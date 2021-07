Bodensee-Sommer: Wo Kelten und Römer lebten und kämpften

Bodensee-Sommer Der Bodensee in früheren Zeiten: Schon die Pfahlbauer, Kelten und Römer wussten, wo es schön ist – aber nicht ungefährlich Der Bodensee ist seit mehr als 4000 Jahren ein bevorzugter Lebensraum der Menschen. Im Lauf der Jahrhunderte wechselten sich verschiedenste Kulturen ab und hinterliessen Spuren, die zum Teil bis heute sichtbar sind. Der Bodensee ist ein offenes Buch – man muss es nur lesen, um in die Faszination der Geschichte einzutauchen. Hans Suter 31.07.2021, 05.20 Uhr

Wie die Pfahlbauer am Bodensee gelebt haben könnten, wurde 2007 im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen mit der Steinzeit-Sendung «Steinzeit – Das Experiment» von SWR ARD inszeniert. Bild: Nana Do Carmo

Vor 20 Millionen Jahren

Der Bodensee war ursprünglich bedeutend grösser als heute. Sommerstimmung 2021 bei Rorschacherberg. Bild: Donato Caspari

Im Grunde verdankt der Bodensee mitsamt seinen Vorläufern seine Entstehung der Auffaltung der Alpen, die im ausgehenden Tertiär in der Zeit vor rund 20 Millionen Jahren ihren Höhepunkt erreichte. Damals driftete Afrika gegen Norden und drückte auf Europa. Die Folgen dieser Kollision sind noch heute in Form der Alpen zu besichtigen. Durch den Druck der alpinen Gesteinsmassen senkte sich die Erdkruste ein, wodurch auf der Nordseite der Alpen eine Art Vorlandtrog entstand. Der noch namenlose und menschenleere Bodensee war geboren.

Die Zeit der Alpenauffaltung war lebensfeindlich und geprägt von unvorstellbaren Kräften, die wirkten. Blick auf das Berggasthaus Aescher im Alpstein. Bild: Ralph Ribi

Der See war einst bedeutend grösser als heute. Nach der letzten Eiszeit, der Würmeiszeit, dehnte er sich vor etwa 14’000 Jahren im Süden weit in das Alpenrheintal hinauf bis in die Nähe von Chur aus. Dank dieses sogenannten Rheintalsees bedeckte er damals eine etwa doppelt so grosse Fläche wie heute. Doch diese Hochzeit währte nur etwa 4000 Jahre, dann war dieser Teil des Sees schon wieder verlandet – verursacht durch die immense Schuttfracht, die der Rhein aus den Alpen heranschwemmte. Die fortschreitende Verlandung des Bodensees hält bis heute an. Der Mensch stemmt sich nach Kräften – etwa mit der Rheinregulierung – gegen die Folgen.

Wie der Bodensee zu seinem Namen kam Bodman, ein kleiner Ort am Nordwestende des Sees, wurde im 9. Jahrhundert der Namenspate des Bodensees – genauer die dortige fränkische Königspfalz namens Bodama. Die burgartige Palastanlage, Pfalz genannt, gehörte den Karolingern. Im Laufe der Jahrhunderte wurde aus dem damaligen lateinischen Lacus Bodamicus das deutsche Wort podmensê, das sich über bodmensê, Bodmensee und Bodemsee zum heutigen Bodensee weiterentwickelte. Bei den Römern prägte noch das Kastell Brigantium (Bregenz) den Namen des Obersees: Lacus Brigantinus. Demgegenüber ist heute Konstanz der Namenspatron für den gesamten See in einer Reihe anderer Sprachen: Lake Constance, Lac de Constance, Lago di Constanza. (igkb)

Teilweise ging die grössere Ausdehnung auf den damals noch höheren Seespiegel zurück: Dieser lag nach dem Abschmelzen des Eises noch bei etwa 415 Meter über Meeresspiegel, weil ein Moränenschuttwall am westlichen Ende des Sees als Staudamm gewirkt hatte. Doch dieser Riegel wurde mit der Zeit abgetragen, sodass der Seespiegel heute im Mittel bei 396 Meter über Meer liegt. Der Rheintalsee und seine Verlandung ist aber nur die jüngste Episode in der langen Entstehungsgeschichte des Bodensees. Schon früher, in der Zeit zwischen Riss- und Würmkaltzeit, hatte sich der Alt-Bodensee in das Rheintal ausgedehnt, wenn auch nicht so flächendeckend wie nach der Würmeiszeit. Auf der anderen Seeseite war die Trennung in Ober- und Untersee mit dem Bodanrück dazwischen schon damals – vor 120’000 Jahren – deutlich sichtbar.

Die Rechtsverhältnisse am Bodensee Der Bodensee ist die einzige Gegend in Europa, in der die Grenzen zwischen den Anliegerstaaten nie exakt festgelegt worden sind. Vor dem Dreissigjährigen Krieg war der Bodensee ein Binnensee des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, sodass keine Notwendigkeit bestand, Grenzen zu ziehen. Allerdings haben die ungeregelten Verhältnisse am Bodensee die Anliegerstaaten nie daran gehindert, sich einvernehmlich über die gesamte Nutzung des Bodensees zu einigen. Die Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB) ist ein gutes Beispiel für diese erfolgreiche und weitestgehend reibungslose Zusammenarbeit. (igkb)

Um sich zu schützen, zwängte der Mensch den Rhein in ein Korsett. Im Bild: hoher Pegelstand beim Rhein in Diepoldsau. Bild: Ralph Ribi

Doch auch dieser Alt-Bodensee war nicht der erste See, den es im nördlichen Alpenvorland gegeben hatte. Vielmehr haben die Geologen während der wechselvollen Zeit von Vergletscherungsphasen und Warmzeiten zwei Vorläufer ausgemacht: den ersten Ur-Bodensee im frühen Eiszeitalter mit einem Seespiegel auf etwa 650 Meter über Meer und den zweiten Ur-Bodensee im mittleren Eiszeitalter, dessen Seespiegel bei nur noch 600 Meter über Meer lag. Diese Seen verlandeten aber wohl innerhalb weniger Jahrtausende. Möglicherweise hat es noch früher – in der Zeit zwischen 1,3 Millionen und 900’000 Jahren vor heute – bereits ein erstes flaches Ur-Bodenseebecken gegeben.

