Unterwegs mit einem der letzten Berufsfischer vom Bodensee

Bodensee-Sommer «Es geht bei jedem um die Existenz»: Einer der letzten Berufsfischer erzählt von seinen Sorgen – und sagt, warum er trotzdem nicht aufgeben wird Bild: Raphael Rohner Reto Leuch ist einer der letzten seiner Art: Der 51-jährige Landschlachter ist Berufsfischer auf dem Bodensee. Ein Besuch auf seinem Kutter – und ein Gespräch über alte Zeiten und heutige Nöte. Stephanie Martina 04.08.2021, 19.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Exklusiv für Abonnenten

An diesem Spätnachmittag riecht der Bodensee nach Ferien am Meer. Vielleicht lässt einen nach eineinhalb Jahren Pandemie das Fernweh so empfinden. Für Reto Leuch jedenfalls gibt es keinen besseren Geruch: «Der Bodensee bedeutet mir alles, er ist meine Lebensgrundlage und mein Zuhause.» Leuch ist einer der letzten Berufsfischer am Bodensee. Seine Tage sind lang, seine Arbeit ist anstrengend. Erst abends kommt der erholsame Teil – so auch jetzt: Kurz vor Feierabend fährt er auf den See hinaus, um seine Fischernetze auszulegen – das hat eine beruhigende, beinahe meditative Wirkung auf ihn. Langsam tuckert sein Fischkutter durch das grünliche Wasser, während Leuch am Heck des kleinen Boots seine Netze in den See gleiten lässt.

Bevor er Feierabend macht, legt Reto Leuch seine Netze aus. Bild: Raphael Rohner

Mit seinen 51 Jahren gehört der Landschlachter zu den jüngsten Fischern am Bodensee. Er weiss, warum der Nachwuchs fehlt:

«Von der Berufsfischerei kann man heute nicht mehr leben. Man braucht ein zweites Standbein. Und wer von den Jungen möchte eine solche Doppelbelastung?»

Leuch betreibt nebenbei Obstbau, andere Berufsfischer sind Hafenmeister oder Fischhändler. Leuch ist froh, dass er seinen Betrieb dereinst der vierten Generation übergeben kann. Einer seiner beiden Söhne wird nach der Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker in den Familienbetrieb einsteigen.

Mit einem Motorboot fährt Reto Leuch zu seinem Schiffskutter, der vor Landschlacht ankert. Bild: Raphael Rohner Nun legt er seine Fischernetze aus. Bild: Raphael Rohner Der Fischkutter hat auch am Heck ein Steuerrad, damit Leuch beim Auslegen der Netze den Kurs halten kann. Bild: Raphael Rohner Die Fischernetze sind voller Quaggamuscheln. Bild: Raphael Rohner Auch ein Grossfischnetz legt er aus. Bild: Raphael Rohner Für jeden Fisch gibt es ein spezielles Netz. Bild: Raphael Rohner Am Morgen um 4.30 Uhr macht sich Leuch wieder an die Arbeit. Bild: Raphael Rohner Zuerst fährt er zum Bottighofer Hafen, um Eglinetze auszulegen. Bild: Raphael Rohner Wie flüssiges Silber: In der Nacht zogen Gewitter über die Ostschweiz, am Morgen ist der See still und verlassen. Bild: Raphael Rohner Langsam bricht ein neuer Tag an. Bild: Raphael Rohner Jetzt holt Leuch mit Hilfe einer Winde die Netze aus dem Wasser. Bild: Raphael Rohner Alle paar Meter zappelt ein Fisch im Netz. Bild: Raphael Rohner Leuch befreit die Fische und bricht ihnen das Genick. Bild: Raphael Rohner Über dem Boot kreisen Möwen, in der Hoffnung, einen Fisch abzubekommen. Bild: Raphael Rohner Die Bodennetze sind voller Quaggamuscheln – ein grosser Ärger für Leuch. Bild: Raphael Rohner Auch eine Krabbe hat sich im Netz verfangen. Bild: Raphael Rohner Im Grossfischnetz zappelt eine Seeforelle. Bild: Raphael Rohner Vier Kilo bringt der Fisch auf die Waage. Bild: Raphael Rohner Der heutige Fang: 20 Kilogramm Felchen und eine Seeforelle. Bild: Raphael Rohner Überall Quaggamuscheln: Bevor Reto Leuch wieder an Land fährt, muss er sein Boot reinigen. Bild: Raphael Rohner

Einfacher werde es aber auch sein Sohn in Zukunft nicht haben, sagt Leuch. 2019 war das schlechteste Fischereijahr überhaupt für die Berufsfischer am Bodensee mit 240 Tonnen gefangenem Fisch rund um den See. 2020 war leicht besser. Man hoffe, dass nun die Talsohle erreicht sei, sagt Leuch. Vor zehn Jahren habe man noch 800 Tonnen pro Jahr gefischt. Er ist überzeugt:

«Solche Mengen werden wir nie wieder fangen, da müssen wir uns nichts vormachen.»

