Bodensee-Sommer Bomben, eine englische Telefonkabine und ein Holzschiff aus der Steinzeit: Dies ist nur ein kleiner Teil dessen, was alles auf dem Grund des Bodensees liegt Über die Jahre ist vieles im Bodensee versunken – oder absichtlich versenkt worden. Einiges davon hat man geborgen, anderes jedoch wird vermutlich für immer auf dem Grund des Sees bleiben. Die eingängigsten Beispiele. Tanja von Arx 14.07.2021, 18.00 Uhr

Die letzte grosse Bergungsaktion: Am Mittwoch, 12. Mai 2021, holten Polizei, Schifffahrt und weitere Instanzen mit vereinten Kräften ein abgestürztes Kleinflugzeug aus dem See. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

«Telefonate zu Bomben haben wir jedes Jahr», sagt Marcel Kuhn, Dienstchef der Seepolizei Thurgau. Er wirkt fast schon routiniert. Es geht um den Bodensee und darum, was dort über die Jahre alles auf den Grund gesunken ist. Laut Kuhn so einiges. Und wie es scheint, werden ab und an Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg an die Oberfläche gespült, die dann entfernt oder unschädlich gemacht werden müssen. «Die Seepolizei birgt allgemein Gegenstände, welche eine Gefahr für Schifffahrt oder Umwelt darstellen.» Allerdings würde man schlicht alte Gegenstände in der Regel unter Wasser belassen. So sagt der Seepolizei-Dienstchef vor dem Hintergrund der Kriegszeiten:

«Abgestürzte Flugzeuge zu holen, kostet so viel, dass es für alle Beteiligten uninteressant ist.»

Gegenteilig dazu hat man laut Kuhn erst vor kurzem und zeitnah nach dem Flugzeug getaucht, das im Februar in den See stürzte – auch aus rechtlichen, sprich untersuchungstechnischen Gründen. Zur Erinnerung: Damals verunglückte ein Tessiner mit seinem Privatjet.

Marcel Kuhn, Dienstchef der Seepolizei Thurgau, an seinem Arbeitsplatz, dem Bodensee. Bild: Julia Hanauer

Sonar, Roboter und Unterwasserkameras

Die Daumenregel für Bergungen lautet gemäss Seepolizei-Dienstchef Kuhn:

«Im Rahmen der Mittel.»

Aus Kostengründen berge man zum Beispiel keine alte Rudergondel für 100’000 Franken. Der See ist denn stellenweise über 200 Meter tief und kann ab zirka fünfzig Metern nur noch mit technischen Hilfsmitteln wie Sonar, Roboter oder Unterwasserkameras grossflächig gesichtet werden.

Eine solche Telefonkabine liegt irgendwo vor Arbon oder vor Romanshorn. Bild: PD

Kuhn kommt in den Sinn, dass er bei einem Taucheinsatz kürzlich eine englische Telefonkabine entdeckt hat. Klassisch rot und mit gekachelten Fenstern. Das sei zwischen Arbon und Romanshorn gewesen. «Wir haben sie allerdings später nicht mehr gefunden.» Auf die Frage, wie sie überhaupt dahin komme, sagt der Dienstchef: «Das wüsste ich auch gerne» und lacht.

Im Raum Arbon lägen zudem Lädinen, die alten Transportschiffe, die bis ins letzte Jahrhundert vor allem zwischen der Schweiz und Deutschland verkehrten. «Es sind mindestens drei, meines Wissens versanken sie teilweise noch beladen.» Ausserdem findet sich auf dem Grund des Sees – von Steinach bis Kreuzlingen – nicht selten Diebesgut: Gemäss Aussage von Kuhn hauptsächlich Tresore, auch Velos und Töffli.

«Kriegen die Diebe kalte Füsse, wollen sie alles loswerden – aus den Augen, aus dem Sinn.»

Der See kennt keine Landesgrenzen

Die Seepolizei Thurgau arbeitet mit den Polizeien in Deutschland und Österreich zusammen. Der Zuständigkeitsbereich ist laut Seepolizei-Dienstchef Kuhn geregelt, in besonderen Fällen entscheide man darüber hinaus pragmatisch. Obschon die Angelegenheit an sich kompliziert ist: Der See kennt nämlich keine Landesgrenzen.

Gemäss Studien schlicht aus dem Grund, dass dafür nie eine Notwendigkeit bestand. Kuhn sagt schliesslich, um den Abfall im Wasser oder an den Ufern kümmere sich die Seepolizei nicht. «Das machen üblicherweise die Gemeinden mit Seeanstoss bei der sogenannten Uferputzete.»

Historisches, das über die Bodensee-Region hinaus bewegt

Erst vor einiger Zeit fand ein gebürtiger Radolfzeller beim Stand-up-Paddling ein rund 4500 Jahre altes Holzschiff, einen sogenannten Einbaum. Er war beim Wollmatinger Ried unterwegs. Nach einer Sichtung und Bergung untersucht es das Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg zurzeit in Konstanz.

Die damit betraute Unterwasserarchäologin Julia Goldhammer sagt:

Julia Goldhammer, Unterwasserarchäologin. Bild: Donato Caspari

«Es ist der älteste je gefundene Einbaum im Bodensee. Wir dachten: ‹Erstaunlich, so alt und doch so gut erhalten.›»

Das rund achteinhalb Meter lange Schiff, vermutlich noch aus der Steinzeit, war mit Schlamm und Sediment bedeckt, was den Zerfall verhinderte. Ein Glücksfall für die Archäologen.

Ein Teil des Einbaums: Das Holzschiff wird zurzeit in Konstanz untersucht. Bild: Donato Caspari

Das berühmte Schiffswrack vor Bottighofen

Weitum bekannt, nicht nur unter Historikern, ist ausserdem der Unfall des Dampfschiffes Jura. 1864 kollidierte es unter anderem wegen schlechter Wetterbedingungen mit der «Stadt Zürich» vor Bottighofen. Dort liegt es noch heute, in vierzig Metern Tiefe.

Es ist ein anspruchsvolles Tauchziel: Ein spektakuläres Wrack und ein Industriedenkmal unter Wasser, wie das Seemuseum Kreuzlingen schreibt. Touristen wie Einheimische interessieren die alten Dokumente, die den Unfallhergang schildern. Unter anderem das Telegramm mit der entsprechenden Meldung, auch Unterlagen dazu, wie man das Schiff bergen wollte. Eine Bergung war anno damals schlicht zu teuer.

Ein Taucher sichtet das Wrack des Dampfschiffes Jura gleich vor Bottighofen. Bild: Andrew Haller

«Das darf man natürlich heute nicht mehr»

Bis vor etwa einem halben Jahrhundert versenkte die Schifffahrt völlig dem Usus gemäss zuletzt ganze Flotten, hatten die Schiffe ihre Lebensdauer erreicht. Der Redaktion liegt ein Buch voll mit Schwarz-Weiss-Aufnahmen der betreffenden Objekte von Seiten der Bodensee-Schifffahrt vor.

Laut Seepolizei-Dienstchef Kuhn liegen deshalb noch zig Schiffswracks auf dem Seegrund. «So was darf man heute natürlich nicht mehr machen.»