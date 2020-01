Blick über die Grenze: Hat der Vorarlberger Verkehr durch das mautfreie Autobahnstück zugenommen? Seit gut einem Monat müssen Autofahrer auf einem Abschnitt der A14 im Vorarlberg keine Mautgebühr bezahlen: Wer zwischen Hörbranz und Hohenems durch die Rheinebene fährt, tut das kostenlos. Doch Ruhe ist indes keine in Sicht.

Adrian Lemmenmeier 18.01.2020, 22.36 Uhr

Bild: Ralph Ribi

Eigentlich soll die Region Bregenz von Schleichverkehr entlastet werden. Nicht durch Wohnquartiere sollen die Autos zwischen Österreich und der Schweiz rollen, sondern über die Autobahn. Des einen Glück, des andern Leid: Während Bregenz die auf Bundesebene beschlossene Massnahme bejubelte, gingen einige Gemeinden weiter südlich auf die Barrikaden. Ihre Befürchtung: Der Verkehr werde zu ihnen umgeleitet. Hohenems, Lustenau und Altach – unterstützt von den St.Galler Gemeinden Diepoldsau und Oberriet – wollen die Mautaufhebung nicht hinnehmen. Sie kündigten an, am österreichischen Verfassungsgerichtshof und am Europäischen Gerichtshof zu klagen. Gleichzeitig rechnete man mit spontanen Protesten aus der Bevölkerung.