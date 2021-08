Freie Seeufer für alle? Am Bodensee ist es besser als anderswo

Bodensee-sommer Bahn frei für öffentliche und natürliche Seeufer: Die spektakulärste Vision am Bodensee hegt Bregenz In der Schweiz laufen mehrere Initiativen für freie Seeufer. Im Vergleich mit anderen Seen ist das Bodenseeufer mehrheitlich öffentlich zugänglich. Doch gibt es etliches Potenzial. Marcel Elsener 18.08.2021, 05.00 Uhr

Hier plant Rorschacherberg einen Seeuferweg: Im Vordergrund beim Hörnlibuck das Bootshaus auf dem Grundstück von Werner Mang. Urs Bucher

Wem gehört das Seeufer? Der Allgemeinheit oder den Privaten, die dort Grundstücke gekauft oder geerbt haben? Die Antwort fällt je nach Gewichtung der Gesetze und des politischen Willens anders aus, vereinfacht steht das Raumplanungsgesetz gegen das Eigentumsrecht. Und immer ist langwieriger Streit programmiert, wenn ein öffentlicher Zugang auf privatem Grund gefordert wird.

Der jüngste prominente Streitfall betrifft den Zürichsee: Im Rapperswiler Ufergebiet Kempraten, wo Roger Federer seinen neuen Wohnsitz baut, hat der Kanton seit 20 Jahren einen Seeuferweg vorgesehen. Jedenfalls mittelfristig gemäss gültigem Richtplan. Darauf pocht der grüne Kantonsrat Marco Fäh, der von der St.Galler Regierung Antworten fordert, warum der Seeuferweg bis heute nicht realisiert worden ist, aber seit 2002 ein halbes Dutzend Baubewilligungen erteilt wurden. Der Richtplaneintrag sei kein verbindlicher Auftrag, sondern nur eine «Papierleiche» und politisch keineswegs wünschenswert, winkt der Stadtpräsident von Rapperswil-Jona, Martin Stöckling (FDP), ab.

Rapperswils Kempraten wie Rorschacherbergs Neuseeland

Anders sieht es der Kanton: Der Richtplan sei gültig und ein Seeuferweg noch immer erwünscht, meint der St.Galler Raumplanungschef Ralph Etter. Die Stadt habe einen «Ermessensspielraum», doch müsse sie das Projekt prüfen und gut begründen, falls sie sich dagegen entscheide, erklärte er gegenüber SRF.

Damit erinnert der Fall von Federers Villa und den Nachbargrundstücken in Rapperswil in vielen Punkten an den Uferstreit in Rorschacherberg: Dort wurde ein Seeuferweg, wie ihn der Kanton seit 1977 im Neuseeland östlich von Rorschach vorgesehen hatte, 2009 wieder zum Thema, als der deutsche Schönheitschirurg Werner Mang neben seiner Villa eine Klinik eröffnete. Gemeindepräsident Ernst Tobler hatte den Uferweg aus dem kommunalen Richtplan gestrichen, um die Grundstücke besser zu verkaufen, sein Nachfolger Beat Hirs (ebenfalls FDP) machte zunächst keine Anstalten, den Weg noch zu realisieren. Jedoch erinnerte der Kanton die Gemeinde, dass er «die rechtliche Sicherung und Realisierung des Seeuferwegs» nach wie vor als «zweifellos wichtige und im öffentlichen Interesse liegende Zielsetzung» betrachte. Und dass es nicht angehe, dass die Gemeinde «die Weisungen im Überbauungsplan Neuseeland und die Empfehlungen zum kommunalen Richtplan schlicht und einfach ignorierte», wie es der damalige Raumplanungschef Ueli Strauss-Gallmann sagte.

Laut ihm war der Fall «ein Musterbeispiel für das Spannungsfeld zwischen Aufsichtspflicht des Kantons und Gemeindeautonomie, in dem sich die Raumplanung bewegt». In der Folge waren es einerseits der Kanton, namentlich Baudirektor Willi Haag (FDP), und andererseits die Einwohnerschaft, vor allem aus CVP- und SP-Kreisen, die auf den Seeuferweg drängten. Nach mehreren strittigen Anläufen und einer hauchdünn gewonnenen Abstimmung scheint die Realisierung mittels Fusswegen und Stegen sowie ökologisch dienlichen Aufschüttungen in Sicht: Das Projekt soll 2022 aufgelegt werden.

