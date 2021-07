Bodensee-Sommer Angeln für Anfänger: Das müssen Sie wissen, wenn Sie fischen gehen wollen Für Hobbyfischer ist es pure Entspannung – doch wer fischt, muss eine Reihe von Vorschriften und Gesetzen beachten. Die wichtigsten Regeln zum Fischen in der Ostschweiz. Jolanda Riedener 26.07.2021, 05.00 Uhr

Wer wie hier vom Rorschacher Bodenseeufer aus mit der Fischerrute angelt, braucht kein Patent, muss sich aber an Vorschriften halten. Bild: Benjamin Manser (Rorschach, August 2010)

Bevor man zum Angeln ansetzt, sollte man sich vergewissern, ob dies erlaubt ist. Denn in der Ostschweiz gelten je nach Gewässer und Kanton unterschiedliche Regeln. Vom Ufer aus mit einer Rute zu fischen – die sogenannte Freianglerei –, ist im Bodensee generell ohne einen Ausweis oder ein Patent erlaubt. Auch am Zürichsee und Walensee gibt es diese Regelung. Allerdings muss man sich an einige Vorschriften halten:

Freianglerei: Das gilt es zu beachten Fischen ist mit einer Rute vom Ufer aus und mit einem feststehenden Zapfen erlaubt. Der Zapfen ist an der Rute befestigt und schwimmt auf dem Wasser.

Die Rute muss stets beaufsichtigt werden.

Erlaubt sind einfache Haken ohne Widerhaken.

Erlaubt sind natürliche Köder wie Mais oder Würmer und Maden.

Verboten sind künstliche Köder und lebende Köderfische.

Gefangene Fische dürfen nicht lebend aufbewahrt werden, sie müssen sofort getötet werden.

Schonzeiten und Mindestgrössen beachten: Wer einen Fisch fängt, der zu klein ist, muss ihn wieder freilassen. Man muss ein Hilfsmittel zur Feststellung der Fangmasse mit sich führen.

Wer nicht nur vom Ufer fischen möchte oder ein Fischerpatent für mehrere Monate lösen möchte, braucht einen Sachkundenachweis (Sana). Sowohl für Freiangler oder Sportfischerinnen gelten die nachfolgenden Bestimmungen.

Schonzeiten und Mindestgrössen im Bodensee

Felchen: Schonzeit im Untersee vom 15. Oktober bis 31. Dezember, Fangmindestmass 30 Zentimeter. Bild: Keystone Äsche: Schonzeit vom 1. Februar bis 30. April, Fangmindestmass 35 Zentimeter. Bild: Rudolf Hirtl



Regenbogenforelle: Schonzeit im Untersee vom 1. Oktober bis 31. Dezember, Fangmindestmass 35 Zentimeter. Bild: Getty Seeforelle: Schonzeit 1. November bis 10. Januar (im Untersee bis 31. Dezember), Fangmindestmass 50 Zentimeter. Bild: Donato Caspari (9. Juli 2009) Bachforelle: Schonzeit vom 1. Oktober bis 29. Februar, Fangmindestmass 25 Zentimeter. Bild: law Seesaibling/Rötel: Schonzeit vom 1. November bis 31. Dezember (keine Schonzeit im Untersee), kein Fangmindestmass. Bild: Rudolf Hirtl

Hecht: Keine Schonzeit im Obersee, im Untersee geht die Schonzeit vom 1. April bis 30. April. Kein Fangmindestmass im Obersee, im Untersee 40 Zentimeter. Bild: Tino Dietsche Zander: Schonzeit vom 1. April bis 31. Mai, keine Schonzeit im Untersee. Fangmindestmass 40 Zentimeter (im Untersee 35 Zentimeter). Bild: Keystone Barsch: Schonzeit vom 20. April bis 10. Mai, kein Fangmindestmass. Bild: Keystone Karpfen: Keine Schonzeit, Fangmindestmass im Obersee 25 Zentimeter, im Untersee ohne Fangmindestmass. Bild: Getty Schleie: Keine Schonzeit, Fangmindestmass im Obersee sind 20 Zentimeter. Bild: Getty Aal: Keine Schonzeit im Bodensee, in den Schweizer Gewässern ist der Aalfang hingegen verboten. Fangmindestmass 50 Zentimeter. Bild: Tino Dietsche

