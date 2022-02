Bodensee «Ich musste noch nie so lange warten»: Neue Taktung des Fährfahrplans zwischen Konstanz und Meersburg sorgt für Ärger Verglichen mit den Jahren vor der Pandemie, benutzen fast ein Viertel weniger Personen und Fahrzeuge die Fähre über den Bodensee. Das hat die Stadtwerke Konstanz dazu gezwungen, den Fahrplan zu ändern. Statt jede Viertelstunde gibt es nur noch alle zwanzig Minuten eine Überfahrt. Lange Warteschlangen und genervte Pendler zu Stosszeiten sind nun das Resultat. Maurice Sauter Jetzt kommentieren 16.02.2022, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lange Autoschlangen vor der Fährauffahrt: So sieht es derzeit an beiden Enden der Fähre zwischen Konstanz und Meersburg aus. Bild: Maurice Sauter (Hugo: 2128706720)

An diesem kalten Montagabend in Konstanz-Staad steht der Deutsche Sven Scheureck mit seinem Auto schon seit fünfzehn Minuten in der Schlange. Alle paar Wochen nutzt Scheureck, der in München lebt, die Fähre für einen Heimatbesuch. Er ist genervt:

«Ich musste bisher noch nie so lange für eine Fähre warten.»

Auf das Schiff, das soeben den Hafen verlässt, passte er mit seinem Fahrzeug nicht mehr. Er wird noch zwanzig weitere Minuten warten müssen, bis er mit der Fähre nach Meersburg gelangen kann.

Mit seinem Ärger ist der Reichenauer nicht allein. In den vergangenen Wochen häuften sich die Beschwerden über den Fährverkehr, der von den Stadtwerken Konstanz betrieben wird. Grund dafür ist eine Veränderung des Fahrplans seit Anfang des Jahres.

Seitdem legen die Schiffe in Meersburg und Konstanz tagsüber nur noch alle zwanzig Minuten ab, statt wie früher jede Viertelstunde. In den Stosszeiten – morgens zwischen 7 und 9 Uhr sowie abends zwischen 17 und 19 Uhr – sorgt dies dafür, dass die Wartezeiten an den Anlegern immer länger werden. Für Pendler, wie Paul Born, der die Fähre regelmässig oder gar täglich nutzt, ist das ein Ärgernis:

«Das liegt aus meiner Sicht ganz klar an der veränderten Taktung.»

Der 34-Jährige verlässt sich jeweils auf die Fährverbindung, um zu seiner Partnerin nach Friedrichshafen zu gelangen.

Fast ein Viertel weniger Fahrgäste

Die Stadtwerke Konstanz sind sich des Problems der Wartezeiten bewusst, versuchen sich jedoch im Beschwichtigen. Pressereferentin Teresa Gärtner erklärt auf Nachfrage:

Teresa Gärtner, Pressereferentin Stadtwerke Konstanz Bild: PD

«Im Fährbetrieb bewegen sich die Umsätze bei circa 72 Prozent eines Normaljahres. Das wird natürlich auch von unseren Fahrgästen wahrgenommen.»

Insgesamt bestehe deshalb Verständnis für die Reduzierung auf einen 20-Minuten-Takt. Beschwerden gebe es lediglich «punktuell zu Starklastzeiten, wenn Wartezeiten entstehen, weil die Kapazität der Fähre nicht ausreicht». Aber warum wird die Kapazität überhaupt reduziert?

Hier legt die Fähre in Meersburg ab. Bild: PD

Das Problem scheint der Rückgang der Fahrgastzahlen durch die Coronapandemie zu sein. Zählte der Fährbetrieb 2019 noch 6,17 Millionen beförderte Personen und Fahrzeuge, sank diese Zahl auf 4,81 Millionen im Jahr 2020 – ein Minus von etwa 23 Prozent. 2021 ist die Zahl mit 4,86 Millionen fast identisch.

Der Rückgang der Kundinnen und Kunden habe Auswirkungen auf die Ökobilanz der Fähren. Das sagt Michael Müllner, der bei den Stadtwerken für den Fährbetrieb zuständig ist. Seinen Angaben zufolge verteilten sich die Fahrzeuge beim üblichen 15-Minuten-Takt selbst zu Stosszeiten derart auf die verschiedenen Schiffe, dass diese nur maximal halb voll verkehrten. Dies sei ökonomisch und ökologisch nicht zu vertreten.

Die Hoffnung auf eine Entspannung der Pandemielage und das Anschwellen der Touristenströme im Sommer könnte die Besucherzahlen und damit die Einnahmen verbessern. Spätestens zum 1. April soll die Fähre wieder zum 15-Minuten-Takt zurückkehren. Dies sei schon früher möglich, «wenn die Auslastung entsprechend steigt. Bis dahin werden wir in Starklastzeiten möglichst passgenau ein Verstärkerschiff einsetzen», sagt Teresa Gärtner. Im Frühling will der Münchner Sven Scheureck wieder auf die Reichenau zurückkehren und dabei auch die Fähre nutzen:

«Es wäre schön, wenn es bis dahin wieder etwas schneller geht.»

Auf ein erneutes langes Warten hat er keine Lust mehr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen