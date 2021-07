Bodensee-Sommer «Eines der schönsten Erlebnisse des Sommers» – mit dem Velo um den Bodensee Bilder: Raphael Rohner Jedes Jahr schwingen sich Tausende Touristen und Einheimische in die Velosättel und haben ein Ziel: Die rund 260 Kilometer des Bodensees abzufahren. Ein Selbstversuch. Raphael Rohner 24.07.2021, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Man könnte eigentlich das Schiff oder den Zug nehmen, wenn man die schönsten Orte am Bodensee erkunden und bereisen möchte. Jedes Jahr fahren aber einige tausend Menschen mit dem Velo um den Bodensee. Während die einen die ganzen rund 260 Kilometer am Stück in unter acht Stunden zu fahren versuchen, nimmt es das Gros der Veloreisenden eher gemütlich und besucht die schönsten Plätze am See. Es gibt auch enorm viel zu entdecken an einem der grössten Binnenseen von Mitteleuropa. Einigermassen passionierte Velofahrerinnen und Velofahrer können die ganze Strecke aber auch in gemütlichem Tempo im Sommer fahren und den Tag ganz ausnützen.

Vor der Fahrt um den Bodensee: Start in Rorschach.

Meine Bodensee-Umrundung will ich in einem Tag fahren. Start und Ziel meiner Runde ist Rorschach. Eine gute Vorbereitung für eine solche Velotour ist essenziell. Doch was muss unbedingt mit auf eine Runde um den heimischen See? Braucht es eine Karte oder findet man den Weg auch so? Ein wichtiger Punkt, den es bei der Vorbereitung zu beachten gilt: das Wetter. Optimal sind Tage, an denen es nicht gerade prallen Sonnenschein hat. Ein bewölkter Himmel ist von Vorteil. Trotzdem ist es sicher ratsam, immer eine leichte Regenjacke mitzunehmen, falls man mit dem Schiff abkürzen will. (Dazu später mehr.)



Von Rorschach nach Bregenz

Ich fahre morgens um 7 Uhr bei Rorschach los. Das Kornhaus, welches von überall her gut erkennbar ist, soll mir auf meinem Weg um den See den Heimweg weisen. Schon früh sind andere Radlerinnen und Radler unterwegs. Viele davon pendeln zur Arbeit oder gehen mit dem Velo irgendwohin. Wer morgens schon mit grossen Gepäcktaschen an den Packträgern fährt, sind meistens gleichgesinnte See-Umrundende.

Morgendliche Stimmung am Bodensee. Nicht zu viel Sonne ist beim Velofahren vorteilhaft.

Das offizielle Bodensee-Radweg-Logo ist in allen drei Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz einheitlich ein Velofahrer mit blauem Hinterrad. Unterwegs heisst es «Augen auf»: An einigen Stellen kann man den Wegweiser leicht übersehen und kommt daher vom Weg ab. (cz)

«Hier wäre später ein toller Badeplatz», denke ich mir, als ich beim Hörnlibuck vorbeikomme. Ebenso der Hafen von Staad ist ein wunderschöner Ort für Sonnenuntergänge – doch bin ich da noch weit davon entfernt: Erst führt der Weg der Strasse entlang nach Altenrhein und Rheineck. Im kleinen Städtchen Rheineck ist zu dieser Zeit noch nicht viel Betrieb. Lediglich an einem Bankomaten steht ein anderer Velofahrer. Er will nach Dortmund fahren mit dem Velo in einer Woche. An seinem Velo hängt eine Trinkflasche vom Bodensee-Radmarathon: «Ja, ja, da fährt man halt ab und zu mit. Ist immer ein tolles Erlebnis, da mitzufahren.» Am Bodensee-Radmarathon können alle Velobegeisterten den Bodensee umrunden. Es sind drei unterschiedlich lange Strecken fahrbar und es gibt kein Zeitlimit. Jährlich fahren am Bodensee-Radmarathon mehrere tausend Velofreunde mit.

Der Veloweg führt über den Grenzübergang Gaissau nach Österreich. Alternativ kann auch der kleine Veloweg am Rhein entlang genommen werden. Dieser ist aber gerade für Rennvelos nicht gut geeignet, da der Weg grobes Kies aufweist. Hinter dem Grenzübergang folgt der Veloweg einer einsamen Nebenstrasse durch ein Riet, wo man durchaus Störchen begegnet. Ein besonderes Highlight an dieser Strecke ist der ausgebaute Veloweg an der Fussacher Bucht zur Bregenzer Aach. Dort stehen überall andere Velofahrer und machen Fotos. In zwei Tagen will ein Trio an Männern den Bodensee umrunden: «Wir fahren eher gemütlich mit unseren Elektrovelos. In zwei Tagen sollte das auch kein grosses Problem sein», sagen Olivier und Ahd aus Zürich und ihr Freund Shalom aus Israel.