Quelle: Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee www.igkb.org

4300–800 v. Chr.

Szene aus «Steinzeit – Das Experiment» von SWR ARD aus dem Pfahlbaumuseum Unteruhldingen am Bodensee.

Bild: Nana Do Carmo

Über die Besiedelung des Bodenseeraums durch die ersten Menschen ist wenig bekannt. Die bedeutendsten nachweisbaren Spuren reichen in die Jungsteinzeit. Es ist die Zeit der Pfahlbauer. Die Bezeichnung leitet sich von den Pfählen ab, die ins Seeufer eingeschlagen wurden und auf denen man die Häuser vermutete. Zwischen der jüngsten Steinzeit und der Bronzezeit (4300–800 vor Christus) zählt man rund 30 verschiedene Pfahlbau-Kulturen, die sich rund um die Seen und die Ebenen erstreckten, die den Alpen vorgelagert sind. Bei den Pfahlbauern selbst handelte es sich entgegen der weit verbreiteten Meinung nicht um Kelten. Diese Völkergruppe bewohnte diese Regionen erst später. Die Pfahlbauer kannten die Schrift noch nicht, weshalb es zum Bedauern der Forscher auch keine schriftlichen Überlieferungen gibt. Auch weiss niemand, was für eine Sprache sie wohl benutzt haben könnten. Man kann nur vermuten, dass sie verschiedene Dialekte einer gemeinsamen Sprache nutzten, die in dieser Region nördlich der Alpen verbreitet gewesen sein muss.

Rekonstruktionen des Innenlebens von Pfahlbauhäusern der Stein- und Bronzezeit am Bodensee (4000–850 v. Chr.).

Bild: Susann Basler

Während 35 Jahrhunderten durchlief Europa immer wieder Phasen der Krise und des Fortschritts. Deshalb waren die Seeufer nicht durchwegs bewohnt. Rund um das Jahr 800 vor Christus geschah etwas Sonderbares: Innert weniger Jahrzehnte verschwanden die Pfahlbauer-Dörfer plötzlich. «Diese Abwanderung hat mit einem Klimawechsel, einer Abkühlung, zu tun», äusserte sich Marc-Antoine Kaeser, Direktor des Laténium in Neuenburg, 2010 in einem Beitrag von «Swissinfo». «Dabei muss man sich keine Katastrophen vorstellen, eher eine Schrumpfung der landwirtschaftlichen Rentabilität, begleitet von einem Rückgang der Bevölkerung.» Die Abwanderung habe auch mit den Vorgängen zu tun, die sich zur selben Zeit im Mittelmeerraum abspielten: In Italien wurde Rom gegründet, in Griechenland wurden die ersten Olympischen Spiele durchgeführt. «Die letzten Pfahlbauer-Dörfer waren fast schon Städte, sehr reich, sehr gross und vielleicht sehr zerbrechlich – ähnlich wie unsere gegenwärtige Gesellschaft es ist.»

Der bisher älteste Einbaum wird in Konstanz wissenschaftlich untersucht. Bild: PD

2018 wurde dieser Einbaum im Bodensee gefunden. Bild: Tobias Pflederer

Noch heute sind im Bodenseeraum viele Spuren der Pfahlbauer sichtbar, wenngleich sich viele unter der Wasseroberfläche befinden. Die Funde sind so bedeutend, dass das Welterbekomitee die «Prähistorischen Pfahlbauten um die Alpen» am 27. Juni 2011 zum universellen Erbe der Menschheit erklärt hat. Auf der Welterbeliste sind 111 Pfahlbaufundstellen aus den sechs Alpenanrainer-Staaten Schweiz, Österreich, Deutschland, Frankreich, Slowenien und Italien verzeichnet. Zu den bedeutendsten Fundstellen am Bodensee gehören auf Schweizer Seite Arbon und die Insel Werd bei Eschenz, auf deutscher Seite Konstanz, Unteruhldingen, Bodman, Wollmatingen oder Allenspach. Der Status als Unesco-Weltkulturerbe hat der Bodenseeregion weiteren touristischen Glanz verliehen.

Quellen: Amt für Archäologie Thurgau, Unesco, Wikipedia

Szene aus dem SRF-Experiment der Pfahlbauer von Pfyn 2007. Bild: Nana Do Carmo

800–15 v. Chr.

So könnte eine keltische Siedlung ausgesehen haben, fotografiert im Gebäude der Kantonsarchäologie Luzern. Bild: Nadia Schaerli

Nach den Pfahlbauern bevölkerten die Kelten den Bodenseeraum. Das Zeitalter der Kelten dauerte von etwa 800 vor Christus bis zum Jahr 0. Die Bezeichnung leitet sich aus dem griechischen Keltoi ab und steht für «die Tapferen» oder «die Kühnen». Sie lebten einst in ganz Mitteleuropa, allerdings gab es «die» Kelten nicht: Sie bestanden aus einer Vielzahl von Stämmen und Stammesverbänden, pflegten aber kulturelle Gemeinsamkeiten wie Handarbeiten oder das Bestattungswesen.

Vor dem Einfall der Römer lebten die keltischen Stämme der Vindeliker, Helvetier und eventuell auch der Rätier im Bodenseegebiet. Sie hinterliessen zwar Spuren ihrer Kultur, aber so gut wie keine schriftlichen Überlieferungen, was die Arbeit der Forschenden sehr erschwert. Wiedergefundene Spuren bestätigen, dass Kelten insbesondere in der Zeit von etwa 150 bis 15 vor Christus – der letzten Phase der jüngeren Eisenzeit (La Tène genannt) – am Bodensee heimisch waren und prosperierten. Bis die Römer kamen.

