Bodensee Sensationsfund soll zurückkehren: Archäologisches Landesmuseum in Konstanz will steinzeitliches Boot ausstellen 2018 entdeckte ein Stand-up-Paddler im Bodensee einen Einbaum. Dieser Befindet sich nun zur Konservierung in Ludwigsburg. Danach soll das Fundstück aber wieder «nach Hause» nach Konstanz finden, wo es im Landesmuseum ausgestellt wird. Claudia Rindt Jetzt kommentieren 21.02.2022, 05.30 Uhr

Die Konstanzer Archäologin Julia Goldhammer war dabei, als der Einbaum im Frühling 2021 stückweise aus dem Bodensee befördert wurde. Bild: Donato Caspari

Es war eine Sensation, als es entdeckt wurde. Und es wird eine Sensation sein, wenn es nach Konstanz zurückkehrt. Denn das älteste Wasserfahrzeug, das jemals aus dem Bodensee gehoben wurde, soll nach Bestätigung des Archäologischen Landesmuseums (ALM) in der Stadt ausgestellt werden, in deren Nähe es im Wasser lag.

Es handelt sich um einen mehr als acht Meter langen Einbaum aus der Steinzeit, den ein Stand-up-Paddler im Herbst 2018 nahe dem Wollmatinger Ried entdeckte. Bei diesem Bootstyp wurde der Rumpf aus einem einzigen Baumstamm gefertigt – daher der Name. Im Frühjahr 2021 zogen ihn schliesslich Archäologie-Experten in Stücken aus dem Wasser.

Zuerst konservieren – dann ins Museum

Bis das rund 4300 Jahre alte Boot tatsächlich im Landesmuseum in Konstanz zu sehen ist, wird noch einige Zeit vergehen. Es muss zuerst noch konserviert werden – und dabei ist Vorsicht geboten. «Seit Juli vergangenen Jahres ruht das Boot aus Lindenholz in einer besonderen Konservierungslösung aus Polyethylenglycol (PEG) in Ludwigsburg», erklärt Julia Goldhammer, Archäologin und Forschungstaucherin des Landesamts für Denkmalpflege Baden-Württemberg. Sie geht davon aus, dass es etwa drei Jahre dauert, bis die chemische Lösung in alle Holzzellen eingedrungen und so das Boot in einen haltbaren Zustand versetzt ist. Danach werde es noch gefriergetrocknet. Der Einbaum sollte dann für einige Jahrzehnte konserviert sein.

Vorsichtig in einzelnen Stücken wurde der Einbaum aus dem See gezogen. Bild: Donato Caspari

Wenn es so weit ist, darf sich der Fund sozusagen zurück auf den Heimweg nach Konstanz ins Archäologische Landesmuseum (ALM) machen, wo er ganz in der Nähe im Seerhein schräg gegenüber von Gottlieben gefunden wurde. Dies bestätigt auch die stellvertretende Direktorin, Barbara Theune-Grosskopf, auf Anfrage und fügt an: «Das ALM versteht sich als Schaufenster der Landesarchäologie und ist somit der Ort, wo ein solches Objekt gezeigt werden sollte.» Das Haus verfüge bereits über eine grosse Schifffahrtsabteilung. «Auf diesen Flächen ist es für uns kein Problem, auch einen so grossen Einbaum auszustellen.»

Er soll 2300 bis 2400 vor Christus am Ufer liegen geblieben sein

Julia Goldhammer weiss über den Einbaum aus Konstanz schon viel. Sie ist bei der Dienststelle in Gaienhofen-Hemmenhofen Spezialistin für Funde in feuchten Böden, seien es Moore oder Gewässer. Die 39-Jährige war bei der Bergung selbst dabei, ebenso bei der Dokumentation. Jetzt ist sie unter anderem mit der Analyse der dreidimensionalen Bilder beschäftigt, die vom Boot angefertigt wurden. Goldhammer geht davon aus, dass der Einbaum nicht gesunken, sondern einfach im Sand des Ufers liegen geblieben ist. Er stammt aus dem 23. oder 24. Jahrhundert vor Christus, einer Zeit, aus der keine Pfahlbauten am Bodensee gefunden wurden. «Zum Ende der Steinzeit hört der Nachweis der Pfahlbausiedlungen auf, aber in der frühen Bronzezeit findet man sie wieder.» Denkbar wäre, dass die Erbauer des Einbaums nahe am See oder im Hinterland gelebt haben, nicht aber über dem Wasser. Vielleicht werden ihre Häuser nie gefunden.

Archäologin Julia Goldhammer steht neben dem wertvollen Fundstück, das in einem ersten Schritt in einem Zelt am Bodensee von Experten und Expertinnen begutachtet wurde. Bild: Donato Caspari

Die Archäologie kann sich immer nur auf das stützen, was erhalten geblieben ist. Bisher, so sagt Julia Goldhammer, hätten die Experten auch keine Spuren entdeckt, die darauf hindeuten, was mit dem Einbaum transportiert wurde. «Viele Fragen sind noch ungeklärt.» So sei etwa auch noch offen, ob sich bestimmen lässt, wo genau die Linde stand, aus der der Einbaum gefertigt wurde.

Das weiche Lindenholz hätte brechen können

Das Boot lag im sehr flachen Wasser am heutigen Wollmatinger Ried. Ihm drohte die Zerstörung. Grundsätzlich, so sagt Julia Goldhammer, müssten sich Archäologen immer überlegen, wo ein Denkmal besonders gut aufgehoben sei. Oftmals sei dies die Fundstelle unter Wasser. Im Falle des Konstanzer Einbaums habe man sich jedoch dafür entschieden, ihn zu retten, indem man ihn aus dem Flachwasser holt. «Es war schon in mehrere Stücke zerbrochen.» Die Holzzellen sind stabil, solange sie mit Wasser gefüllt sind. Wenn sie aber austrocknen oder anfrieren, drohen Schäden.

So, oder so ähnlich war man vor über 4000 Jahren mit dem Fundstück auf dem Bodensee unterwegs. Bild: PD

Experten hatten befürchtet, dass das weiche Lindenholz weiter bricht, wenn grössere Stücke bewegt werden. Deshalb habe man sich entschieden, die Teile des über acht Meter langen Einbaums in kleinere Stücke zu sägen, diese mit Muskelkraft auf Stahlbleche zu schieben und auf eine Unterlage zu hieven. Das Holz sei dann mit steckbaren Kistenwänden und Polstermaterial vor dem Wegkippen gesichert worden. In Stromeyersdorf am Seerhein gingen die Kisten mit den steinzeitlichen Hölzern an Land. In einem Zelt seien die Fundstücke gesäubert und fotografiert worden. Man habe diese ständig mit Wasser besprengt und mit Verbandsmaterial und Malerfolie vor dem Austrocknen geschützt, erinnert sich Julia Goldhammer an die aufwendigen Arbeiten. Nur kurz sei der Schutzmantel für die Dokumentation geöffnet worden. Nach Ludwigsburg wurden die Hölzer dann in angepassten, eigens für sie gebauten Schalen transportiert.

Der Einbaum Bei dieser Urform ist der Bootskörper aus einem einzigen Baumstamm gefertigt. Die weltweit ältesten gefundenen Einbäume sind etwa 8000 Jahre alt. Einer davon wurde fünf Meter tief im Boden der afrikanischen Savanne gefunden. Das Kanu war 8,40 Meter lang und 50 Zentimeter breit. (rin)