Der Staat kann nur bedingt etwas bewegen

Der Seeuferweg Rorschacherberg ist ein exemplarischer Fall, wie er sich in manchen Gemeinden am Bodensee (und am Zürichsee!) so oder ähnlich abspielen könnte. Er verspricht auf dem Landstrich, der 1860 beim Eisenbahnbau aufgeschüttet wurde, einen weiteren Schritt für einen durchgehenden öffentlichen Uferweg vom Rheinspitz bis nach Arbon. Freilich bleiben Lücken etwa bei Strandbädern oder Naturschutzgebieten und bei Privatgrundstücken. Das Machbare ist hier schon viel, wie das Beispiel Thal zeigt, wo mittels Steg in Staad und Fussweg vor dem Flugplatz- und Industrieareal Altenrhein schöne Wegstrecken erreicht worden sind.

Kein seltener Anblick: Über Privatschilder am Bodensee, namentlich am Untersee, ärgerte sich jüngst auch die Thurgauer SP-Regierungsrätin Cornelia Komposch. Ihr Post löste eine grössere Debatte aus. Benjamin Manser

Dass das frühere Grundstück mit Privathafen der FFA-Besitzerfamilie Caroni (heute im Besitz der Lista) verschlossen bleibt, ist ein pragmatischer Entscheid. «Wir wollten ans Ziel kommen und machen, was möglich ist», erklärte der frühere Thaler Gemeindepräsident Robert Raths (FDP) den Verzicht. «Vielleicht wäre es zu erstreiten gewesen, zumal die Wasserhoheit beim Kanton liegt. Aber wir hätten Jahre gebraucht und allein wegen der baulichen Erweiterungen um den konzessionierten Hafen hohe Kosten gehabt.» Nochmal anders der Fall bei der früheren Villa der Textilindustriellenfamilie Stoffel in Steinach (heute Orthmann): Das Areal bis hin zum Gredhaus bleibt versperrt, weil sich Naturschützer gegen das Vorhaben gewehrt hatten und das kantonale Umweltamt nur einen schmalen Streifen zugelassen hätte.

Horns Vorbild und Thurgauer Bestrebungen

Von wegen Kosten: Was Rorschacherberg rund 4,5 Millionen Franken kostet, erhielt die Thurgauer Gemeinde Horn in den 1990er-Jahren für gerade einmal 600'000 Franken. Ihr 1,3 Kilometer langer Weg am renaturierten Ufer, das wohl populärste Wegstück am Schweizer Bodenseeufer, ist zwei raffinierten Ideen geschuldet: Erstens verpflichtete man 1976 beim Gestaltungsplan für das frühere Villengrundstück der Industriellenfamilie Raduner die Grundeigentümer, vor ihren Neubauten eine Aufschüttung zuzulassen (wofür sie näher als 30 Meter an den See bauen durften). Und zweitens gewann man den Kanton dafür, das Aushubmaterial vom Bau des Autobahnzubringers Arbon gratis in den See zu schütten.

60 der gesamthaft 72 Kilometer schweizerisches Bodenseeufer liegen im Kanton Thurgau; etwas mehr als die Hälfte davon ist in Privatbesitz. 2018 hat die Regierung wie fünf Jahre zuvor für den Untersee eine Uferplanung für die zwölf Oberseegemeinden vorgelegt. Unter den über 100 Massnahmen finden sich zwar einige für verbesserten Seezugang, darunter etwa ein durchgehender Uferwanderweg in Romanshorn, doch im Vordergrund steht der Landschaftsschutz.