Der keltische Schatz von Tägerwilen. Im Winter 2016/2017 haben drei freiwillige Mitarbeiter des Amts für Archäologie einen Silberschatz entdeckt: 43 Silbermünzen aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Bild: Donato Caspari

Im Jahr 15 vor Christus ereignete sich zwischen Römern und Kelten auf dem Bodensee eine militärische Konfrontation in Form einer Seeschlacht. Mit den klassischen antiken Seeschlachten ist sie aber weder an Umfang noch an Bedeutung vergleichbar. Die Eroberung durch die Römer war laut deren eigenen Geschichtsschreibern effizient und erfolgreich. Die einheimische Bevölkerung übernahm demnach rasch und kompromisslos zahlreiche Techniken und neue Bräuche, ebenso römische Münzen als Zahlungsmittel.

Verschiedene keltische Einflüsse und Traditionen konnten sich dennoch halten. So zeugen die hölzerne Stifterstatue von Eschenz, Graffiti mit Namen oder reich bemalte Gefässe aus den römischen Siedlungen der Bodenseeregion, dass gewisse gallorömische Sitten und Bräuche weiterlebten. Allein im Kanton Thurgau sind heute 35 Fundstellen bekannt zwischen Diessenhofen und Arbon.

Quellen: Amt für Archäologie Thurgau, «Südkurier»

Dieser rund 3000 Jahre alte Bronzeschatz aus der Zeit der Kelten wurde 2020 im Wald bei Schlatt im Raum Diessenhofen gefunden. Bild: AATG

15 v. Chr.–550 n. Chr.

So könnte eine römische Siedlung im Bodenseeraum wie etwa in Eschenz ausgesehen haben, fotografiert im Historischen Museum Frauenfeld. Bild: Thi My Lien Nguyen

In einem in Eschenz gefundenen Tongefäss kamen sieben römische Silbermünzen zum Vorschein. Bild: Reto Martin

Der zentrale Alpenraum wurde in einem Feldzug von Tiberius und Drusus, beides Stiefsöhne von Kaiser Augustus, erobert. Während Drusus über die Bündner Pässe ins Rheintal vorstiess, kam Tiberius vom Westen aus Helvetien. Tiberius gelangte bis an die Donauquellen und führte 15 vor Christus auf dem Bodensee die Seeschlacht gegen die keltischen Vindeliker. Das Legionslager Vindonissa war damals das erste einer Kette von Kastellen an Hochrhein und Donau. Weitere Stützpunkte entstanden in Kaiseraugst, Zurzach, Eschenz und Bregenz. Seit Tiberius war das gesamte Alpenvorland mit Bodensee dauerhaft kontrolliertes Operationsgebiet der römischen Armee.

Münzen, Schmuck, Tongefässe, Gebäudeteile: Die Römer haben am Bodensee viele Spuren hinterlassen. Bild: Thi My Lien Nguyen

Dieses Schmuckstück wurde in einem römischen Brunnen in Eschenz gefunden. Bild: Susann Basler

Eschenz: Erstmals konnte im Thurgau 2005 eine römische Hauptstrasse ausgegraben und untersucht werden. Bild: Gudrun Enders

Das ländliche Siedlungsbild um den Bodensee wurde in der Blütezeit der Römer von villae rusticae (VR) geprägt. Bis heute konnten etwa 120 solcher römischer Gutshöfe lokalisiert werden. Sie stellten die regionale Versorgung mit Lebensmitteln sicher. Ihre zum Teil hochwertige Ausstattung mit Badehäusern, Wandmalereien und Mosaiken geben Zeugnis vom Wohlstand der Bewohner. Die Gebäude waren von einer Mauer umgeben. Eine normale VR hatte eine Grösse von vier bis fünf Hektar, grosse bis zu acht Hektar. Die Gebäude und Badehäuser wurden über Fussboden- und Wandheizungen beheizt.

Hinweise auf die Bewohner sind spärlich, die Forschung geht von romanisierten Kelten aus. Die villae rusticae waren Produktionsbetriebe, die von der Familie des Besitzers gemeinsam betrieben wurden. Zur römischen familia gehörten neben der Familie des Besitzers auch Lohnarbeiter, Sklaven und Saisonarbeiter zur Ernte. Eine VR-familia umfasste wohl 15 bis 30 Personen. Bei 120 bekannten Villen kann man von 1800 bis 3600 Personen ausgehen, die im Bodenseegebiet in villae rusticae lebten.

Der sagenumwobene Mäuseturm im Bodensee bei Güttingen wird archäologisch erforscht. Die Funde reichen vom Mittelalter bis in die Römerzeit zurück. Bild: AATG

Gefundene Holzstücke werden inventarisiert. Bild: AATG

Wissenschaftliche Taucharbeiten auf dem Seegrund. Bild: AATG

Um 250 nach Christus fielen erste Alemannen in das Gebiet des Hegaus und nördlichen Bodensees ein. Eine erste alemannische Besiedlung erfolgte um 300. Das führte zur Rückverlegung des Limes unter Kaiser Diocletian an Rhein, Iller und Donau. Unter Kaiser Valentinian I. (364–375) entstanden die Befestigung des Hochrheins und Bodensees zwischen Basel und Kempten mit Wachtürmen, Kastellen und Grenzwehr (zum Beispiel das Konstanzer Kastell). Um 401 erfolgte die Rückverlegung römischer Truppen aus der Schweiz.

Nominell war die Bodenseeregion bis zur Absetzung des letzten weströmischen Kaisers im Jahr 476 noch weströmisches Gebiet. Erst um 500 überschritten die Alamannen den Hochrhein nach Süden. Ab Mitte des 6. Jahrhunderts geriet der Bodensee unter fränkische Oberhoheit, Teile der romanischen Bevölkerung blieben indes erhalten.

Quellen: Amt für Archäologie Thurgau, Schule Baden-Würtemberg, «Stadt–Land–Fluss»

Ab 300 n. Chr.

