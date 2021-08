Die 10 grössten Kontroversen und Projekte rund um den Bodensee

Bodensee-Sommer Ein Milliardencasino, die «Expo 2027» oder ein interkontinentaler Hafen: 10 unvollendete Projekte und Kontroversen rund um den Bodensee Vieles wurde bisher am und um den Bodensee herum geplant. Vieles wurde von Volk und Regierung abgelehnt, einige Projekte kämpfen sich noch heute durch jahrelange Rechtsstreitereien. Eine Auflistung der grössten und kontroversesten Projekte. Alain Rutishauser 26.08.2021, 05.00 Uhr

1,8 Milliarden Franken Kosten: 2001 war in Rorschach direkt am Bodensee ein riesiges Casino geplant. Es sollte das «grösste Kongress- und Freizeitzentrum Europas» werden, wie die Investoren damals in einer Mitteilung schrieben. Bild: Keystone

Es sind Dimensionen, von denen in der Schweiz bisher und auch danach niemand zu träumen wagte. 2001 legt die englische Fordgate-Gruppe ihre Pläne am Bodenseeufer in Rorschach der Öffentlichkeit vor: ein riesiges Casino mit dem klingenden Namen «Swiss Marina». Es sollte das «grösste Kongress- und Freizeitzentrum Europas» werden, wie Fordgate damals in einer Mitteilung schrieb.

Das Projekt sollte 1,8 Milliarden Franken kosten, 13'000 Arbeitsplätze schaffen und täglich 20'000 Besucher anlocken. Zwei Gebäudekomplexe mit einer Höhe von 105 Metern, darin mehrere Luxushotels, Bars, Restaurants, Discos und eine Arena mit Eisbahn und 11'000 Plätzen. Natürlich durften auch ein unterirdischer Bahnhof, eine riesige Parkhalle sowie eine Anlegestelle für Kursschiffe nicht fehlen.

Ein Teil des geplanten Casinokomplexes «Swiss Marina» am Hauptbahnhof Rorschach. Bild: Rainer Bolliger/ Keystone

Die Medien landesweit griffen das Thema auf, die «Sonntags-Zeitung» titelte beispielsweise mit «Das Bodensee-Monster, das jeden Rahmen sprengt». Und auch aus Bevölkerung und Politik kam Gegenwind, weshalb sich die Investoren am 15. Mai 2002 zurückzogen. Der Schweizer Vertreter Leser Landau schreibt in der Rückzugserklärung: «Der grosse Widerstand in Bevölkerung, bei Parteien und anderen Gruppierungen sowie mangelndes Engagement der kantonalen Regierung [...] zwangen uns nun, per sofort sämtliche Arbeiten am Projekt einzustellen.»

Bis dahin war bereits rund 1 Million Schweizer Franken in das Projekt investiert worden, unter anderem für einen weltweit beworbenen Imagefilm.

Leser Landau, Repräsentant der Fordgate-Group (links), und Moises Gertner, Mitglied der Gertner Familie, stellen an einer Pressekonferenz im Juli 2001 das Projekt «Swiss Marina» vor. Bild: Str/Keystone

«Im 19. Jahrhundert verstärkt sich das Eisenbahnfieber. Ziel ist es, den ganzen europäischen Raum zu vernetzen. Dazu gehören auch die Schifffahrtsstrassen», schreibt Rolf Blust in seinem Buch «Um die Luxburg — Egnacher Heimatbuch» aus dem Jahr 2000. 1904 wird der Rheinhafen Basel eröffnet. Fortan beginnen Diskussionen um eine Verlängerung der Wasserstrasse bis zum Bodensee. Der Egnacher Gemeinderat ist begeistert, der Nordostschweizerische Verband für Rheinschifffahrt wird gegründet, die angrenzenden Gemeinden werden kontaktiert.

