Stalking: Ostschweizer Politik ist für klarere Gesetzestexte

Bluttat in Hamburg Stalking: Caroni, Herzog und Vincenz-Stauffacher sind sich einig – es braucht eine konkretere Gesetzesgrundlage Dem Tötungsdelikt in Hamburg-Ottensen soll monatelanges Stalking vorausgegangen sein. Da Stalking in der Schweiz kein offizieller Straftatbestand ist, stellt sich die Frage, wie man in Zukunft solchen Fällen vorbeugen will. Zwei Nationalrätinnen und ein Ständerat aus der Ostschweiz nehmen Stellung. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 08.04.2022, 17.30 Uhr

Susanne Vincenz-Stauffacher: Für die Erweiterung bestehender Gesetze

Die St.Galler FDP-Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher bedauert zwar, dass es keine ausformulierte gesetzliche Grundlage zur Verfolgung von Stalking per se gebe. Sie führt ein grosses Aber ins Feld, das in den Diskussionen um neue Gesetzesartikel gerne vergessen gehe: In den kantonalen Polizeigesetzen, nicht nur in St.Gallen, sondern auch in anderen Kantonen seien die Bestimmungen um den Begriff «Stalking» ergänzt worden. Dies gilt beispielsweise im Zusammenhang mit Wegweisungen oder Kontakt- und Rayonverboten. Sie erinnert sich an diese Änderung aus ihrer Zeit als Kantonsrätin in der dafür zuständigen beratenden Kommission.