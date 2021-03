Bodensee-Schifffahrt «Da bekommt jeder Seebär Gänsehaut» – Das älteste Schiff des Bodensees wird abgeschleppt und wieder flott gemacht Bild: Michael Haefner/PD Das Passagierdampfschiff Hohentwiel fährt seit über hundert Jahren auf dem Bodensee Passagiere herum. In der Werft in Romanshorn wird es generalüberholt. Eine Reportage zur See. Raphael Rohner 01.03.2021, 19.57 Uhr Drucken Teilen

Durch Mark und Bein dringt das Horn des Dampfschiffs Hohentwiel, als es zum Abschied im Hafen von Horn dreimal in den Morgenhimmel bläst. Doch fährt der rund 60 Meter lange Dampfer ohne seinen Kapitän zur See: Der Kahn ist seitlich an die MS Oesterreich vertäut und wird nach Romanshorn in die Werft geschleppt. Knarrend fährt das Gespann langsam los und wendet in der Hafeneinfahrt. Am Ufer und auf Booten fotografieren und filmen Passanten und Freunde des Schiffes das Manöver der Schiffe vor ihrem Auslaufen.

Der Präsident der Schweizer Sektion vom Hohentwiel Verein, Kurt Reich, sagt:

«Das ist schon ein bewegender Moment für alle Fans und Freunde der Schifffahrt am Bodensee.»

Er steht auf einem kleinen Boot und beobachtet den Transport des Dampfschiffes von Hard nach Romanshorn.

Kurt Reich freut sich, dass die «Hohentwiel» weiterhin in Betrieb ist. Bild: Raphael Rohner

Die MS Oesterreich schleppt die «Hohentwiel» ab. Bild: Michael Haefner /PD

Der Schaufelraddampfer Hohentwiel wurde 1913 in Friedrichshafen fertiggestellt und fuhr dann bis 1962 im Kursbetrieb auf dem Bodensee. Dann wurde er zeitweise stillgelegt. Seit 1990 fährt das Schiff wieder regelmässig auf dem Bodensee.

So wurde die «Hohentwiel» abgeschleppt von Hard nach Romanshorn. Video: Raphael Rohner

Kurt Reich ist begeistert: «Dass das Schiff heute noch fährt, ist ein grosses Glück. Es hat beide Weltkriege und Bombenhagel überstanden und wäre mehrere Male beinahe verschrottet worden. Da bekommt jeder Seebär Gänsehaut, wenn er das Schiff sieht oder das Horn hört.» Doch wollte das Schicksal dem Schiff kein Ende bereiten – auch heute nicht, wo der Zahn der Zeit und Muscheln dem Raddampfer zusetzen.

Die «Hohentwiel» vor der Werft in Romanshorn. Bild: Raphael Rohner

In Romanshorn angekommen, wird die «Hohentwiel» auf einen riesigen Schlitten manövriert, mit dem sie dann über zwei grosse Seilzüge über Schienen in die Werfthalle gezogen wird. Das 365 Tonnen schwere Schiff muss dazu auf den Zentimeter genau in die Mitte des Schlittens positioniert werden. Mehrere Boote, rund zwei Dutzend Werftarbeiter und mehrere Taucher bringen die «Hohentwiel» an den richtigen Ort.

Der Raddampfer wird zentimetergenau in Position gebracht

Marc Meyer und Dominique Scheller von der Seerettung Arbon tauchen unter dem Raddampfer: «Ein solches Boot so sehen zu können und mitzuerleben, wie es aus dem Wasser kommt, ist schon aussergewöhnlich.» Die beiden Taucher haben ihr Material in einer kleinen Werkstatt der Werft. Das morgendliche Sonnenlicht erschwere die Sicht unter dem Wasser, aber eins sei sicher, sagt Meyer: «Es hat viele Muscheln am alten Schiff.»

Taucher begeben sich unter das Dampfschiff. Bild: Raphael Rohner

Der Rumpf der «Hohentwiel» ist voller Muscheln. Bild: Marc Meyer

Grosses Interesse bei Schifffahrtsfreunden

In der Werft wird ruhig gearbeitet. Während draussen auf dem Wasser einige Männer das Schiff mit Stangen laufend zurechtrücken, stehen ganz oben zwei Männer an den Stahlseilen, mit denen der Schlitten in die Halle gezogen wird. Auf ein Kommando schalten sie die grossen Seilzüge ein, und der Koloss beginnt sich zu bewegen.