Der geplante Hochrhein-Schifffahrtshafen Luxburg, dessen Idee 1904 entstand und noch bis in die 1950er-Jahre weiterverfolgt wurde. Illustration: Rolf Blust

«Es ist eine aufregende Zeit. Abenteuerlichste Projekte geistern durch die Köpfe der Planer. [...] Alles scheint möglich, die Technik kennt keine Grenzen», schreibt Blust. Zwar habe der Krieg die grosse Euphorie gedämpft, doch nach Kriegsende seien die Diskussionen wieder voll im Gange gewesen. Allerdings erfährt der Gemeinderat 1923, dass man plane, den Wasserspiegel für die Schifffahrt abzusenken. Er protestiert, denn dies hätte das Ende des Kieshafens an der Luxburger Aach bedeutet.

Die Planung des Projekts kostet Geld, und einige Zeit verstreicht, in der nichts passiert. Doch 1938, ein Jahr vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, schlägt Hitler der Schweiz vor, die Grossschifffahrtsstrasse von Basel bis zum Bodensee baldmöglichst zu realisieren. «Der Bundesrat ist einverstanden, und interessanterweise wird das Projekt mit Beginn des Krieges nicht aufgegeben», schreibt Blust. Der Rheinschifffahrt-Verband schreibt 1940, dass «die Verwirklichung der Rheinschifffahrt Rhein-Bodensee in die Nähe gerückt ist». Nach dem Ende des Krieges soll die Wasserstrasse endgültig fertiggestellt werden. 1944 beginnen erste Verhandlungen mit Romanshorn.

Vier Jahre später reist der gesamte Gemeinderat Egnach mitsamt Schreiber nach Basel, um sich einen solchen Hafen genauer anzusehen. «Man ist tief beeindruckt. Aber da sind auch Zahlen gefallen: Allein der Umbau des Kraftwerks Rheinfelden kostet 100 Millionen, die Schiffbarmachung des Rheins noch viel mehr», heisst es im Egnacher Heimatbuch. Deutschland sei nach dem verlorenen Krieg kaum zahlungsfähig. Nach dem Besuch in Basel beginnen viele Gemeinden, eigene Hafenpläne auszuarbeiten.

«Als sich dann wegen des Kraftwerks Rheinau plötzlich die Naturschützer regen, zeigt sich, dass nicht das ganze Volk hinter diesem gigantischen Unternehmen steht», schreibt Blust. Die Planungen gehen zwar auch in den 1950er-Jahren weiter, doch die Umweltschutzverbände schaffen es, immer mehr Menschen auf ihre Seite zu bringen und klarzumachen, «dass Technik auch zerstörerisch sein kann und [...] die Lebensqualität durch Grossindustrien und die völlige Überbauung unberührter Erholungslandschaften ernsthaft beeinträchtigt werden kann.»

Immer stärker sei der Widerstand gegen die Hochrhein-Schifffahrtspläne gewachsen, wie Blust im Egnacher Heimatbuch schreibt. Heute wissen wir, dass die hochtrabenden Pläne eines interkontinentalen Hafens in der Ostschweiz nie umgesetzt wurden.

Schon seit vielen Jahrzehnten gibt es Pläne für Hotels und ein Schwimmbad am Hafen von Kesswil. Alle verliefen bisher im Sand. Dann kam in den 90er-Jahren aber wieder Bewegung in das Thema Hafenerneuerung, als sich ein Förderverein zusammenschloss, der das Projekt eines Inselhafens in Kesswil lancierte.

Luftaufnahme von Kesswil mit der Stelli draussen im Wasser. Hier ist seit langer Zeit ein neuer Hafen in Planung. Bild: PD

Dieses kam 1996 zur Abstimmung. Der Moment für die Kesswiler Bevölkerung schien endlich da, das Warten auf einen neuen Hafen nur noch kurz. Die Hälfte nahm an der Gemeindeversammlung teil. Das Ergebnis: Zwei Drittel stimmten dem Kredit für den neuen Hafen in Höhe von 3,3 Millionen Franken zu. «Wir Kesswiler haben uns für ein lebendiges Dorf und nicht für ein Museum entschieden», sagte Urs Signer, damaliger Präsident des Fördervereins.