Denn während der Bodensee vor 30 Jahren überdüngt gewesen sei, man viel zu viel Fisch gefangen habe und ihn zu schlechten Preisen verkaufen musste, habe man heute das gegenteilige Problem: Der See ist nährstoffarm. Deshalb zappeln immer weniger Fische in den Netzen. «Schön ist aber, dass die Leute inzwischen den Wert von einheimischen Fischen zu schätzen wissen und bereit sind, einen etwas höheren Preis dafür zu bezahlen», sagt Leuch, der einen eigenen Fischladen betreibt.

Konkurrenz unter Berufsfischern

In hohem Bogen fliegt der Schwimmer in den See – er sorgt dafür, dass die Netze in der gewünschten Tiefe schweben. Bild: Raphael Rohner

Mit geübten Bewegungen legt Leuch die 120 Meter langen Schwebenetze aus und wirft von Zeit zu Zeit Schwimmer, die mit einer Schnur am Netz befestigt sind, in hohem Bogen ins Wasser. Diese Schwimmer sind kleine Bojen, die das Netz wie einen Vorhang in der gewünschten Tiefe treiben lassen – heute auf 17 Metern. Via SMS kann Leuch sein Netz am nächsten Morgen orten. Leuch sagt:

«Das Schönste am Fischen ist, dass man beim Auslegen jeden Tag etwas Neues ausprobieren kann. Und am nächsten Morgen sieht man, wie gut oder schlecht der Versuch war – und dann probiert man wieder etwas anderes.»

Wie alle Bodenseefischer fängt Leuch hauptsächlich Felchen und Egli. Für jeden Fisch gibt es ein spezielles Netz. So kann gezielt gefischt und gewährleistet werden, dass jeder Fisch zwei Mal gelaicht und für Nachwuchs gesorgt hat, bevor er gefangen wird.

Video: Raphael Rohner

Noch heute fischt Reto Leuch an den Plätzen, an denen er schon als kleiner Bub gemeinsam mit seinem Grossvater gefischt hat. Doch diese Standorte behält er für sich. Denn unter den Bodenseefischern gibt es immer mal wieder Konkurrenzkämpfe um die besten Fangplätze. Leuch, der dem Schweizerischen Berufsfischerverband als Präsident vorsteht, hat Verständnis dafür:

«Je weniger gefangen wird, desto grösser wird der Neid. Das ist verständlich. Es geht bei jedem um die Existenz.»

Ein wenig entspannt habe sich die Situation am Bodensee dadurch, dass Fischer ab 70 Jahren ihr Fischerpatent gegen ein Alterspatent eintauschen müssen und somit weniger Netze verwenden dürfen. Im Gegenzug dürfen die Berufsfischer, die noch nicht im Pensionsalter sind, zusätzliche Netze auslegen. Dass er dadurch etwas mehr Spielraum hat, freut Leuch, aber er stellt klar:

«Mehr Netze nützen nichts, wenn sie trotzdem leer sind.»

Jetzt legt Leuch die 100 Meter langen Bodennetze aus. Diese schweben nicht im Wasser, sondern sinken bis auf den Grund, weshalb sie auch voller Muscheln sind. Das Ausmass der Muschelplage wird sich am nächsten Morgen zeigen. Für heute ist Feierabend.

Die Bodennetze sind gespickt mit kleinen Muscheln – es handelt sich um die Quaggamuschel. Bild: Raphael Rohner

Neuer Tag, neues Fischerglück

Es ist 4.30 Uhr am nächsten Morgen. Das Wasser ist still, wie flüssiges Silber liegt es in der Dunkelheit. Ganz langsam bricht ein neuer, arbeitsreicher Tag an. Reto Leuch steht in Gummistiefeln und olivfarbenen Regenkleidern am Ufer. Er ist hellwach.

«Ich habe keine Mühe, früh aufzustehen. Als ich noch in den Ausgang ging, war es manchmal etwas hart.»

Reto Leuchs Fischkutter ankert einige Meter vor dem Ufer. Um ihn zu erreichen, benutzt der Fischer ein kleines Motorboot. Bild: Raphael Rohner

Bevor Leuch die Netze vom Vorabend einholt, fährt er Richtung Bottighofer Hafen, um Eglinetze auszulegen. Dieser Fisch jage am Morgen, sagt Leuch, und dabei fange man ihn. Der See ist noch menschenleer, letzte Gewitterwolken hängen am Himmel, die Luft ist frisch. «Eigentlich wunderbar», sagt Leuch. Er wirft die Fischernetze aus. Eine Stirnlampe spendet ein wenig Licht.