Fahren um den Bodensee: Oliver, Ahd und Shalom aus Israel.

Bregenz lockt Velo-Reisende mit einer herrlichen Promenade und mehreren tollen Restaurants. Eine Empfehlung hier ist die Eisdiele Eispavillion am See, bei der morgens eher Kaffee bestellt wird als Glace.

Von Bregenz nach Lindau

In Bregenz fährt man dank schöner Velowege zügig an Sehenswürdigkeiten heran wie die Seebühne der Festspiele. Doch gibt es noch viel mehr zu entdecken ausserhalb der Stadt. Am Veloweg entlang in Richtung Lindau stehen einige kleine wunderschöne Badhüttchen. Hier blieben viele Velofahrerinnen und Velofahrer stehen, um Fotos zu machen, bevor es auf der «Bodensee-Veloautobahn» weitergeht. Hier ist gegen Mittag und am Nachmittag häufig Stossverkehr und kaum ein Durchkommen. Gerade an Wochenenden sind viele Radlerinnen und Radler hier unterwegs. Diese teilen sich den Weg dann auch mit Fussgängern und Sportlern. Daher lohnt es sich, diesen Teil der Strecke früh zu befahren. In Lochau lockt der Kaiserstrand mit Strandfeeling und etwa weiter mit einem Geheimtipp: Das Schwarzbad, einen kleinen Strand gleich hinter dem Kaiserstrand. Hier hat man eine wunderbare Aussicht auf die Berge und kann kurz verschnaufen, bevor es nach Lindau geht.

Von Bregenz nach Lindau auf der «Veloautobahn».

Vormittagsverkehr am Bodenseeradweg.

Von Lindau nach Friedrichshafen

Nach Deutschland führt der Veloweg in einem kleinen unauffälligen Waldstück. Lediglich ein Schild signalisiert die Landesgrenze. Umso später es an diesem Vormittag wird, umso mehr Velos sind unterwegs. Kurz vor Lindau erscheint ein seltsames umzäuntes Gebäude zwischen dem Veloweg und dem Bodenseeufer: das Wankel-Institut. Hier hat der deutsche Motoreningenieur Felix Wankel seinen Wankelmotor entwickelt und an weiteren Motoren geforscht. Das Gebäude stand einige Zeit leer und wurde vor kurzem an ein österreichisches Technologieunternehmen verkauft.

Das Wankel-Institut am Bodensee. Archivbild

Die Velostrecke von Lindau nach Friedrichshafen zeigt erstmals, warum die Bodenseeregion den Spitznamen «Das Mittelmeer Deutschlands» trägt. Der Bodensee-Radweg führt durch wunderschöne kleine Ortschaften, die jetzt vormittags alle aufleben. Vielerorts wird in Biergärten aufgedeckt und mit Kreide die Tafeln am Veloweg mit den Menus beschriftet.

Im Malerwinkel bei Wasserburg sitzen einige Velofahrerinnen und Velofahrer im Schatten und nehmen noch einen kleinen Imbiss zu sich. Ein Rentnerpaar, welches auf einer Bank sitzt, wo sie ihre Velos parkiert haben, schaut einem Schiff zu, welches gerade über den See fährt: «Wir fahren jedes Jahr einmal um den Bodensee. Das ist für uns einfach immer das schönste Erlebnis des ganzen Sommers.» Viele, die um den Bodensee fahren, mieten sich in dieser Gegend eine kleine Ferienwohnung. Zwischen Kressbronn und Eriskirch steht fast an jedem zweiten Haus, dass man es mieten kann. Der Veloweg nach Friedrichshafen führt schliesslich zu einem kleinen alternativen Highlight der ganzen Tour: Einem Lastwagenfriedhof.

Der Lastwagenfriedhof in Lindau.

Von Friedrichshafen nach Meersburg

Kurz vor Friedrichshafen fährt man mit dem Velo direkt daran vorbei: Hier stehen seit einigen Jahren rund zwei Dutzend verrostende Lastwagen einer konkursgegangenen Transportfirma. Die teils überwachsenen Lkw lassen manche Velofahrer anhalten und Fotos machen. In den Fahrzeugen übernachten auch öfters Leute. Einige Matratzen auf den Ladeflächen der Lastwagen zeugen davon.