Mit dem Geld war ein Inselhafen vorgesehen, erreichbar über einen 40 Meter langen Holzsteg. Draussen auf dem Wasser zwei künstlich angelegte Inseln, dazwischen Platz für rund 100 Boote. Schutz vor Seegang sollten Wände aus Stahl und Holz bieten. Doch das Projekt rief Umweltverbände und Anwohner auf den Plan.

Nach siebenjährigem Rechtsstreit entschied das Bundesgericht 2003 schliesslich: Der Inselhafen wird nicht gebaut. Es kam gemeinsam mit der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) zum Schluss, dass der Inselhafen das Ortsbild von Kesswil verunstaltet und den «seeseits zu erhaltenden Freiraum» zerstört hätte. Die Pläne für einen neuen Hafen in Kesswil werden wieder zusammengerollt und verstaut.

Bis im April 2020, als der Gemeinderat von Kesswil der Bevölkerung sein Vorhaben für einen 120 Meter langen Steg hinaus zur alten Stelli vorlegt. Weiter möchte er den Privatparkplatz am See zu einem öffentlichen Begegnungsraum umgestalten sowie die ehemalige Anlegestelle für Frachtsegelschiffe wiederaufbauen. Die Details sollen bis Ende 2021 ausgearbeitet sein. «Alle sagen mir, dass wir etwas machen sollen», sagt der heutige Gemeinderat Urs Signer. Vielleicht bekommt Kesswil, ein Vierteljahrhundert nach der gut besuchten Gemeindeversammlung, doch noch einen neuen Hafen.

Die Idee einer Landesausstellung in der Ostschweiz war bereits 2007 über parlamentarische Vorstösse in den Kantonen St.Gallen und Thurgau lanciert worden. Dann kam es zu einem Unterbruch, da das Expo-Projekt «Gottardo 2020» den Vorzug bekam. Als dieses 2010 aufgegeben wurde, erhielt die Idee «Expo Bodensee-Ostschweiz 2027» wieder Aufwind.

Jakob Stark, damals Regierungspräsident Thurgau, heute im Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle/KEYSTONE

Die Kantone Appenzell Ausserrhoden, St.Gallen und Thurgau unterzeichneten 2011 eine Absichtserklärung für das Milliardenprojekt, Innerrhoden, Glarus und Schaffhausen sicherten ihre Unterstützung zu. «Die Durchführung der nächsten Landesausstellung in der Ostschweiz ist zwar ein gewaltiges Vorhaben, kann aber eine grosse Chance für die gesamte Region darstellen», sagte Jakob Stark, damaliger Regierungspräsident des Kantons Thurgau.

Ein Teil des Konzepts der «Expo Bodensee-Ostschweiz 2027», hier am Romanshorner Hafen. Bild: Hosoya Schaefer Architects

Kulturunternehmer Martin Heller schätzte die Kosten für die «Expo 2027» in einem Interview auf bestimmt 1,5 Milliarden Franken, wahrscheinlich mehr. Heller hatte 2002 Erfahrungen an der damaligen Expo gesammelt, war dort künstlerischer Leiter.

Im Juni 2016 kam der Kredit für das Grobkonzept «Expedition27» vors Stimmvolk. Es ging um 5 Millionen Franken im Kanton St.Gallen und 3 Millionen im Thurgau, Ausserrhoden bewilligte 800'000 Franken ohne Volksabstimmung. Mit dem Geld wären eine Machbarkeitsstudie durchgeführt sowie das Konzept bis 2019 weiter ausgearbeitet worden.

Doch es kam anders: Das Stimmvolk lehnte den Planungskredit ab. In St.Gallen waren 60 Prozent dagegen, im Kanton Thurgau 53,4 Prozent. Die Planung für «Expo Bodensee-Ostschweiz 2027» wäre nur weitergegangen, wenn alle drei Kantone dem Kredit zugestimmt hätten.

Die Gegner kritisierten damals die massiven Kosten einer Expo am Bodensee. Ausserdem sei eine Landesausstellung nicht mehr zeitgemäss und fördere umweltschädigenden Massentourismus.