Ein Weihestein zu Ehren der Göttin Epona. Das abgebildete Exemplar stammt aus Solothurn.

Bild: Andreas Kaufmann

Mit dem Anwachsen des Römischen Reiches wurden immer mehr Götter in die polytheistische römische Religion aufgenommen. Denn die Römer zwangen den unterworfenen Völkern nicht ihre Religion auf. In Glaubensfragen waren sie tolerant. So fanden bald auch keltische Gottheiten Eingang in den römischen Götterhimmel. So zum Beispiel die keltische Göttin Epona, die im Bodenseeraum Pferde und Ställe schützte.

Nach antiker Vorstellung drang der Mensch bei allem, was er tat, in den Bereich der Götter ein. Die Störung dieser Ordnung – etwa die Entnahme von Wasser aus einer Quelle – erforderte eine Gegenleistung in Form eines Opfers. Im Umgang mit den Göttern galt der Grundsatz: «Ich gebe, damit du gibst.» Hierfür entwickelten die Römer genaue Regeln, die peinlich eingehalten werden mussten. In der sich daraus ergebenden Verpflichtung für beide Seiten liegt die Grundbedeutung des lateinischen Wortes «religio».

Columban und Gallus in einem Relief von Christian Wentzinger (1710–1797) im St.Galler Dom. Bild: Hanspeter Schiess

Das Auftreten des Christentums ist in der Schweiz ab dem 3. Jahrhundert nachgewiesen. Es verbreitete sich entlang der römischen Strukturen – in den alten römischen Städten und entlang der römischen Handelswege. Dort traf es auf die antiken religiösen Traditionen der Kelten, der Römer und unterschiedlicher religiöser Strömungen, die aus dem Vorderen Orient kommend im Imperium Romanum Fuss gefasst hatten.

In der Ostschweiz gab es zwar vereinzelte christliche Gemeinschaften aus der Römerzeit, etwa in Arbon. Unter den einwandernden Alamannen war jedoch der alte germanische Götterglaube verbreitet. Als die irischen Wandermönche Columban, Gallus und Fridolin im 7. Jahrhundert an den Bodensee kamen, erfuhren sie starken Widerstand, weil die Einwohner dort Wodan verehrten.

Der Ursprung des Klosters St.Gallen geht auf den irischen Wandermönch Gallus zurück. Im Bild die Stiftskirche. Bild: Benjamin Manser

Zu den ersten Kirchen auf alemannischem Gebiet gehört die Einsiedelei von Gallus, das spätere Kloster St.Gallen. Zahlreiche Klostergründungen im 8. Jahrhundert in der Ostschweiz belegen, dass die Wandermönche in ihrer Mission recht erfolgreich waren. Wie andernorts hielten sich jedoch auch hier heidnische Volksbräuche noch bis ins Hochmittelalter parallel zum Christentum, vereinzelt sogar bis heute.

Quellen: Amt für Archäologie Thurgau, «Südkurier», Wikipedia

500–1500 n. Chr.

Die Gründung der Meersburg soll nach alter Sage und einer Überlieferung aus dem Jahr 1548 auf die Merowinger unter König Dagobert I. bis ins 7. Jahrhundert zurückreichen. Bild: Jens Baumann

Als Mittelalter wird in der europäischen Geschichte die Epoche zwischen dem Ende der Antike und dem Beginn der Neuzeit, also etwa die Zeit zwischen dem 6. und 15. Jahrhundert, bezeichnet. In diesen rund tausend Jahren haben sich die Herrschaftsverhältnisse und Lebensweisen im Bodenseeraum mehrfach grundlegend geändert. Nach dem Ende des Weströmischen Reichs 476 kam der Thurgau nacheinander unter die Oberhoheit der Burgunder, der Ostgoten und der Franken (Merowinger).

Das ehemalige Kloster in Mittelzell auf der Insel Reichenau.

Bild: Nana Do Carmo

Bei der Reichsteilung von 561 fielen Alemannien und Churrätien und damit auch der Thurgau und das heutige St.Gallen dem austrasischen Teilreich zu. Diese Orientierung nach Osten blieb in den diversen Reichsteilungen der Merowinger und Karolinger die Regel. Nur 596 bis 610 war auch die Ostschweiz Teil des burgundischen Teilreichs. Der regionale Adel und die karolingischen Königsherrschaft, die Klöstern St.Gallen und Reichenau und nicht zuletzt der Bischof von Konstanz sind zu dieser Zeit die wichtigen politischen und ökonomischen Akteure, während die bäuerlichen Untertanen als Hörige und Leistungspflichtige in Erscheinung treten. Das Leben der einfachen Leute am Bodensee war hart und entbehrungsreich.

Die mittelalterliche Burg Helfenberg in Hüttwilen wurde erstmals zu Beginn des 14. Jahrhunderts in einer St.Galler Urkunde erwähnt. Bereits ab 1413 ist nur noch von einem Burgstall die Rede, was darauf schliessen lässt, dass die Anlage damals schon nicht mehr oder nur noch beschränkt bewohnbar war.

Bild: PD

Als Bischöfe von Konstanz haben mehrere Thurgauer das Geschehen im grössten Bistum des Mittelalters geprägt. Bild: PD

Auf die Karolingerzeit folgten die ottonisch-frühsalische Zeit (911–1098) und die spätsalisch-staufische Zeit (1098–1264) mit all ihren Wirren und Standesdünkeln. In dieser Zeit wurden zahlreiche Klöster und Stifte gegründet oder erneuert. Damit setzte auch die im frühen 10. Jahrhundert abgebrochene schriftliche Überlieferung aus dem Raum selbst wieder ein. Sie erlaubt Rückschlüsse auf den in dieser Zeit beginnenden Burgenbau und auf die Verflechtung und Funktion des lokalen Adels, aus dem die Freiherrengeschlechter von Güttingen und von Bussnang herausragen, die Bischöfe von Konstanz und Chur sowie

St.Galler Äbte hervorbrachten.

