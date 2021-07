Diese Fische schwimmen im Bodensee

Bodensee-Sommer Fressen und gefressen werden: Noch herrschen die räuberischen Hechte im Bodensee – doch die Welse sind im Ansturm Welse können zweieinhalb Meter und bis zu 80 Jahre alt werden. Wegen des Klimawandels breiten sie sich im Bodensee zunehmend aus. Sie könnten den draufgängerischen Hechten schon bald die Vorherrschaft streitig machen. Ida Sandl 07.07.2021, 05.20 Uhr

Ein Star innerhalb seiner Artgenossen: Der Wels von Goldach.

Bild: Sven Borchert

Einen Namen hat er nicht. Aber viel Besuch. Der Wels, der zwischen Rorschach und Goldach in einer Höhle im Bodensee lebt, ist Menschen gewöhnt. Oft kommen Taucher vorbei, um den grossen Fisch zu fotografieren. Auch Sven Borchert kennt ihn gut. Der Profitaucher betreibt in Dozwil die Tauchschule Trimix im Bodensee. Das Tier sei fast schon zutraulich, sagt Borchert:

«Es gibt ein Foto, wo der Wels und ich uns fast Nase an Nase begegnen.»

Jetzt hat Borchert seinen Freund aber schon einige Monate nicht mehr gesehen. «Vielleicht war ihm der Trubel zu viel und er hat sich ein neues Versteck gesucht», meint er achselzuckend. Manche Taucher hätten nicht gewartet, bis der Wels ihnen freiwillig vor die Kameralinse schwimmt, sondern ihn mit einem Stock aus seinem Versteck geholt.

Oder ein Fischer hat ihn geangelt. Norbert Ebneter, der Präsident der Sportfischer Altenrhein, glaubt das nicht. Der Wels sei weitherum bekannt und man lasse ihn in Ruhe.

«Kein Fischer würde diesen Wels herausholen.»

Taucher Sven Borchert fast Nase an Nase mit dem Goldacher Wels.

Bild: Fabian Glantschnig

Das ist auch nicht nötig, denn die Welse, auch Waller genannt, sind im Bodensee insgesamt auf dem Vormarsch. Fische kann man zwar nicht zählen, doch die Fangstatistik weise klar darauf hin, sagt der Thurgauer Jagd- und Fischereiaufseher Roman Kistler. In den letzten Jahren wurden nicht nur mehr, sondern auch grössere Exemplare an Land gezogen. Dabei kommt die Klimaerwärmung den Tieren entgegen, Welse lieben die Wärme. Darum fühlen sie sich am Untersee und in der Fussacher Bucht auch besonders wohl.

Pech für den Hecht, den klassischen Räuber im Bodensee. Noch sind die Hechte den Welsen zahlenmässig überlegen. Doch das könnte sich in Zukunft ändern. Alexander Brinker, Leiter der Fischereiforschungsstelle in Langenargen, hält es für durchaus möglich, dass sich die Gewichtung zugunsten der Welse verschiebt.

Nach dem Rekordfang kam die Strafanzeige der Tierschützer

Was Grösse und Alter angeht, ziehen die Hechte ohnehin den Kürzeren. Welse können zwischen 70 und 80 Jahre alt werden. Und sie wachsen, so lange sie leben. 2019 hat ein Vorarlberger Fischer ein 2,45 Meter langes und 100 Kilo schweres Exemplar aus dem See gefischt. Er konnte den Riesenfisch nur mithilfe eines zufällig vorbeifahrenden Kollegen in sein Boot holen.

Erst vor gut einem Monat ging einem deutschen Fischer ein 87-Kilo-Fisch vor der Insel Reichenau ins Netz. Der Wels war 2,10 Meter lang. Es dürfte der grösste Fisch sein, der jemals im nur drei Meter tiefen Gnadensee gefangen wurde. Drei Minuten hat der Berufsfischer gekämpft, bis er den Fisch im Boot hatte. Inzwischen hat die Tierschutzorganisation PETA Strafanzeige eingereicht, da das Tier durch den Fang langem Leid ausgesetzt und die Tötung damit gesetzeswidrig gewesen sei.

Zahlenmässig noch dem Wels überlegen: Ein Hecht schwimmt im Bodensee. Bild: Sven Borchert

Mit zweieinhalb Metern sei aber auch bei Welsen die Grenze des Wachstums erreicht, meint Brinker. Bei Hechten ist dagegen schon bei eineinhalb Metern Schluss und auch bei der Lebenserwartung können sie nicht mit dem Welsen mithalten. Hechte werden sieben bis zehn Jahre alt. Gemeinsam ist beiden, dass sie nachts auf Raubzug gehen.