Eigentlich sollten sie Bootsführern helfen, auf der Fahrrinne zu bleiben, und den Weg vorbei an Untiefen, Sandbänken und Steinen weisen. Doch die 50 grün-weissen Schifffahrtszeichen auf dem Hochrhein zwischen Stein am Rhein und Schaffhausen, Wiffen genannt, sorgen immer wieder für Unfälle, meistens mit Gummibooten. Im Sommer 2019 verlor ein 25-jähriger Frauenfelder nach einer Kollision mit einer Wiffe das Leben.

Spätestens seit dem tragischen Vorfall ging eine Kontroverse über die Schifffahrtszeichen los. «An den Wiffen scheiden sich die Geister», sagt Dino Giuliani vom Tiefbauamt Schaffhausen. Doch für die Schifffahrt als auch für Freizeitkapitäne brauche es gut sichtbare Signale.

Ein Boot bleibt an einer Wiffe hängen, die Bootsführer konnten sich ans Ufer retten. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Bereits vor diesem Unfall suchten die Behörden nach Lösungen für das Wiffen-Problem. Dazu spannte man mit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) zusammen und lancierte 2014 ein vierjähriges Pilotprojekt: eine Drehwiffe mit drehbarem Schwimmkörper. «Leider hat sich dieser Test nicht bewährt», sagt Giuliani.

Im Gegenteil: Durch die Drehwiffe habe es Boote bei der Kollision unter Wasser gezogen. Als der Drehkörper daraufhin weiter unten an der Wiffe befestigt wurde, sei sie bei Wellengang oft überspült worden, sagt Giuliani. So ging der Versuch 2018 zu Ende, ohne sich bewährt zu haben.

Herbert Rispy, Kapitän der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh). Bild: Donato Caspari

Doch: «Ohne Wiffen geht es auf keinen Fall», sagt Herbert Rispy, Kapitän der Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh). Er forderte mehr Vorsicht und Schwimmfähigkeiten der Freizeitkapitäne.

«Wer auf den Rhein geht, muss vorsichtig sein, sicher schwimmen können und sich mit Rettungsmaterial ausrüsten.»

Rund ein Jahr und weitere Vorfälle später reagierten die Behörden zusammen mit der URh. Fünf der 50 Wiffen auf dem Hochrheinabschnitt wurden entfernt. «Wir haben in Absprache mit allen Experten und Kapitänen der URh in einer Risikoabwägung beurteilt, auf welche Wiffen wir verzichten können», sagt Giuliani.

Nach dem missglückten Pilotversuch mit der Drehwiffe startete 2021 ein weiterer Versuch mit einer Boje beim Schupfen Diessenhofen. Ausserdem wurde eine Präventionskampagne lanciert, um erneut auf die Gefahren des Rheins aufmerksam zu machen.

Der Streit nimmt seinen Anfang im Dezember 2019. Die ZIK Immo AG, der das Gebäude gehört, reicht bei der Stadt Arbon ein Abbruchgesuch für die «Wunderbar» ein und veröffentlicht daraufhin eine Medienmitteilung — ohne die Betreiber der «Wunderbar» jemals informiert zu haben. «Das war so nicht abgemacht», sagt Chefin Simone Siegmann.

Zwar ist bekannt, dass der Mietvertrag zwischen der Immobilienfirma und der «Wunderbar» nach zehn Jahren, bis Ende März 2020, ausläuft, doch Simone Siegmann ging davon aus, dass die «Wunderbar» geöffnet bliebe, bis alle Bewilligungen vorlägen. Sie bangt um die Zukunft ihrer rund 50 Mitarbeitenden. Das Hotel soll einem Abstellplatz für Baumaterialien und Maschinen weichen. Dafür Platz zu machen, kommt für Siegmann nicht in Frage,

Die Zukunft der «Wunderbar» ist weiterhin ungewiss. Derzeit kümmert sich das Gericht darum, der Rechtsstreit zieht sich hin. Bild: Reto Martin

Konradin Fischer, Teilhaber der ZIK Immo AG. Bild: Donato Caspari

Mai 2020: Nach dem ersten Corona-Lockdown öffnet die «Wunderbar» am 11. Mai. «Widerrechtlich», sagt Konradin Fischer, Teilhaber der ZIK Immo AG. Fischer und Siegmann gehen deshalb auf die Mieterschlichtungsstelle, ohne Erfolg. Die Fronten sind verhärtet. Im Februar hat der Stadtrat ausserdem eine Petition mit mittlerweile 7000 Unterschriften erhalten, um das Lokal vor dem Abbruch zu retten. Weiter sind acht Einsprachen gegen das Abbruchgesuch eingegangen, unter anderem von der SP und dem Thurgauer Heimatschutz.