Ganzjährig geschont sind unter anderem die Fischarten Schneider, Strömer, Nasen, Bitterlinge und Moderlieschen. Ausserdem darf man mit der Angelrute im Obersee jeden Tag höchstens 12 Felchen und 30 Barsche fangen. Im Untersee ist die Anzahl Felchen auf 10 Stück und die Anzahl Barsche auf 50 Stück pro Tag begrenzt. Auch in anderen Seen gibt es Begrenzungen: Im Walensee zum Beispiel dürfen Angelfischer pro Tag höchstens vier Forellen, fünf Blalig (Grossfelchen) und fünf Hechte fangen. Wer fischt, muss die verschiedenen Arten kennen.

Hat man einen Fisch gefangen, den man wieder zurück ins Wasser setzen muss, entfernt man den Angelhaken vorsichtig mit einer Zange. Wenn möglich sollte man den Fisch immer im Wasser vom Haken lassen. Ideal ist es, wenn man den Fisch vom Haken lösen kann, ohne ihn anzufassen.

Lebende Fische sollte man immer mit nassen Händen berühren, so wird die schützende Schleimhaut nicht verletzt und der Fisch verliert keine Schuppen. Nicht in die Kiemen und Augen fassen. Wenn man den Fisch ins Wasser zurücksetzt, sollte man zügig arbeiten und ihn ins Wasser gleiten lassen – nicht ins Wasser werfen, denn das kann zu inneren Verletzungen führen.

In der Nacht ist Fischen nicht erlaubt

Neben den Schonzeiten und Mindestgrössen muss man geltende Fischereiverbote beachten, zum Beispiel an den Häfen von Horn, Arbon oder Romanshorn. Aber auch indirekte Verbote sind zu beachten, etwa in Naturschutzgebieten, dort meist in Zusammenhang mit einem Betretungsverbot.

Fische mit der Absicht zu fangen, sie danach wieder freizulassen, ist nicht erlaubt. Diese Sportart nennt sich auch «Catch and Release» und ist in der ganzen Schweiz per Tierschutzgesetz verboten. In der Nacht, heisst von Sonnenuntergang- bis Sonnenaufgang, ist das Fischen verboten. Ausser am Obersee darf man eine Stunde vor und nach Sonnenuntergang mit der Angelrute fischen. Krebse dürfen dem See nicht entnommen werden: Das jeweilige Amt für Natur, Jagd und Fischerei erteilt spezielle Bewilligungen für den Krebsfang.

Den Fang richtig töten

Nach dem Fang müssen die Fische unverzüglich getötet werden, und dies nur unter Betäubung. Der Kanton St.Gallen empfiehlt in einer Informationsbroschüre, das Tier am besten sofort mit einem oder mehreren kräftigen Schlägen auf den Kopf, oberhalb der Augen, zu betäuben. Der Fisch muss unmittelbar nach der Betäubung ausgenommen werden oder ausbluten: Dazu werden die Blutgefässe zwischen den Kiemen und dem Herz mit einem scharfen Messer durchtrennt. Das nennt man Kiemenschnitt. Den Haken sollte man ausserdem nie am lebenden Tier entfernen, sondern erst nach der Tötung.

Den richtigen Umgang lernen

Mehr Möglichkeiten als beim Freiangeln hat man mit einem Patent. So darf man zum Beispiel auch vom Boot aus Fischen gehen oder anderes Material verwenden. Um ein Monats- oder Jahrespatent zu erwerben, ist ein Sachkundenachweis Fischerei (Sana) nötig.

Vom Boot aus fischen darf nur, wer über ein entsprechendes Patent verfügt. Das Filetieren der Fische auf dem See oder das Entsorgen von Fischabfällen im See ist verboten. Die Anzahl Angelruten, die eine Person auf dem Boot einsetzen darf, unterscheidet sich nach Gewässer und Kanton.

