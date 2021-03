Bodensee-Airport

Am Sonntagnachmittag kam es am Flughafen Friedrichshafen zu einem Vorfall mit einem kleineren Privatflugzeug. Inzwischen kann der reguläre Flugbetrieb wieder durchgeführt werden. Drei Personen an Bord blieben unverletzt – der Schaden wird auf rund 20'000 Euro geschätzt.

28.03.2021, 18.48 Uhr