Einige Monate später geht Siegmann vor Gericht. Ihr Anwalt Christian Bütikofer hat eine Feststellungs- sowie eine Erstreckungsklage eingereicht. Das Ziel: Die «Wunderbar» noch weitere drei Jahre betreiben zu können. «Alles in allem dürfte der Rechtsstreit sogar drei bis fünf Jahre dauern», schätzt Bütikofer. Solange die Verfahren laufen würden, könne die «Wunderbar» offen bleiben.

Inhaberin Simone Siegmann in der «Wunderbar» Arbon. Bild: Andrea Stalder

Der Uferabschnitt im Neuseeland in Rorschacherberg, an dem ein Seeuferweg gebaut werden soll. Bild: Urs Bucher

600 Meter Weg: 320 davon auf neu aufgeschüttetem Land, 280 auf Stegen aus Holz und Stahl. Der bereits 1977 im Willen des Kantons festgehaltene Seeuferweg im Neuseeland in Rorschacherberg polarisiert. In den frühen 2000er-Jahren streicht der damalige Gemeindepräsident Ernst Tobler den Seeuferweg aus dem Richtplan. In einem «Tagblatt»-Artikel von 1993 stimmt er auf Anfrage dem Bau eines Seeuferwegs noch zu.

Ernst Tobler, damaliger Gemeindepräsident von Rorschacherberg. Bild: PD (Mai 2000)

2010 bezieht dort der bekannte Schönheitschirurg Werner Mang seine Villa und Klinik. Von einem Seeuferweg sei ihm nichts gesagt worden, sonst hätte er die Parzelle «nie gekauft». Besonders, weil in seiner Branche Diskretion gefragt sei. Tobler gibt damals nur vage Auskunft:

«Ich bin seit 2008 nicht mehr im Amt, müsste die Akten studieren.»

Doch der Seeuferweg bleibt ein Thema, das es 2015 endlich wieder an die Urne schafft, dort allerdings abgelehnt wird. In einem zweiten Anlauf im Februar 2019 stimmt die Bevölkerung hauchdünn dem Seeuferweg zu. 1084 Stimmbürger sind dafür, 1073 dagegen.

Vor dem Projekt steht aber weiterhin ein langer Weg. Die Gegnerschaft hat grosse Bedenken, «wegen möglicher Störungen der Badi, Abfall, Nachteilen für die Natur, Friktionen mit den Anstössern und hohen Kosten», wie der Gemeinderat sagt. Im Gutachten wird der Sommer 2023 als Eröffnung des Weges angepeilt. «Wenn es gelingt, diese Arbeiten gegenseitig abzustimmen und pragmatische Kompromisse zu finden, scheint eine vernünftige Umsetzungsdauer möglich», schreibt der Gemeinderat.

Von Seiten der Befürworter des Seeuferwegs hätte man sich allerdings ein deutlicheres Resultat gewünscht. Denn nun befürchte man, dass dem Projekt mit Verweis auf die «andere Hälfte» Steine in den Weg gelegt würden. Gregor Thurnherr, Vorstand der CVP Rorschacherberg: «Es kann sein, dass die Verlierer die Realisierung des Vorhabens durch eine kritische Begleitung des Projektes doch noch zu verhindern versuchen.»