Das Netzwerk Anglerausbildung bietet eintägige Ausbildungskurse und eine theoretische Prüfung an. Gemäss Philipp Sicher, Geschäftsführer des Schweizerischen Fischereiverbands, lernt man in erster Linie den richtigen tierschutzgerechten Umgang mit dem Fisch. «Zum Beispiel, wie ich einen Fisch richtig behändige, betäube oder töte», sagt er. An der Prüfung abgefragt wird aber auch Wissen über Material, Fischarten oder das Tierschutzgesetz.

Philipp Sicher ist Geschäftsführer des Schweizerischen Fischereiverbands. Bild: PD

Im vergangenen Jahr haben 926 Personen in den Ostschweizer Kantonen einen Sachkundenachweis erworben. In der ganzen Schweiz wurden 8424 Nachweise ausgestellt. Die Zahl bleibe seit der Einführung im Jahr 2008 relativ konstant, was bedeutet, dass jedes Jahr ähnlich viele Personen mit dem Fischen beginnen würden. Das überrasche.

Wer hingegen nur ein Kurzzeitpatent mit Gültigkeit von weniger als einem Monat lösen möchte, braucht den Sachkundenachweis nicht. Aus Sicht des Schweizerischen Fischereiverbands ist das falsch. «Wir würden es begrüssen, wenn man den Sachkundenachweis für alle Arten des Fischens einführen würde», sagt Sicher. Gerade Anfänger haben Mühe, richtig mit dem Fisch umzugehen.

Es waren laut Sicher vor allem die Tourismuskantone, die sich gegen einen Sachkundenachweis für alle gewehrt haben. Sowohl einheimische wie auch ausländische Gäste dürfen nun ohne Kurs ein Kurzzeitpatent lösen, was nicht zuletzt eine wichtige Einnahmequelle ist.

Auch ohne Sana-Ausweis müsse man sich bewusst sein, dass man vom Fischereiaufseher gebüsst werden kann, wenn man zu kleine oder geschützte Fische aus dem Wasser hole. Tötet man ein Tier zum Beispiel nicht sachgerecht, drohen Anzeigen wegen Verstoss gegen das Tierschutzgesetz und Bussen bis 20'000 Franken. Das sei vielen nicht bewusst, sagt Philipp Sicher.

Wie viel kostet ein Fischereipatent?

Wer ein Fischereipatent im Kanton St.Gallen erwerben will, kann das auch online tun. Voraussetzung ist auch hier der Sachkundenachweis (Sana). Am St.Galler Bodenseeufer kostet ein Uferpatent 90 Franken pro Jahr und 45 Franken monatlich. Das Bootspatent für ein Jahr kostet 180 Franken, für einen Monat 90 und für eine Woche 30 Franken.

Wer im Kanton Thurgau ein Patent lösen will, braucht die kantonale Fischerkarte, die unter anderem bestätigt, dass man über einen Sana verfügt. Im Thurgau kostet das Patent für den Obersee 120 Franken jährlich, monatlich 60 Franken und den Tagespass kann man für 12 Franken lösen. Am Untersee und im Seerhein kostet das Jahrespatent 70 Franken, nur Anwohner können es erwerben. Das Monatspatent kostet 30 Franken.

Der Kanton Thurgau verpachtet jeweils für acht Jahre die Thur, Sitter, Murg und Binnenkanäle sowie einige kleinere Bäche. Für die Patente von Gewässern auf Gemeindegebiet sind hingegen die Gemeinden zuständig.

Am meisten Fischereipatente werden im Kanton Thurgau ausgestellt: Für Fliessgewässer waren es jährlich 1057, für Seen 1980, heisst es in den aktuellsten Zahlen aus dem Jahr 2016. Im selben Jahr stellte der Kanton St.Gallen in Fliessgewässern 346 Patente und in Seen 727 Patente aus.