Der öffentliche Seezugang führt im Thurgau regelmässig zu heftigen Debatten, doch politische Vorstösse werden stets abgeschmettert. So versuchte Toni Kappeler, Kantonsrat der Grünen und Pro-Natura-Präsident, ein Vorverkaufsrecht des Kantons bei Handänderungen am See zu erwirken. Mit den vier Millionen, die der Kanton im Fonds für Seeufererwerb besitzt (und mit dem er jüngst vor allem Seeufergestaltungen finanzierte), käme die öffentliche Hand allerdings nicht weit: Für das «glamouröse Anwesen» in Kreuzlingen, die eine einschlägige Immobilienfirma aktuell anbietet, muss man 13,8 Millionen hinblättern. «Das absolute Highlight dieser exklusiven Villa: das hauseigene Ufer am See!»

Am deutschen Seeufer die ähnlichen Konflikte

Am Thurgauer Ufer seien in jüngster Zeit «keine grossartigen Projekte» entstanden, sagt Toni Kappeler, doch konstatiert er mehrere erfreuliche Bewegungen, etwa das redimensionierte und naturverträglichere Hafenprojekt in Münsterlingen. Das Bewusstsein für grünere und natürlichere Ufer, wie es in Deutschland häufiger der Fall ist, sei in der Schweiz gewachsen. Öffentlicher Zugang ist aber dem Naturschutz nicht immer zuträglich. Das weiss man auch beim Kanton. «Wir werden den Bodenseefussweg sicher nicht so wie die Zürcher planen», sagte der Thurgauer Uferplanungschef Jürg Dünner vor einigen Jahren. «Ein Strich vor den Grundstücken am See ist im Thurgau eine Utopie.»

Keine Utopie, sondern erklärtes Ziel ist ein durchgehend freies Seeufer für den Verein Rives Publiques, der vor allem am Genfersee schon etliche Wegstücke erstritten hat. Von den Initiativen am Neuenburgersee (erfolgreich) und am Zürichsee (angelaufen) sowie der parlamentarischen Anfrage der Zürcher Grünen-Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber (diesen März eingereicht) verspricht sich Rives Publiques neue Impulse auch für den Bodensee. Prelicz-Huber will alle Schweizer Seen mit Fusswegen «möglichst nahe am Ufer» erschliessen und die Ufer ökologisch aufwerten.

Bodensee-Uferbewertungskarte von 2006, nach wie vor gültig. Peter Rey/Hydra/ IGKB

Karte zeigt natürliche Ufer, aber nicht Zugänglichkeit Eine Karte, auf der am gesamten Bodensee die privaten und öffentlichen Abschnitte abgebildet sind, existiert nicht. Aber wenigstens eine solche fürs schweizerische Ufer, dank einer Analyse des «Sonntags-Blicks», der 2018 die Ufer aller Schweizer Seen mittels Satellitenbildern, ­Kataster- und Zonenplänen der Kantone, Google Street View, Wanderkarten und Fitnesstrackerdaten bewertete. Demnach sind 55,1 Prozent des Bodenseeufers frei zugänglich, 33,2 Prozent sind verbaut, der Rest besteht aus Landwirtschaft, Wald, Gleisen oder Flussmündungen. Damit ist der Bodensee im Vergleich überdurchschnittlich gut zugänglich. Die natürlichen oder aber verbauten Uferabschnitte am ganzen Bodensee zeigt die Karte am besten, die für eine detaillierte Uferbewertung 2006 im Auftrag der Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB) erarbeitet wurde. Mitverfasser sind das Hydra-Institut (Konstanz/St.Gallen) und das Institut für Seenforschung in Langenargen. Die Zugänglichkeit ist im sogenannten «Blauen Bericht» am ehesten auf einer Karte zur Erholung und Freizeitnutzung ersichtlich (Seite 92 von 122 Seiten). Geringfügige Aktualisierungen sind auf der Uferbewertungskarte via Google Earth festgehalten. (mel)

Der bürgerliche Widerstand wird enorm sein, das Schreckgespenst «Enteignung» seine Wirkung entfalten – obwohl das Bundesgericht Enteignungen, die schon wegen der finanziellen Entgeltung selten sind, durchaus stützt. Am deutschen Ufer sind es die gleichen Konfliktlinien, wie sich unlängst im langwierigen Streitfall der Stadt Kressbronn mit privaten Grundeigentümern um eine Uferrenaturierung zeigte. Das Verwaltungsgericht Baden-Württemberg pfiff die Gemeinde zurück, weil das Vorhaben «Eingriffe in das Eigentum der Anlieger» bedeute. Nun versucht es Kressbronn mit einer Aufschüttung. Auch wenn die Politik es noch so gerne möchte, die Privilegien Einzelner zu brechen, das Bodenseeufer für die Allgemeinheit zu öffnen, das sei in den seltensten Fällen möglich, sagte der Direktor des Regionalverbands Bodensee–Oberschwaben in der «Stuttgarter Zeitung»: «Wenn Sie einen Eigentümer haben, der mitzieht, dann gelingt es.»