1264, nach dem Tod von Graf Hartmann IV., erbte Graf Rudolf IV. von Habsburg, der spätere König Rudolf I., auch die kyburgischen Rechte in der Grafschaft Thurgau. Bis 1460 blieb der Thurgau habsburgisch, danach wurde er eidgenössisch.

Die spärlichen Hinweise auf Handel und Verkehr belegen die Bedeutung der Schifffahrt auf Untersee und Rhein. Auf das frühere Mittelalter dürfte die über Berg, Sulgen und Bischofszell führende Verbindung von Konstanz nach St.Gallen zurückgehen, die noch in einer Urkunde von 1401 Bischofweg genannt wurde.

Die Mediationsakte vom 19. Februar 1803. Bild: Susan Basler

Porträt von Napoleon, 1815 gemalt von Horace Vernet. Bild: Keytone

Nach der französischen Besetzung der Schweiz 1798 wurde die Alte Eidgenossenschaft zunächst als Einheitsstaat nach dem Vorbild Frankreichs neu konstituiert. Das neue Staatswesen trug die offizielle Bezeichnung Helvetische Republik. Es gelang jedoch nicht, diesen neuen Staat zu konsolidieren. So kam es durch die Franzosen zur sogenannten Mediationsakte; sie stellte zwischen 1803 und 1813 die Verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft dar. Diese Vermittlungsakte wurde massgeblich von Napoleon selbst und seinen engsten Beratern gestaltet. Für die heutigen schweizerischen Kantone St.Gallen, Aargau, Thurgau und Tessin gilt die Mediationsakte als eigentliches Gründungsdokument, da die Kantone durch die Akte erst geschaffen wurden.

Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz

1414–1418

Hier wurde Geschichte geschrieben: das Konzilgebäude in Konstanz. Bild: Donato Caspari

Das Münster von Konstanz. Bild: Donato Caspari

Das Schnetztor in Konstanz. Bild: Donato Caspari

In Konstanz wurde von 1414 bis 1418 Weltgeschichte geschrieben: Das gesamte Abendland traf sich in unruhigen Zeiten zum Konzil, um die Kirchenspaltung zu verhindern. Zu jener Zeit tobte der 100-jährige Krieg zwischen Frankreich und England. Und drei Päpste konkurrenzierten ich: Papst Gregor XII. in Rom, Papst Benedikt XIII. in Avignon und Papst Johannes XXIII. in Bologna. Interne Machtkämpfe innerhalb der katholischen Kirche, vor allem zwischen Frankreich und Italien, waren die Ursache. Es drohte die Spaltung der Kirche. Der Konflikt, der sich von 1378 bis 1417 hinzog, ging als das Abendländische Schisma in die Geschichte ein.

Schirmherr des Konzils war der deutsch-römische König Sigismund, dessen Aufruf Kardinäle, Bischöfe und Äbte wie auch die mächtigsten Fürsten des Abendlandes folgen, weshalb sich die gesamte christliche Welt in Konstanz versammelt. An einem Konzil notabene, das erstmalig nördlich der Alpen einberufen worden war. In jener Zeit sollen sich bis zu 20'000 Menschen gleichzeitig in der Stadt aufgehalten haben, einige Quellen sprechen von bis zu 70'000 Menschen. Konstanz selbst zählte damals um die 6000 Einwohner.

Vieles ist erhalten: Sonderausstellung «Das Konstanzer Konzil – Weltereignis des Mittelalters 1414–1418» im Konzilgebäude Konstanz. Bild: Olivia Hug

Doch es ging nicht nur um den Kampf der Päpste, sondern auch um Ketzerei und Häresie (abweichende Auffassungen) und um den Machterhalt der Kirche. So hatte das Konzil drei Ziele: Zum ersten die Kirche unter einem Papst zu einen, zum zweiten die Kirche an Haupt und Gliedern neu zu ordnen und drittens Grundsatzfragen des Glaubens zu beantworten. Erst als sich alle drei Päpste zum Rücktritt bereit erklärten, wurde der Weg frei für eine Einigung. «Habemus Papam!» (Wir haben einen Papst) hiess es deshalb, als am 11. November 1417 Kardinal Oddo di Colonna zum neuen Papst gewählt wurde. Das Konzil hatte damit eines seiner wichtigsten Ziele erreicht. Doch es ist nicht nur deswegen ein Weltereignis. Es gilt auch als ein entscheidender Baustein für die Wende vom Mittelalter in die Neuzeit.» (Kn.)

Ab 1500 – Beginn der Neuzeit

Das Kloster St.Katharinental hat die Wirren der Reformation besser überstanden als andere Klöster. Es beherbergt heute unter anderem eine Rehaklinik. Bild: Thomas Brack

In Münsterlingen wurde aus dem Kloster ein Spital. Im Bild die Klosterkirche. Bild: Andrea Stalder

Um 1500 begann in Europa ein neues Zeitalter. Die Entdeckung neuer Kontinente, der humanistische Zeitgeist und die Erfindung des Buchdrucks veränderten das Weltbild der Menschen innerhalb weniger Jahrzehnte grundlegend. In dieser Umbruchphase entzündete sich harsche Kritik an der Macht der katholischen Kirche, mit weitreichenden Folgen – auch für den Thurgau.

Reformator Martin Luther. Bild: Gallerix

Ausgehend von Luthers Thesen verbreitet sich ab 1517 die Kritik an der Kirche in ganz Europa. Auch im Thurgau fielen die Forderungen nach einer Erneuerung des Glaubens auf fruchtbaren Boden.

Die Spaltung der Kirche erfolgte im Thurgau auf zerstörerische Art und Weise. Bauern begehrten auf, Klöster wurden geplündert und wertvolle Kirchenschätze verbrannt. Die eidgenössischen Orte, Machthaber im Thurgau und selber in zwei Konfessionen gespalten, vermochten es für lange Zeit nicht, im Untertanengebiet für Ordnung zu sorgen und sich auf eine Konfession zu einigen. So lebten im Thurgau Angehörige des evangelischen und des katholischen Glaubens Tür an Tür. Der religiöse Graben führt teilweise mitten durch eine Ortschaft – ein Sonderfall in der Schweizer Geschichte mit beträchtlichem Spannungspotenzial.