Auf dem Seerücken in Salen-Reutenen, von der Insel Reichenau in Konstanz aus gut ersichtlich, sind sieben Windräder geplant. Der Seerücken ist eines von sechs Gebieten, die der Thurgauer Regierungsrat als geeignet für Windenergienutzung erachtet. Nach der Lancierung des Projekts 2018 formierte sich allerdings reger Widerstand, einerseits aus der Bevölkerung und zuletzt sogar aus dem Nachbarland Deutschland. Doch von vorne.

Eine Visualisierung, wie der Windpark mit Sicht von der Insel Reichenau aussehen könnte. Bild: PD

Begonnen hat der Protest gegen den Windpark im Dezember 2018, als sich der Verein Pro Salen-Reutenen formierte. Im Dezember wurden Tausende von Flugblättern verteilt und später regelmässige Treffen veranstaltet, um über den geplanten Windpark zu informieren und zu diskutieren.

Allerdings war die Resonanz damals noch klein. Am letzten der sechs Treffen im Januar 2019 tauchen gerade mal 13 Personen auf. Einer der Teilnehmer findet:

«Erst wenn sich viele Menschen beteiligen und sich dieser Widerstand auf mögliche Wahlergebnisse auswirkt, kann unser Anliegen Gehör finden und vielleicht etwas bewirken.»

Doch der Verein wächst stetig. Im April 2019 sind es schon 88 Mitglieder. Ihre Meinung: Windkraftwerke im Thurgau sind keine Option. Die Vereinsmitglieder stört ausserdem, dass die Ortspolitiker der geplanten Anlage nur Positives abgewinnen und noch nie eine öffentliche Orientierung von der Gemeinde angeboten wurde.

Für einige Monate bleibt es still: Dann aber melden sich die deutschen Nachbarn aus Konstanz. Sie fürchten um den Unesco-Weltkulturerbe-Status der Insel Reichenau, den diese im Jahr 2000 erhalten hat. Der geplante Windpark in Salen-Reutenen wäre von der Insel aus gut zu sehen.

Als Reaktion gab der Kanton Thurgau eine Konfliktanalyse in Auftrag. Diese kam zum Ergebnis, dass die Auswirkungen einer Windparkanlage nur moderat seien. Dennoch bildete sich auch eine grenzüberschreitende Arbeitsgruppe, die vom Bund geleitet wird. Sie soll abklären, ob ein Windpark in Salen-Reutenen mit dem Unesco-Welterbe Insel Reichenau kompatibel ist. Bis zum Februar 2020 gingen ausserdem 1554 Eingaben beim Kanton gegen die geplanten Windenergiegebiete ein.

2012 äusserten zwei britische Firmen erstmals ihr Interesse am Fracking in der Nähe des Bodensees, da dort möglicherweise Gas vorhanden sei. Beim Fracking wird ein giftiges Gemisch aus Wasser und Chemikalien mit Hochdruck in das Gestein gespritzt, sodass dieses aufbricht. Prompt schossen sowohl die Internationale Bodenseekonferenz (IBK) als auch die Bodensee-Stiftung das Vorhaben in den Wind.

Äusserst umstritten: Beim Fracking wird Gestein hydraulisch aufgebrochen, um nach Gasvorkommen zu bohren. Symbolbild: Coralie Wenger

«Es dürfen keinerlei Tätigkeiten ausgeführt werden, bei denen ein Risiko besteht, dass das Grundwasser beziehungsweise das Wasser des Bodensees kontaminiert wird. Der Einsatz von Fracking wird, soweit wasserführende Schichten betroffen sein können, klar abgelehnt», schrieb die Bodenseekonferenz. Jörg Dürr, Präsident der Bodensee-Stiftung, nannte Fracking ein «Spiel mit hohen Einsätzen» und zeigte sich erfreut über die klare Absage der IBK. «Die Koalition gegen Fracking ist damit wieder ein Stück gewachsen», so Dürr. Dennoch würden die Begehrlichkeiten in Zukunft wachsen und Fracking ökonomisch interessanter werden. «Da ist es eine Frage der Zeit, bis sich eine Regierung bereit findet, doch Risiken einzugehen.»

