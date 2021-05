FCSG: Cupfinal von 1998 - die tragischen Helden erinnern sich

Bittere Erinnerungen «Dieser FCSG kann jeden Gegner schlagen»: Was tragische Cupfinal-Helden von 1998 ihren Nachfolgern für Pfingstmontag raten 2:0 führte der FC St.Gallen, als die Espen zum letzten Mal im Cupfinal standen. 3:0 hätten sie dank eines Foulpenaltys führen können. Hätten. Es folgte eine Niederlage, die bis heute schmerzt. Jörg Stiel, Marc Zellweger, Edwin Vurens und Marco Zwyssig erinnern sich – und hoffen aufs aktuelle Team im Cupfinal am Pfingstmontag. David Grob 20.05.2021, 05.00 Uhr

«Am Boden»: Treffender kann man nicht mehr titeln als das «Tagblatt» vor 23 Jahren, nachdem der FC St.Gallen seinen letzten Cupfinal im Elfmeterschiessen verlor. Bild: Sabrina Stübi

Der Niederländer Edwin Vurens stiess 1997 zu den Espen. Der schlaksige Mittelstürmer erzielte in 65 Spielen für den FC St.Gallen 20 Tore. Heute lebt er in einem Dorf in der Nähe von Den Haag, arbeitet in einer Distributionsfirma und führt als Trainer eine Amateurmannschaft.

Edwin Vurens erzielte im Cupfinal 1998 zwei Tore. Bild: Rainer Bolliger

(24. Oktober 1998)

Ich bin immer noch stolz auf das, was wir damals erreicht haben. Leider hat es ab der 70. Minute nicht mehr so geklappt wie zuvor. Klar, Lausanne war der Favorit, wir waren die Aussenseiter. Aber in diesem Spiel war von einem Unterschied nichts zu sehen. Ich habe vergangene Woche erfahren, dass der FC St.Gallen im Cupfinal steht. Und natürlich kam mir darauf der verschossene Penalty wieder in den Sinn. 20 Zentimeter mehr nach rechts und es wäre 3:0 gestanden, das Spiel wäre entschieden gewesen. Für mich war aber nicht der verschossene Penalty der Schlüsselmoment, sondern der Anschlusstreffer von Lausanne nur eine Minute später. Hätten sie diesen erst 10 Minuten später erzielt, dann bin ich sicher, hätten wir den Cup gewonnen. Aber das 2:1 kam zu schnell. Wir waren zu schnell mental gebrochen.

Vurens' fataler Fehlschuss: Der Niederländer setzt den Penalty, der das 3:0 bedeutet hätte, neben den Pfosten. Bild: Alessandro Della Valle, Keystone

(1. Juni 1998)

Ich habe in meiner Karriere etwas mehr als 400 Spiele als Profi absolviert, und der Cupfinal 1998 ist klar in der Top 5 aller Spiele.

Die Stimmung im Stadion und in der Stadt Bern, die Unterstützung durch die Fans war unglaublich. Generell hat mich unseren Teamgeist begeistert – ich habe mich immer gefreut, für St.Gallen zu spielen.

Ich verfolge die Schweizer Meisterschaft, den FC St.Gallen und Servette, für das ich auch gespielt habe, seit einigen Jahren wieder etwas näher. Der Cupfinal wäre definitiv ein Grund gewesen, wieder mal in die Schweiz zu kommen und das Spiel im Stadion anzuschauen – jetzt muss ich diese Pläne auf die Zeit nach Corona verschieben. Ich glaube aber durchaus, dass St.Gallen besser ist als Luzern – ich hoffe, mein Freund Steff (Anmerkung der Redaktion: Stefan Wolf, heutiger Präsident des FC Luzern, und Ex-Mitspieler von Vurens bei Genf) ist mir nicht böse. Ich denke, dass der FC St.Gallen die besseren Chancen hat, das Spiel zu gewinnen. Wenn es nötig ist, müssen die heutigen Spieler bessere Penaltys schiessen als wir damals.

Jörg Stiel muss man kaum vorstellen: Acht Saisons oder 269 Spiele absolvierte der Goalie im Dress der Espen und war Teil des Meisterteams von 2000. Seit seinem Rücktritt 2004 ist er Teilhaber der WS4Sports AG in Mosnang und arbeitet als Goalietrainer, derzeit in der Nationalmannschaft des Fürstentums Liechtenstein.

FCSG-Goalie Jörg Stiel in Aktion in einem Spiel in der Saison 1998/1999. Bild: Rainer Bolliger

(24. Oktober 1998)

Dass ich den Cupfinal 1998 überhaupt spielen konnte, verdanke ich meinem Compadre und Ersatzgoalie Thomy Alder. Ich war zuvor verletzt und erst kurz zuvor wieder zurückgekehrt. Thomy hingegen hatte zuvor drei glanzvolle Monate gespielt. Doch weil er schon damals so war, wie er heute ist, nämlich sehr sozial und sich dem Team unterordnend, konnte ich überhaupt spielen. Heute, mit der Gelassenheit meiner 53 Jahre, würde ich wohl sagen: «Thomy, du spielst.» Doch damals war ich noch nicht so.