Der Vierte Landfrieden von 1712 hatte in der Landvogtei Thurgau weitreichende Folgen. Die verantwortliche Kommission für die Einführung des Landfriedens verfügte die Gleichstellung der beiden Konfessionen, die Aufteilung der Pfarrpfründen auf die katholischen und die evangelischen Kirchen und den paritätischen Einsitz in die niederen Gerichte.

1632–1648

Die Schweden hatten bei der Seeschlacht auf dem Bodensee die Oberhand. Bild: Impression vom Mittelalterlichen Phantasie Spectaculum in Bad Säckingen.

Bild: Nina Witwicki

Am 23. Mai vor 1618 löste der zweite Prager Fenstersturz den Dreissigjährigen Krieg aus, der von 1618 bis 1648 dauerte. Nebst dem Kampf um die Vorherrschaft in Europa ging es vor allem um religiöse Kämpfe: Protestanten gegen Katholiken. Auf der einen Seite war Österreich mit seinen katholischen Verbündeten, dem Deutschen Reich und Spanien. Auf der anderen Seite kämpften die Protestanten aus Frankreich, Schweden und den Niederlanden.

Die Eidgenossenschaft bestand damals aus acht regierenden Orten. Die Innerschweizer waren katholisch und die städtischen Gebiete um Bern und Zürich protestantisch. Die Eidgenossen nahmen im Krieg eine neutrale Stellung ein. Sie wollten verhindern, in das Kriegsgeschehen hineingezogen zu werden, vor allem, nachdem die protestantischen Schweden bis an den Bodensee vorrückten. 1632 flammte auf dem Nebenschauplatz rund um den Bodensee ein Kampf um die strategisch günstige Vorherrschaft auf dem See auf. Bis 1634 hatten die Katholiken eine kleine, dennoch dem Gegner überlegene Flotte. Sie beherrschten den Grossteil des Sees, was für die Versorgung der belagerten Orte wichtig war.

Die Schweden kämpften auf dem Bodensee mit Kanonen statt Beilen.

Bild: Christian Breitschmid

Am 25. Oktober 1632 nahmen die Protestanten Radolfzell ein, kaperten kaiserliche Schiffe und bauten sie zu Kriegsschiffen um. Die über 30 Meter langen Schiffe konnten mit bis zu 500 Soldaten und einigen Kanonen bestückt werden. Im heutigen Friedrichshafen errichteten die Schweden 1634 eine Werft und bauten dort das grösste Bodensee-Kriegsschiff, die «Drottning Kristina», mit 22 Kanonen an Bord. Ende 1634 war der Seekrieg vorerst beendet, ohne dass eine Seite einen klaren Sieg errungen hätte. Die Katholiken herrschten aber wieder über den Bodensee. Im Januar 1643 eroberten die Protestanten jedoch Überlingen, womit erneut ein Krieg auf dem See entbrannte.

Nach langem Hin und Her brachte ein Überraschungsangriff am 4. Januar 1647 den Protestanten den entscheidenden Sieg: Sie eroberten Bregenz – und danach folgten Langenargen, die Mainau und Überlingen. Obwohl die katholische Flotte mittlerweile 50 Schiffe besass, konnten sie gegen die vier grossen Kriegsschiffe der Schweden mit 16 Kanonen und die grosse Anzahl kleiner Kriegsschiffe nicht gewinnen. Im Juli beherrschten die Protestanten jeden Punkt des Sees. Nach dem Westfälischen Frieden, der den Dreissigjährigen Krieg beendete, begann ab dem 24. Oktober der Abzug protestantischer Truppen. Der Seekrieg war zu Ende. (sba)

1817

Am 20. April 2008 wäre Kaiser Napoleon III. 200 Jahre alt geworden.

Museumsdirektor Dominik Gügel mit dem Porträtbild des Kaisers im Schloss Arenenberg.

Bild: Susan Basler

Auf Schloss Arenenberg entdeckt: eine Flasche Champagner aus der Zeit um 1850.

Bild: Nana Do Carmo

Das Schloss Arenenberg in Salenstein wurde Anfang des 16. Jahrhunderts vom Konstanzer Bürgermeister Sebastian Geissberg anstelle eines Bauernhofs namens Narrenberg erbaut. Dass dieser Ort mit seiner traumhaften Aussicht auf den Untersee einst Geschichte schreiben würde, konnte damals niemand ahnen.

Im Napoleonmuseum gibt es zuweilen spezielle Kinderführungen.

Bild: Benjamin Manser

1585 wurde das Gut, das damals Hans Konrad von Schwarzach gehörte, von der Eidgenossenschaft zum Freisitz erhoben. Nach mehrmaligem Besitzerwechsel wurde das Schloss im 18. Jahrhundert von der Familie von Streng erworben.

Durch die Vermittlung des Appenzeller Landammans Jakob Zellweger und eines Bankiers verkaufte Johann Baptist von Streng das Schloss 1817 an die damals in Konstanz im Exil weilende Ex-Königin Hortense de Beauharnais für 30'000 Gulden. Sie war die Tochter der Kaiserin Joséphine, der ersten Frau Napoleons I. und Gattin von Napoleons Bruder Louis, der von 1806 bis 1810 König von Holland war.

Blick auf Schloss Arenenberg und den Untersee. Bild: PD

Ihr jüngster Sohn Louis Napoleon, der spätere Kaiser Napoleon III., wuchs teilweise im Schloss Arenenberg auf. Er verbrachte seine Kindheit und Jugend am Bodensee und lernte die deutsche Sprache. Nach der Schulzeit in Augsburg wurden für ihn auf dem Arenenberg Studierzimmer in den Ökonomiegebäuden eingerichtet. Er wurde durch Professoren aus Konstanz in Naturwissenschaften, Kunst, Philosophie und durch einen Artillerieoffizier im Kriegswesen unterrichtet.

