinigt, die Seemitte als Grenze zu anerkennen. Die «Rorschacher Zeitung», beeindruckt vom Mut des Flüchtlings, beschrieb das Ereignis und empfahl der Bevölkerung: «Das Boot befindet sich beim Kornhaus und ist der Besichtigung wert. Es macht der Kunstfertigkeit des Erstellers alle Ehre. Alles bis ins kleinste Detail ist sehr praktisch und sicher angefertigt.»

Die damalige «Rorschacher Zeitung» beschreibt das vom Russen gebastelte Boot als «bis ins kleinste Detail sehr praktisch und sicher angefertigt». Bild: Foto Bold Rorschach

Das Schicksal des Flüchtlings wartet auf Entdeckung im Bundesarchiv

Der Flüchtling war 27-jährig und stammte aus Petersburg, wo er als Eisenbahnangestellter tätig gewesen war. Er wurde dem damaligen Territorialkommando übergeben und interniert. Im Staatsarchiv und in den Archiven des Bezirksamtes finden sich leider keine Einvernahmeprotokolle mit dem Namen des Russen. Über sein weiteres Schicksal könnte im Bundesarchiv in Bern recherchiert werden. Wenn solche Protokolle noch aufbewahrt sind, würden sie sich nach einer aufwendigen Suche im Lesesaal des Bundesarchivs in Bern studieren lassen.

Eine Wachtablösung von Grenzsoldaten vor dem Hafenbahnhof Rorschach während des Ersten Weltkriegs. Bild: Johann Boser

Das Archiv listet 42 Archivschachteln mit Dossiers zu Kriegsinternierten, zum Beispiel mit Dokumenten der russischen Gesandtschaft, Transportlisten der Rückreisen nach Russland und auch Statistiken mit Listen von Flüchtlingen und Deserteuren. Sicher wäre es spannend, zu erfahren, ob der Russe glücklich in seine Heimat zurückgekehrt ist und ob in Petersburg noch Nachkommen des Mannes leben, für den einst die Hafenstadt die Rettung bedeutete.