Der gute Wille eines Seegrundstückbesitzers, einen öffentlichen Weg zuzulassen, ist eine grosse Ausnahme. Ein prominentes Beispiel dafür ist der Schriftsteller Martin Walser, der 1968 nach dem Zuzug nach Nussdorf (Überlingen) einen Weg anregte, weil ihm der private Seezugang «unangenehm» war. Die Gemeinde war allerdings erbost und verwies auf die Nachbargrundstücke – die Stimmenmehrheit im Dorf sei klar gegen einen öffentlichen Zugang.

Das Seeufer ist als öffentlicher Ort begehrt - erst recht in Corona-Zeiten, wie hier im Seeburgpark in Kreuzlingen. Andrea Stalder

Dreieinhalb Jahrzehnte nach dem legendären 1.-Mai-Marsch durch die Konstanzer Villengärten (1975) mit wehenden roten Fahnen und der Demobotschaft «Das Bodenseeufer gehört allen!» hat sich nicht nur in Konstanz (etwa mit dem Stadtpark am See) vieles für den Naturschutz und Zugang am deutschen Ufer getan. Manchmal hilft der Tourismus: So wurde der Seezugang in Überlingen im Hinblick auf die Landesgartenschau im vergangenen Jahr markant verbessert. Und in Bayern, das sich vermehrt um frei zugängliche Seeufer bemüht, ist es seit einigen Jahren möglich, von Lindau durch private Gärten bis nach Nonnenhorn zu wandern.

Die Milliarden-Vision am Vorarlberger Ufer

Freien Uferzugang per Gesetz, und das schon seit Jahrzehnten, bietet nur Österreich: Die gesamten 28 Kilometer Vorarlberger Bodenseeufer sind auf einem Streifen von zehn Metern Breite öffentlich zugänglich. Nun träumt der Verein «Mehr am See» seit 2013 von einer grossen Vision: Er will das Bahntrassee in der Bregenzer Bucht, also zwischen Lochau und Lauterach, mehrgleisig in den Untergrund oder in den Pfänder verlegen. Der Grund ist die Neat und die Elektrifizierung der Strecke München–Zürich auf deutscher Seite, die den Zug- und vor allem Güterzugverkehr massiv erhöht. Wenn künftig täglich bis 150 Züge, wovon 70 teils 450 Meter lange Güterzüge, zwischen Lindau und St.Margrethen verkehrten, werden die Stadt Bregenz und das Naherholungsgebiet in der Bregenzer Bucht Zug um Zug vom See abgeschnitten, ja es werde «der Lebensraum Rheintal-Bodensee buchstäblich verfrachtet», befürchtet der Verein.

Was auf dem Spiel steht, zeigt der empfehlenswerte Kurzdokufilm «Ein Paradies mit Schönheitsfehlern» von Frank Mätzler. Durch eine Verlegung der Bahn, erst kürzlich in einer Machbarkeitsstudie begrüsst, würde über 100'000 Quadratmeter Bahnland frei werden. Das Schlüsselprojekt könnte am ganzen Bodenseeufer, namentlich auch an der Seelinie zwischen Rorschach und Konstanz, Impulse auslösen. Die horrenden Baukosten von einer geschätzten Milliarde Euro Kosten wären keine «Geldverschwendung», wie Kritiker monieren, sondern eine Investition in eine lebenswerte Zukunft. Gute Beispiele finden die Visionäre am Mittelmeer – etwa an der Ligurischen Küste von Imperia bis San Remo. Soll noch jemand sagen, am Bodensee werde nicht geträumt. Schliesslich wurden einst die Sonnenuntergänge für internationale Reiseprospekte am Rohrspitz fotografiert.