Das Zimmer von Eugénie im Schloss Arenenberg. Bild: Andrea Stalder

1832 erhielt er von der Gemeinde Salenstein die Ehrenbürgerwürde. Er verfasste hier einige militärische und politische Schriften. Auf dem Arenenberg plante er seinen fehlgeschlagenen Putschversuch 1836 in Strassburg. Aus dem kurzen Exil in den USA kehrte er schon 1837 nach Arenenberg zurück, weil seine Mutter im Sterben lag.

Der Blaue Salon im Schloss Arenenberg. Bild: PD

1843 verkaufte Louis Napoléon, der nach einem weiteren Putschversuch im nunmehr englischen Exil Geld benötigte, das Schloss für 73'000 Gulden. Im April 1855 kaufte seine Frau Kaiserin Eugénie das Gut als Geburtstagsgeschenk für ihren Gatten zurück und liess es 1855 und 1874 renovieren und teilweise umbauen. Der letzte Aufenthalt Napoleons III. auf dem Arenenberg fand im August 1865 statt. Nach seinem Tod besuchte Eugénie noch mehrmals das Schloss und schenkte es 1906 dem Kanton Thurgau. Es ist heute ein einzigartiges Museum.

Quelle: Wikipedia

1914 bis heute

Im Kantonnement einer Offizierspatrouille der Schweizer Armee im Ersten Weltkrieg. Bild: Photpress Archiv

1914–1918: der Erste Weltkrieg. Vor dem Krieg haben täglich rund 4000 Deutsche in Konstanz die Grenze überquert, um an ihre Arbeitsplätze in den Thurgauer Industriebetrieben zu gelangen. Am 31. Juli 1914, einem Tag vor dem Kriegseintritt des Deutschen Reichs, wurde die Grenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen geschlossen. Die Thurgauer Landwirte konnten ihre Milch nicht länger in Deutschland auf den Markt bringen, die Deutschen nicht mehr zu ihren Arbeitsplätzen. Die Grenze rückte ins Bewusstsein der Menschen.

Telegramm vom 1. August 1914: «Dritter August ist erster Mobilmachungstag.» Bild: Urs Bucher

Das hatte weitgehende Auswirkungen. Die Schweiz importierte 80 Prozent ihres Getreidebedarfs, war aber ab 1915, seit dem Kriegseintritt Italiens, von kriegführenden Ländern umgeben, die Handelsrouten waren blockiert. Die Landwirte allerdings profitierten davon, denn die Preise stiegen. Der Staat als Ganzes hatte hingegen das Nachsehen: 700'000 Menschen in der Schweiz wurden abhängig von Unterstützung.

Zu den Profiteuren zählten auch Betriebe, die kriegswichtige Güter herstellten – seien es Schokoladentafeln oder Lastwagen. Sie verkauften ihre Erzeugnisse an Freund und Feind. Die Produktion allerdings verlief unter schwierigen Bedingungen. Viele Männer wurden eingezogen, Frauen mussten deren Aufgaben übernehmen. Während die einfachen Leute doppelt belastet wurden, wuchs der Reichtum der Unternehmer. Die soziale Spaltung vertiefte sich in dieser Zeit ebenso wie der Röstigraben. Die Deutschschweiz sympathisierte mit den Deutschen, die Romandie mit Frankreich. Der Staat reagierte auf die veränderte Situation mit einer Unzahl an neuen Verordnungen. Statt 8000 Bundesangestellten 1914 kümmerten sich vier Jahre später 12'000 Angestellte um die Bundesangelegenheiten.

In Herdern gab es während des Ersten Weltkriegs ein Braunkohlebergwerk. Im Wald ist ein Reichsadler in den Sandstein gemeisselt. Bild: Andrea Stalder

Als sich der Ausbruch des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal jährte, zeigte das Historische Museum Thurgau in einer Wanderausstellung am Beispiel von vier Personen aus dem Thurgau, dass Krieg immer auch die Geschichte von Menschen schreibt.

Eine der prominentesten Persönlichkeiten ist der bei Kriegsausbruch 28-jährige Max Daetwyler aus Arbon, der den Kriegsdienst verweigerte und deshalb für verrückt erklärt wurde. Die Friedensbewegung war schweizweit aktiv. An Daetwylers Beispiel zeigt sich auch die Strenge und Disziplin der Schweizer Armee, die von General Wille nach preussischem Vorbild geführt wurde.

Landwirt Johann Jakob Lüthi aus Stettfurt wurde trotz seines Alters von 40 Jahren noch eingezogen. Gemeinsam mit seinem Pferd Acida ging er zur Kavallerie. Sein Tschako, sein Dienstbüchlein und das seines Pferdes liegen in der Ausstellung auf einem Objektwagen, einem alten Handkarren.

Eine faszinierende Frau war Anna Susanna Keller-Forster aus Alterswilen. Sie managte nicht nur die Familie, sondern führte auch die Poststelle und ein eigenes Stoff-Geschäft. Ausserdem war sie eine fleissige Briefschreiberin – was heute eine Fundgrube für Historiker ist.

Max Merk aus Pfyn schliesslich war Kantonsschüler in Frauenfeld, als der Krieg ausbrach. Für ihn bedeutete das häufigen Unterrichtsausfall. Wegen des Brennstoffmangels konnten Schulzimmer nicht geheizt werden.

Quelle: Thurgaukultur

2. Weltkrieg: Bombardierung Friedrichshafens am 28. April 1944 durch die Alliierten. Bild: PD

1939–1944: der Zweite Weltkrieg. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg war die 30'000-Einwohner-Stadt Friedrichshafen geprägt durch namhafte Industrieunternehmen wie Dornier-Werke, Maybach-Motorenbau, Luftschiffbau Zeppelin, ZF Friedrichshafen und ihre Zulieferer. Das sollte zum Ende des Zweiten Weltkriegs weitreichende Folgen haben. Aufgrund dieser beträchtlichen Ansammlung von Industriebetrieben wurde die Stadt zum Ziel alliierter Luftangriffe. Allerdings wurden nicht nur Industriegebiete am Stadtrand, sondern auch dichtbewohnte Innenstadtviertel gezielt angegriffen.