Das älteste und letzte Dampfschiff des Bodensees, ... Bild: Raphael Rohner ... die Hohentwiel, wird an die MS Oesterriech gehängt. So wird sie ... Bild: Raphael Rohner ... über den Bodensee von Hard nach Romanshorn geschleppt. Ein besonderer ... Bild: PD ... Moment für Schifffahrtsfreunde wie Kurt Reich, Präsident der Schweizer Sektion des Vereins Hohentwiel. Bild: Raphael Rohner In Romanshorn angekommen, wird die Hohentwiel ... Bild: PD ... von Tauchern vorbereitet für die Trockenlegung. Die Taucher ... Bild: Raphael Rohner ... bekommen den Raddampfer aus einer aussergewöhnlichen Perspektive zu sehen. Bild: Marc Meyer / Seerettung Arbon Der 365 Tonnen schwere Kahn wird in Romanshorn in die ... Bild: Raphael Rohner ... Werft gezogen. Dazu positionieren Taucher das Schiff ... Bild: Raphael Rohner ... zentimetergenau auf einem Schlitten. Im Wasser sind am Rumpf ... Bild: Raphael Rohner ... schon viele Muscheln zu erkennen. Die Hohentwiel kommt nur alle ... Bild: Marc Meyer / Seerettung Arbon ... zehn bis zwanzig Jahre zur Revision. Viele Schifffahrtsfreunde sind ... Bild: Raphael Rohner ... extra gekommen, um diesen Moment festzuhalten. Die Hohentwiel ist ... Bild: Raphael Rohner ... das letzte Passagierdampfschiff des Bodensees. Es wurde ... Bild: Raphael Rohner ... im Jahr 1915 in Friedrichshafen gebaut. Das Schiff gehört ... Bild: Raphael Rohner ... zu den Wahrzeichen des Bodensees. Der Oberkapitän ... Bild: Raphael Rohner ... Robert Kössler war überrascht vom Zustand des Schiffes. Er hat ... Bild: Raphael Rohner ... noch nie so viele Muscheln an einem Schiff gesehen. Die Hohentwiel ... Bild: Raphael Rohner ... wird innert rund vier Wochen auf Vordermann gebracht und ... Bild: Raphael Rohner ... gründlich revidiert. So soll sie dann weitere 20 Jahre fahren können. Danke fürs Lesen :) Bild: Raphael Rohner

Der Mechaniker Rudolf Wirz ist schon seit 35 Jahren in der Werft tätig und erlebt die «Hohentwiel» schon das zweite Mal auf dem Schlitten: «Bei der letzten Revision sah das Schiff danach wieder blitzblank aus. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt darunter aussieht.» Für Wirz ist die «Hohentwiel» eines der interessantesten Schiffe auf dem Bodensee: «Er hat schon seinen gewissen Charme, dieser Dampfer.»

Die Trockenlegung der «Hohentwiel» ist ein besonderer Moment. Bild: Raphael Rohner

Viele Technikbegeisterte und Weggefährten des Schiffs waren mit dabei. Bild: Raphael Rohner

Ganz langsam bewegt sich die «Hohentwiel» aus dem Bodensee hinauf in die Halle der Werft in Romanshorn. Rund ein Dutzend Schifffahrtsfreunde von Gönnervereinen und Clubs aus der Region sind gekommen, um dabei zu sein, wenn das Schiff an Land gezogen wird. Für Kurt Reich sind diese Leute enorm wichtig: «Wir wollen den Vereinsmitgliedern trotz der Krise einige Eindrücke zeigen, wie diese Arbeiten vonstattengehen. So zeigen wir ihnen halt jetzt Fotos und Videos.» Mit jedem Meter, den sich das Schiff aus dem Wasser bewegt, sieht man mehr und mehr die Spuren von 20 Jahren Schifffahrt auf dem Bodensee.

Oberkapitän Robert Kössler nimmt den Schiffsrumpf in Augenschein. Video: Raphael Rohner

Dampfschiffskapitän Kössler steht staunend an der Seite und blickt unter das Schiff: «So viele Muscheln habe ich noch nie an einem Schiff gesehen – da könnte man gleich eine Muschelsuppe machen.» Die Muscheln seien ein Fluch für die Schifffahrt. Der Raddampfer würde bei voller Geschwindigkeit rund vier Kilometer pro Stunde an Fahrt einbüssen wegen der Muscheln und rund einen Fünftel mehr Energie verbrauchen. Der Befall habe unter anderem auch mit der wärmer werdenden Wassertemperatur und der Zusammensetzung des Wassers zu tun, sagt Kössler.

Dampfschiffskapitän Robert Kössler ist überrascht von den vielen Muscheln. Bild: Raphael Rohner

Die Muscheln sorgen für einen Fahrtverlust von rund einem Fünftel der Leistung. Bild: Raphael Rohner

Die «Hohentwiel» ragt nach rund eineinhalb Stunden vollständig aus dem Wasser und steht imposant in der Werfthalle. Kapitän Kössler und der Mechaniker Wirz beginnen mit den weiteren Helfern damit, am Rumpf die Muscheln wegzukratzen: «Das wird eine Heidenarbeit, das Schiff wieder auf Hochglanz zu polieren – aber wenn wir alle mit anpacken, wird es wieder 20 Jahre halten», sagt Kössler und holt sich einen Spaten. Der Raddampfer wird während rund eines Monats komplett revidiert und neu lackiert. Die Kosten für die Arbeiten belaufen sich auf rund 165'000 Franken. Pünktlich zum Beginn vom Sommerfahrplan Mitte April soll die «Hohentwiel» dann wieder zur See fahren – ohne Muscheln.