SVP-Nationalrat Lukas Reimann. Bild: Tobias Garcia

Ausserdem regte sich auch Widerstand aus der Politik. Allen voran wehrte sich der St.Galler SVP-Nationalrat Lukas Reimann gegen Fracking am Bodensee. Denn fast 5 Millionen Menschen beziehen ihr Trinkwasser aus dem Bodensee, ein «unvertretbares Risiko» für Reimann. Im September 2014 wurde seine Motion vom Nationalrat angenommen, die den Bundesrat verpflichtet, sich auf internationaler Ebene gegen Fracking-Vorhaben am Bodensee einzusetzen.

Der Ständerat hat die Motion im März 2015 allerdings abgelehnt. Die Begründung: Entsprechende Pläne seien in der Zwischenzeit zurückgezogen worden und die Forderung Reimanns damit hinfällig. Doch das ist falsch: Denn kaum hatten sich die Briten im November 2014 von ihrem Vorhaben zurückgezogen, meldete die Regierung in Freiburg zwei neue Fracking-Anfragen, unter anderem von Stefan Bratschkow, einem Ingenieur aus Berlin. Übrigens hatte auch der Bundesrat die Motion abgelehnt, allerdings sagte er, dass er sich einbringen werde, sobald konkrete Fracking-Projekte anstünden.

Für Reimann war das aber zu wenig. «Während in Österreich alle Politiker aller Ebenen und aller Parteien vehement gegen die deutschen Fracking-Bohrungen protestieren, scheint die Schweiz zu schlafen», sagt Reimann. Die Schweiz riskiere sämtliche völkerrechtlichen Ansprüche und zudem die Wasservorräte der halben Ostschweiz, wenn sie als Miteigentümerin des Bodensees in der Sache stumm bleibe.

Nach der Motion kehrte aber Ruhe ein um das Thema Fracking am Bodensee. Seither ist es verdächtig still.

Es geht um 5000 Quadratmeter aufgeschüttetes Land in Romanshorn, die Bunkerwiese. Rechtlich gesehen, ist sie Teil des Bodensees und gehört somit dem Kanton. Das Stück Land ist auch nicht im Grundbuch eingetragen. Trotzdem plant die Schweizerische Bodensee-Schifffahrt (SBS) auf der Bunkerwiese einen Abenteuerspielplatz.

Eine Visualisierung des geplanten Abenteuerspielplatzes RobinsHorn. Bild: PD

«Der RobinsHorn steht immer noch drohend am Horizont», schreibt Christoph Müller in einem Leserbrief über den Spielplatz. Er war einer von rund tausend Personen, die in einer Petition Einsprache gegen das Bauvorhaben einlegten. Auch der Thurgauer Heimatschutz ist Beschwerdeführer gegen den geplanten Spielplatz.

1984, als die Bunkerwiese aufgeschüttet wurde, erhielten die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) eine 50-jährige Konzession zur Nutzung der Anlagen. Eine der Bestimmungen besagt, dass die Bunkerwiese der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen muss.

Doch die Bunkerwiese liegt in der Touristikzone, auch nach Überarbeitung des Zonenplans, wie Rolf Müller von der Stadt Romanshorn auf Anfrage erklärt. Deshalb: «Zulässig sind gemischte bauliche Nutzungen mit teilweise touristischer Ausrichtung wie Hotel- und Restaurantbetriebe sowie Dienstleistungs- und Spezialbetriebe im Zusammenhang mit der See- und Freizeitnutzung.»

1996 ist die Konzession zur Nutzung der Anlagen an die SBS übergegangen. Für den geplanten Spielplatz RobinHorn müssten Besucher während der Öffnungszeiten Eintritt zahlen. Unter anderem auch deshalb ist das Projekt derart umstritten.

Aktuell liegt der Fall beim Bundesgericht. Im November 2020 holte sich das Bundesgericht Meinungen von zwei Bundesämtern ein. Das Bundesamt für Umwelt stimmte dem Vorhaben zu, sofern die zonenplanrechtlichen Voraussetzungen gegeben seien. Das Bundesamt für Raumentwicklung lehnte die Pläne ab, weil die zonenplanrechtlichen Voraussetzungen nicht gegeben seien.