Im Rahmen der schweizerischen Anbauschlacht während des Zweiten Weltkriegs wurden im Jahr 1942 bei Weinfelden polnische Internierte eingesetzt, um Kartoffeln anzubauen. Bild: Photopress Archiv

Das Leben in der Bodenseeregion war seit Kriegsausbruch fest im Griff der Kriegswirren. Die Mobilmachung der Grenztruppen am 29. August 1939 funktionierte reibungslos, ebenso die allgemeine Kriegsmobilmachung vom 2. September. Die minutiös geplante Evakuation der Zivilbevölkerung Kreuzlingens im Kriegsfall wurde nach den negativen Erfahrungen während des sogenannten Mai-Alarms 1940, als sich vor allem Betuchtere aus dem Thurgau in die Innerschweiz absetzten und dadurch die Truppenbewegungen behinderten, 1941 ad acta gelegt.

Aktive Täuschung des Feindes: Dieses Gebäude in Bottighofen war ein getarnter Bunker. Bild: Reto Martin

Vom 11. November 1940 an waren Ortschaften zu verdunkeln. Als sich infolge des Vormarschs der Alliierten im Westen die Luftangriffe auf süddeutsche Ziele und damit die Neutralitätsverletzungen im Grenzgebiet häuften, wurde die Massnahme per 12. September 1944 aufgehoben. Ziele fehlgehender Angriffe wurden unter anderem Häuser in Kümmertshausen, Buhwil und Schlattingen sowie die Thurbrücke bei Pfyn.

Eingang zum ehemaligen Brigade-Bunker in Weinfelden. Bild: Nana Do Carmo

Am 2. Mai 1945 verkündete die «Thurgauer Zeitung» den Tod Adolf Hitlers. Bild: Andrea Stalder

Ins kollektive Gedächtnis der Thurgauer Bevölkerung schrieben sich die Bombardierungen Friedrichshafens ab dem 20. Juni 1943 ein. Die vielen Internierten wurden teils in der Landwirtschaft, teils für Meliorationsprojekte eingesetzt. In Sirnach richtete die Handelshochschule St.Gallen eine Hochschule für sie ein. An der Jahreswende 1944/1945 kam es beim Grenztor Kreuzlingen unter der Leitung des Roten Kreuzes zum Austausch von 7000 schwer verwundeten Kriegsgefangenen. Die Auswirkungen des französischen Vormarsches entlang der Schweizer Grenze Richtung Osten auf den Kanton Thurgau waren gering; nur gerade im Raum Kreuzlingen versuchten viele Personen vor dem Einmarsch der Franzosen in Konstanz am 26. April 1945 die Flucht in die Schweiz.

Im Innern des Bunkers: die Funkzentrale. Bild: Nana Do Carmo

Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz, Wikipedia

Wegen der Coronapandemie: Ein Grenzzaun trennt die Menschen in Kreuzlingen und Konstanz. Bild: Michel Canonica

Unvorstellbar: die Grenzschliessung 2020. Um das Coronavirus einzudämmen, hat die Schweiz Mitte März 2020 die Grenzen zu ihren Nachbarländern geschlossen. Was seit dem Schengenbeitritt der Schweiz unvorstellbar schien, wurde Realität: Konstanz und Kreuzlingen trennte ein Zaun. Die Liebe vermochte er aber nicht aufzuhalten. Rund 100 Menschen haben sich allein an einem Samstag Ende März 2020 an einem Grenzzaun getroffen. Die Grenze, die normalerweise offen ist für Fussgänger und Radfahrer, verhindert nun, dass Paare zusammenkommen. Unterhalten und umarmen kann man sich über den Zaun immerhin, wie Dutzende Paare und Familien zeigten.

Grenzzaun Kreuzlingen 2020. Die Coronapandemie führte zu einer befristeten Einschränkung des freien Personenverkehrs mit Deutschland. Unvorstellbares wurde wieder zur Realität. Bild: Andrea Stalder

Dass man nicht einfach mehr zum anderen rüberfahren kann, machte vielen zu schaffen. Zum Beispiel Peter Lorenz und seine Schweizer Freundin: «Das ist schon eine extreme Belastung», sagte der technische Angestellte aus Überlingen am Bodensee. Vorher sei die Grenze nicht spürbar gewesen. Nun hätten Paare ohne Trauscheine keine Chance, auf die andere Seite zu kommen. «Man kann nur an der Grenze stehen. Das ist ein bisschen wie früher in der DDR.» Alle fünf Tage nahmen er und seine Freundin nun jeweils längere Fahrtzeiten in Kauf, um sich wenigstens einmal zu umarmen. Auch vielen anderen Paaren und sogar Familien, bei denen zum Beispiel ein Elternteil wegen des Jobs im anderen Land wohnt, ging das nach seiner Beobachtung so. Alle, so Lorenz, hatten dieselbe Hoffnung: «Dass das Virus schnell verschwindet.»

Kreuzlingen, 15. Mai 2020: Der Grenzzaun zwischen Kreuzlingen und Konstanz, der wegen der Coronapandemie errichtet wurde, wird vom Zivilschutz wieder abgebaut. Reto Martin

Die Polizei schaute auf beiden Seiten zu und achtete drauf, dass nicht zu viele Menschen am Zaun zusammenkommen. «Von deutscher Seite war bislang aber nichts zu beanstanden», sagte am Sonntag ein Sprecher der Polizei in Konstanz. Ab dem 15. Mai 2020 wurden die Grenzzäune wieder abgebaut – das Virus ist geblieben. (dpa/gb.)