Etwa 36 Fischarten leben im Bodensee. Unter Wasser gilt Fressen und gefressen werden. Der Kleinere hat das Nachsehen. Der Appetit stoppt nicht einmal vor den eigenen Artgenossen. Als besonders gefrässig gelten die Hechte mit ihren spitzen Zähnen. Es sei ein Problem, wenn man Hechte transportieren müsse, erklärt Brinker.

«Die Grösseren fressen sogar während des Transports die Kleinen auf.»

Es gibt die These, dass die Natur den Hechtweibchen während der Paarungszeit eine Art Fresshemmung auferlegt, da es sonst für die Männchen zu gefährlich würde. Für Brinker klingt das logisch, auch wenn er dazu keine Studien kenne.

Ein Wels kann schon mal ein Blesshuhn und auch eine Stockente verschlingen. Grösser darf die Beute aber nicht sein. Das hat Ende Juni das tragische Ende eines Wels in einem Kiessee im deutschen Göttingen gezeigt. Der gefrässige Riese schnappte sich vor ein paar Tagen eine Rotwangenschildkröte, was beide nicht überlebten. Die Schildkröte blieb dem Wels im Maul stecken. Angler sahen die Hinterfüsse der Schildkröte und einen Teil des Panzers aus dem aufgesperrten Maul des Wels ragen. Sie erlösten den Fisch schliesslich von seinen Qualen, die Schildkröte war schon vorher tot.

Dass ein Wels ein Kind oder einen erwachsenen Menschen angreifen würde, schliesst Brinker aber aus.

«Im Bodensee lauern für Schwimmer viele andere Gefahren als Fische.»

Roman Kistler Amtsleiter Jagd- und Fischereiverwaltung Kanton Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Kistler schliesst zwar nicht aus, dass während der Brutzeit ein Zander oder ein Hecht sein Nest verteidigen würde, sollte ein Schwimmer oder Taucher zu nahe kommen. Er schränkt aber ein: «Die Gefahr, vor der eigenen Haustüre von einem Auto überfahren zu werden, ist sehr viel grösser als im Bodensee von einem Fisch gebissen zu werden.»

Der geheimnisvolle Aal

Der Film «Die Blechtrommel» hat den Ruf des Aals nachdrücklich zerstört. In einer Szene, gleich zu Beginn, schlängeln sich Aale aus einem angeschwemmten Pferdekopf-Skelett. Seitdem ist das Bild vom Aal als Aasfresser zementiert. «Völlig falsch», sagt Alexander Brinker. Im Gegenteil. Der Aal verfüge über einen der am höchsten entwickelten Geruchssinne überhaupt. «Aale riechen einen Fingerhut Rosenwasser, der in den Bodensee geschüttet wird.» Das erklärt dann auch, dass toter Fisch dem Aal, wenn überhaupt, dann nur sehr frisch, schmeckt.

«Ein Aal frisst nichts Vergammeltes.»

Bild: Imago

Der Aal ist wohl der geheimnisvollste Fisch im Bodensee. Er ist auch der einzige Fisch, der den Rheinfall von unten nach oben überwinden kann. Seine Art ist etwa 100 Millionen Jahre alt. Ein Urwesen. Bis heute sei es nicht gelungen, Aale in Gefangenschaft zu züchten. Es gibt nur einen Platz auf der Erde, an dem sich die europäischen Aale fortpflanzen: Die Sargassosee im Osten Floridas. Dorthin wandern die schlangenartigen Fische, dort laichen sie. Damit haben sie ihren Lebenszweck erfüllt und sterben. Von der Sargassosee treten winzige durchsichtige Fäden die Reise zurück ins Süsswasser an. Ein beschwerlicher Weg, der Jahre dauert.

Doch die Aale sind vom Aussterben bedroht. Brinker sagt:

«Aale stehen auf der Washingtoner Artenschutzliste und sind damit ein wenig die weissen Nashörner des Bodensees.»

Wenn nicht der Menschen eingreifen würde, gebe es hier so gut wie keine Aale mehr. Vor allem die Wasserkraftwerke sind für sie zu unüberwindbaren Hindernissen geworden.

Alexander Brinker leitet die Fischereiforschungsstelle in Langenargen. Bild: PD

Fast alle Aale im Bodensee werden heute als Glasaale vor den Küsten Grossbritanniens und Frankreichs abgefischt. Zuerst landen sie in der Fischbrutanstalt Langenargen, dann werden die Jungfische wieder im Bodensee eingesetzt. Etwa 10'000 bis 20'000 erwachsene Aale machen sich pro Jahr vom Bodensee auf zurück in die Sargassosee, schätzt Brinker. Erst auf dem Weg dorthin bilden sie ihre Geschlechtsorgane aus. Sobald die Reise beginnt, hören sie auf zu fressen, zehren nur noch von ihren Reserven. Wie viele von ihnen tatsächlich an ihrem Geburts- und Todesort ankommen, weiss niemand. Brinker schätzt: «Nur ein Bruchteil erreicht das Ziel.»