Eine Stunde vor Sonnenaufgang beginnt für Reto Leuch ein neuer Arbeitstag. Bild: Raphael Rohner

Oftmals bekommt der Fischer frühmorgens Gesellschaft. Fischreiher setzen sich zu ihm ins Boot und hoffen, einen Fisch abzubekommen. Leuch nimmt's locker: «Sie sind inzwischen zahm und auch etwas frech geworden. Ich muss immer aufpassen, dass sie keine Fische stibitzen.»

Gefrässige Passagiere: Regelmässig wird Reto Leuch auf seinen Fahrten von Reihern begleitet. Video: pd

Ein viel grösseres Problem seien aber die Kormorane. Diese Vögel würden am Bodensee mehr Tonnen Fisch verspeisen, als alle 65 Berufsfischer um den See gemeinsam fangen würden.

Kontrollbesuch vom Fischereiaufseher

Nun kommt der Moment der Wahrheit: Wie viele Felchen haben sich in den Netzen verfangen? Kaum hat Leuch begonnen, die ersten Netze vom Vorabend einzuholen, steuert ein Motorboot auf ihn zu. «Der Sheriff kommt», sagt Leuch mit einem Zwinkern. Es ist der Thurgauer Fischereiaufseher. «Läuft das Geschäft?», fragt der Mann. Nach einer kurzen Plauderei wünscht er einen schönen Tag. Und fährt zum nächsten Fischer, der ebenfalls begonnen hat, nach der Ausbeute der letzten Nacht zu sehen.

Video: Raphael Rohner

«Der Fischereiaufseher kontrolliert unter anderem, ob wir uns an die erlaubte Anzahl Netze halten und nicht zu früh mit dem Einholen beginnen. Erst eine Stunde vor Sonnenaufgang ist das erlaubt», erklärt Leuch. Es gebe inzwischen viele Vorschriften, weil sich ein paar wenige nicht an die zuvor ungeschriebenen Regeln gehalten und es mit dem Fischfang übertrieben hätten. Es sei am Bodensee mit drei Anrainerstaaten allgemein mühsam, auf einen grünen Zweig zu kommen – zu viele würden mitreden, sodass der erforderliche einstimmige Konsens nur selten zustande komme.

Kaum Fische, aber Tausende Muscheln

Ein Fisch zappelt im Netz. Bild: Raphael Rohner

Mit Hilfe einer hydraulisch betriebenen Winde holt Leuch jetzt ein Netz nach dem anderen ein. Alle paar Meter zappelt ein Felchen im Netz. Leuch befreit jeden Fisch, bricht ihm das Genick, indem er ihn über die Reling schlägt, und legt ihn in eine Plastikkiste. Innerhalb der nächsten Stunde füllt sie sich. Etwa 20 Kilo Felchen hat Leuch gefangen. Zufrieden? «Ich muss zufrieden sein», sagt er. Nach einer kurzen Pause fügt er an:

«Es dürfte immer mehr sein.»

Die heutige Ausbeute: Rund 20 Kilogramm Felchen. Bild: Raphael Rohner

Inzwischen ist die Sonne aufgegangen, der Himmel wirkt freundlicher. Als letztes holt Leuch das Grossfischnetz aus dem Wasser. Meter für Meter. Kein Fisch. Dafür Tausende Muscheln.

«Leere Fischernetze sind das eine, aber richtig ärgerlich ist es, dass sie voller Quaggamuscheln sind.»

Sie seien das grösste Übel im Bodensee, sagt Leuch. Ursprünglich eingeschleppt aus dem Schwarzen Meer, vermehren sie sich das ganze Jahr über und machen den Fischern das Leben schwer. Die Netze gehen kaputt, beim Einholen kann man sich an den scharfen Rändern verletzen, und die Muscheln verschmutzen das Boot.

Die invasive Quaggamuschel breitet sich seit einigen Jahren explosionsartig aus. Bild: Raphael Rohner

Doch der Ärger über die Muscheln ist schnell verflogen: Eine vier Kilo schwere Seeforelle hat sich im Netz verheddert.

Ein grosser Fang: Eine Seeforelle zappelte schon lange nicht mehr in Reto Leuchs Netzen. Bild: Raphael Rohner

Leuch strahlt vor Glück. So eine habe er schon lange nicht mehr gefangen.

«Das ist es, was ich gestern gemeint habe: ausprobieren und möglicherweise belohnt werden, das macht die Fischerei so spannend.»

Zufrieden macht er sich auf den Heimweg, um die Fische zu verarbeiten. Und schon morgens um 6.30 Uhr steht fest: Heute ist ein guter Tag.