Keine Lust, die ganze Strecke mit dem Velo zu fahren? Abkürzen mit Schiff und Zug Wer nicht die gesamte Strecke mit dem Velo fahren will, dem bieten sich einige Abkürzungsmöglichkeiten. Eine gute Variante ist die Mitnahme des Velos auf den Bodensee-Kursschiffen, die gegen Gebühr möglich ist – auf der Strecke von Untersee und Rhein gilt derzeit bis auf weiteres der Hochwasser-Fahrplan. Auch auf den Fähren Meersburg-Konstanz und Friedrichshafen-Romanshorn ist die Mitnahme von Velos erlaubt. Eine weitere Alternative ist es, eine oder mehrere Teilstrecken mit den Zügen zurückzulegen, die zwischen Rorschach-Kreuzlingen-Schaffhausen halbstündlich verkehren. Mit dem «Bodensee Ticket» unterwegs

Für Familien, Kleingruppen oder Einzelpersonen ist das «Bodensee Ticket» die kostengünstige Möglichkeit, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln die Bodensee-Anrainer Deutschland, Österreich und die Schweiz zu bereisen. Das Ticket gibt es als Tageskarte oder 3-Tages-Pass. (cz)



Friedrichshafen selber lockt am Mittag mit unzähligen velofreundlichen Restaurants am See. An der Seepromenade ist ein Fahren schon wegen der vielen Fussgänger nicht mehr möglich – zudem gilt Fahrverbot. Was bei einer Bodensee-Umrundung nicht fehlen darf, ist nebst der zünftigen Verpflegung ein Bier. In Deutschland sind alkoholfreie Weizenbiere weit verbreitet und praktisch überall erhältlich. Und was schmeckt besser zu einem schönen Bier als ein deftiges Schnitzel mit Kartoffelsalat?

Ein deftiger Zmittag darf bei einer guten Velotour schon sein.

So gestärkt gelingt die Fahrt am See entlang weiter Richtung Meersburg im nu. Auf den 19 Kilometern gibt es einige sehr empfehlenswerte Kaffee-Stuben, um eine kurze Rast einzulegen. Das «Häfele» in Immenstaad zum Beispiel ist ein schmuckes Gasthaus am See mit toller Aussicht. Auch Schwimmen kann man an einigen schönen Stellen vorzüglich.

Es ist mittlerweile Nachmittag auf der Strecke und man ist nicht mehr allein auf den Velowegen: Mal wird man überholt, man überholt man. Viele grössere Gruppen sind auf dem Veloweg unterwegs und vor Meersburg kommt es gar zu kleinen Velo-Staus: Vor dem Kassenhäuschen der Schiffsbetriebe stehen viele Velofahrerinnen und Velofahrer an, um ein Ticket für die Überfahrt nach Konstanz zu kaufen.



Mit dem Schiff kann man sich eine Velopause gönnen und weiter kommen.

Damit spart man sich einige Kilometer Veloweg nach Überlingen und Bodman. Dieser Teil der Bodensee-Rundfahrt hat aber durchaus seinen Reiz. Unter anderem kommt man zum Pfahlbauerdorf Unteruhldingen und zur kleinen Stadt Bodman-Ludwigshafen, das mit einer hübschen kleinen Hafenaussicht punkten kann.

Von Meersburg nach Stein am Rhein

Diese rund 64 Kilometer lange Strecke steckt voller Überraschungen. Zwar hat es einige kleinere Steigungen und Kieswege, doch trifft man hier auf die eingefleischten Bodenseeradweg-Fans. Das Bild der Velofahrenden verändert sich. Mehr und mehr sportlich anmutende Leute fahren diese Wege, während das Gros der Elektrovelos eher auf dem Schiff reist. Aber nicht nur: Eine Dame fährt gar mit ihrem Hund im Anhänger dem Bodensee entlang und erzählt von ihrer äusserst wertvollen Fracht: «Wir verreisen unheimlich gerne mit unseren Velos, aber seit wir den Floyd haben, machen wir kaum mehr Veloreisen. Mit dem Hundeanhänger können wir wenigstens noch einige Kilometer um den See fahren und dann wieder Gassi gehen von Zeit zu Zeit.»

Reist bequem im Anhänger am Velo: Ein putziger Hund.

Was Veloreisenden unterwegs äusserst willkommen ist, sind die vielen Hofläden mit frischen Himbeeren, Erdbeeren und Kirschen überall. Bei einem solchen Hofladen bei Radolfzell verpflegt sich Kai Ellenberg, der mit seinem Velo von Dortmund nach Lindau fährt: «Ich habe schon sehr viel Schönes über den Bodensee gehört und wollte die Strecke jetzt einmal abfahren.» Stein am Rhein hat ihm besonders gut gefallen und die kleinen Ortschaften am Rheinufer.

