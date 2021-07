Bodensee-Sommer Der Tod kam auf dem Heimweg: Wie die Reformierten in Horn zu ihrer eigenen Kirche kamen Nach der Reformation besuchten die Horner den evangelischen Gottesdienst in Arbon. Doch auf dem Weg durch das katholische Steinach gab es immer wieder Probleme. Diese umschifften die Horner, indem sie das Boot nahmen. Doch nach einen tragischen Schiffsunglück war klar: Sie brauchen eine eigene Kirche. Silvan Meile 19.07.2021, 18.30 Uhr

Die evangelische Kirche in Horn steht direkt am See. Bild: Ralph Ribi

Der Bodensee kann grausam sein. Ausgerechnet nach dem Gottesdienst in Arbon geriet ein Segelschiff mit Reformierten aus Horn am 11. Mai 1732 in einen Sturm und kenterte vor Steinach. 27 Kirchgänger ertranken, damals wohl rund ein Zehntel der Horner Bevölkerung. Arbons Lokalhistoriker Hans Geisser nennt es «das schlimmste je auf dem Bodensee dokumentierte Schiffsunglück».

Obwohl dieses tragische Ereignis bereits fast 300 Jahre zurückliegt, haben es die Horner nie vergessen. Jedes Schulkind kennt diese Geschichte, sagt Tibor Elekes, evangelischer Pfarrer in Horn. Das Schiffsunglück habe sich ins kulturelle Gedächtnis der Horner eingebrannt. Das Sinnbild, das heute daran erinnert, könnte auch kaum grösser sein: die evangelische Kirche am Seeufer.



Die Probleme mit den Steinachern umschifft

Im 18. Jahrhundert war es den Arboner Reformierten erlaubt, die Kirche gemeinsam mit den Katholiken zu nutzen. Auch die damals fast ausschliesslich reformierten Horner – historisch mit Arbon verbunden – besuchten dort die Gottesdienste, weil sie keine eigene Kirche hatten. Dafür mussten sie aber durch das katholische Steinach reisen, was immer wieder zu Problemen führte, wie Karin Kaspers-Elekes, Pfarrerin und Ehefrau von Tibor Elekes, erklärt.

«Das muss damals zur Sache gegangen sein.»



Eine alte Feindschaft mit dem Nachbardorf sei Auslöser für manche Schlägerei gewesen, hält Paul Rutishauser 1990, damals Pfarrer in Horn, in einem geschichtlichen Rückblick fest. Und wenn die Horner für eine Beerdigung einen Sarg nach Arbon bringen wollten, mussten sie die Steinacher um eine Passierbewilligung erfragen. So hätten sich die Horner eben für den Seeweg entschieden, weiss Kaspers-Elekes.



Lange hat es gedauert, aber schön ist sie geworden

Nach dem verheerenden Schiffsunglück war für die Reformierten in Horn klar: Sie brauchen eine eigene Kirche. Damit sie eine solche auch finanzieren können, legten sie einen Baufonds an. Doch das Geld war offenbar knapp und das fehlende Gotteshaus nicht das einzige Problem. 1820 kam das bis dahin für den Kirchenbau angesparte Geld dem Schul- und Armenfonds zugute. Tibor Elekes kann das nachvollziehen. Das widerspiegle eben den evangelischen Gedanken, zuerst die Not in der Armenfürsorge zu lindern und die Bildung zu gewährleisten. Dadurch kann auch der Bau einer Kirche in den Hintergrund rücken.



In Horn dauerte es ab dem Schiffsunglück fast 200 Jahre, bis die Reformierten 1930 tatsächlich eine eigene Kirche einweihen konnten. Sie kam schliesslich direkt am Seeufer westlich des Hafens im Zentrum zu stehen. Ein schnörkelloser und schöner Bau an bester Lage, der mit schlichten Formen an den Bauhaus-Stil erinnert. Besonders ins Auge sticht die feine Turmspitze.



Verfeindete Steinacher ruderten zur Hilfe

Am Thurgauer Kirchensonntag der evangelischen Landeskirche habe jede Gemeinde ein typisches Symbol ihrer Kirche mitgebracht, erzählt Karin Kaspers-Elekes. Ihre Kirchenvorsteherschaft wählte das Abbild eines Schiffs. Viele Teilnehmer des Kirchensonntags brachten das einfach mit der Nähe Horns zum See in Verbindung. Doch für die Horner Reformierten ist es eben viel mehr. Es ist das Symbol des Anstosses zum Bau der eigenen Kirche. Und die Pfarrerin kennt dazu auch noch ein passendes Lied: «Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt …»



Bei aller Feindschaft mit den Hornern fassten sich die Steinacher am 11. Mai 1732 ein Herz, als sie sahen, dass draussen im See ein Schiff sinkt. Gemäss Ausführungen von Lokalhistoriker Hans Geisser waren es Steinacher Fischer, die mit ihren Booten sofort zu den Hornern in Not ruderten. 14 Personen konnten sie retten. Doch dreizehn Frauen, neun Männer und fünf Kinder fanden im Bodensee den Tod.