Velofahrer Kai auf dem Bodenseeradweg.

Von Stein am Rhein nach Rorschach zurück

Das wunderschöne Mittelalterstädtchen Stein am Rhein hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Auf mich ist es jedes Mal ein kleiner Meilenstein, mit dem Velo durch die Gässchen zu fahren. Man hat entweder das Schweizer Ufer schon geschafft oder noch vor sich. Quasi die Heimstrecke. In Stein am Rhein sollte man unbedingt eine Pause machen und am Rhein sitzen. Am Rathausplatz dienen Bäckereien und kleine Läden als Zvieri-Lieferant, bevor es auf die letzte Etappe heim geht.

Stein am Rhein ist immer eine Reise wert.

Auf dem heimischen Bodensee-Radweg warten viele wunderschöne Badeorte und tolle Lokale auf einen Besuch. Es wird langsam Abend und mein Ziel wäre es, zum Sonnenuntergang wieder in Rorschach zu sein. Doch liegen noch rund 80 Kilometer Weg vor mir und ich will mindestens noch eine Schwimmpause einlegen. Auf den Velowegen ist an diesem Abend zum Glück nicht so ein reger Verkehr wie an den Wochenenden und so komme ich gut voran. Einzig bei Konstanz füllen sich die Velowege wieder mehr und man muss teilweise etwas zirkeln beim Überholen. Doch kommt man dank der gut signalisierten Velowege schnell voran. Hier kommt es schon mal vor, dass sich voll bepackte Bodenseeumrundende und stromlinienförmige Vollcarbon-Zeitrennvelos kreuzen und man sich kurz eines Blickes würdigt.

Radweg für sich ganz allein? Alle Jahreszeiten haben ihren Reiz Alle Jahreszeiten haben bei der Fahrt rund um den See ihren Reiz. Ab Ende Juni ist das Wasser meist so warm, dass man gut baden kann. Zwischen dem 20. Juli und dem 20. August ist rund um den Bodensee am meisten los. Wer den Bodensee ohne viel Verkehr umfahren möchte, sollte an Wochentagen fahren. Was auch eine ganz besondere Erfahrung ist: Mit dem Rennvelo über Nacht um den See. Dann ist man praktisch ganz allein unterwegs bei Mondschein. In warmen Sommernächten sind dann auch kurze Schwimmpausen wunderbar!

Zelten und Biwakieren Wer es sehr rustikal mag, findet am Bodensee fast überall Plätze, um neben dem Velo seinen Schlafsack auszubreiten und so zu biwakieren. Wild campieren sollte man jedoch wenn, dann nur gedeckt – getarnt. Dass man dabei keine Spuren hinterlässt und auch keinen Landschaden verursacht, ist Ehrensache. Rechtzeitig Unterkünfte buchen

Am Bodensee gibt es zwar eine Vielzahl an Unterkünften für jedes Budget. In der Hauptreisezeit im Juli und August, aber auch an verlängerten Wochenenden bei Feiertagen sind aber viele Unterkünfte ausgebucht – auch Campingplätze und Jugendherbergen. Rechtzeitig reservieren lohnt sich also! Bei fremden Zuhause übernachten Was ebenso eine tolle Alternative zu Zeltplätzen oder Gasthäusern sein kann: Couchsurfing. Dabei schreibt man Leute, die in der Region wohnen an, ob man bei ihnen Übernachten kann. Die Community am Bodensee ist sehr gross und reicht bis nach St.Gallen. Der grosse Vorteil: Man redet meist die gleiche Sprache oder sogar fast den gleichen Dialekt. (cz/rar)



Für mich zählt jetzt nur noch eins: ins Wasser. Einer der allerschönsten gratis Badeplätze am Bodensee ist bei Güttingen. Hier hat es ein kleines Toilettenhäuschen, eine Feuerstelle, einen kleinen Spielplatz und eine tolle Bademöglichkeit. Hier springe ich kurz in den See und lasse mich treiben. Danach geht es flott weiter am Schweizer Ufer entlang.

Gegen 19 Uhr sind es nur noch wenige Kilometer bis nach Rorschach. Wieder in Rorschach angekommen, gibt es noch eine Glace und eine kleine Abkühlung am See mit Blick auf das andere Ufer am Horizont: Der Bodensee übt eine ganz besondere Faszination auf die Menschen aus. Gerade wenn man mit dem Velo um den See fährt, erfährt man, wie klein wir eigentlich sind und wie gross solche Orte wirken.