Natürlich kann man dem verschossenen Penalty von Ed Vurens nachtrauern, natürlich kann man darüber diskutieren, warum er nicht getroffen hat – doch Fakt ist: Ohne Vurens wären wir nie so weit gekommen. Er hat mit seinen zwei Toren ein überragendes Spiel abgeliefert. Schliesslich war es nicht Ed Vurens, sondern wir als Mannschaft, die den Titel verspielt haben. Man kann auch ein 2:0 über die Runden bringen. Leider hatten wir nicht die nötige Ruhe. Über das Elfmeterschiessen müssen wir nicht diskutieren: Unsere Schützen waren schlecht, ich war schlecht.

Heute bin ich natürlich nicht mehr verärgert über die Niederlage – die Gelassenheit des Alters hilft. Aber klar: Einem verlorenen Cupfinal trauert man einige Tage nach. Man hat eine einmalige Chance. Der Titel als Schweizer Meister, den wir 2000 gewonnen haben, wird für mich jedoch immer ein grösseres Gewicht haben als der Schweizer Cup – selbst wenn wir ihn damals gewonnen hätten.

Aber man muss auch sagen: Ein Cupsieg am Pfingstmontag würde dem FC St.Gallen, der Stadt und der Region extrem guttun.

Seit dem letzten Titel sind über 20 Jahre vergangen. Und nicht zuletzt würde ein Sieg die Jungs mit der bitteren Erfahrung versöhnen, gegen den Abstieg gespielt zu haben. Ich sehe grosse Chancen, dass sie den Titel holen können – die Chancen liegen bei über 50 Prozent. Das 4:1 gegen YB im Achtelfinal hat gezeigt: Die Jungs können auf den Punkt bereit sein. Natürlich darf man den FC Luzern nicht ganz vergessen: Die Luzerner haben eine gute Rückrunde gezeigt, sie haben definitiv Qualität. Es wird kein Selbstläufer. Mit dem nötigen Respekt vor dem Gegner, mit der dynamischen und vertikalen Art der St.Galler, Fussball zu spielen, mit der nötigen Absicherung in der Defensive kann der FC St.Gallen den Cupsieg erreichen. Ich hoffe es schwer für die Jungs.

Ein verschossener Elfmeter, ein verlorenes Endspiel und der junge Rainer Maria Salzgeber: Das Finale von 1998 im Rückblick 1. Juni 1998, Wankdorf-Stadion, Bern. Der FC St.Gallen spielt im Cupfinal gegen Lausanne, es läuft die 56. Minute, in der sich alles ändert. 2:0 führen die Ostschweizer , als der St.Galler Bühlmann innerhalb des Strafraumes gefällt wird, ein Pfiff, Elfmeter. Der Niederländer Edwin Vurens, gestärkt mit dem Selbstvertrauen jener zweier Treffer, die er zuvor bereits erzielt hat, legt sich den Ball auf den Elfmeterpunkt, läuft an. Er weiss, 3:0 würde es stehen, wenn er trifft, vermutlich die Vorentscheidung. Er schiesst, flach nach links unten. Und verfehlt. Es ist eine Szene, die sich Fans wie Spielern ins Gedächtnis brannte wie heisses Eisen in nackte Haut. Nur eine Minute später gelingt Lausanne der Anschlusstreffer. In der 89. Minute der Ausgleich. Und im Penaltyschiessen schliesslich entreissen die Waadtländer den St.Gallern den zwischenzeitlich sicher geglaubten Pokal. Jenes denkwürdige Spiel vor 23 Jahren ist auf Youtube in voller Länge zu sehen. Es ist eine Reise in die Vergangenheit: SRF hiess noch SF DRS, die Trikots waren weit geschnitten statt hauteng, das Wankdorf war ein offenes Stadion mit teils ungedeckten Tribünen, der junge Rainer Maria Salzgeber war noch gekleidet wie ein Versicherungsvertreter und nicht wie ein modischer Herrenausstatter. Einzig Gilbert Gress scheint in 23 Jahren nicht gealtert zu sein. Und der Fussball von 1998 war vielleicht ein wenig langsamer, vielleicht ein bisschen weniger athletisch als der heutige, Spannungsbögen wie aus einer griechischen Tragödie schrieb er aber schon damals.

Marc Zellweger ist der St.Galler Fussballgott und Urgestein des FC St.Gallen: Über 500 Spiele stand der Winterthurer für die Espen auf dem Rasen, wurde 2000 mit dem FCSG Schweizer Meister und führte sein Team als Captain nach dem Abstieg 2007 gleich wieder in die Super League. Seine Nummer 17 wird nicht mehr vergeben. Seit 2013 führt er die Filiale einer Fitnesskette in Rorschach.

Ein frustrierter Marc Zellweger nach der Niederlage gegen den FC Lausanne-Sport. Bild: Rainer Bolliger

(1. Juni 1998)

Der Cupfinal 1998 ist eindeutig die schlimmste Niederlage meiner Karriere. Der Spielverlauf hat eigentlich für uns gesprochen. Und kurz vor Schluss hat uns Lausanne den Pokal noch aus dem Car geholt. Der Knackpunkt war definitiv der verschossene Penalty. Ich denke, wäre dieser nicht gekommen, hätten wir gewonnen. Aber so ist Fussball. Mit dem Gegentreffer hat die Niederlage ihren Lauf genommen. Lausanne bekam plötzlich wieder Luft, Emotionen kamen hoch, der Ausgleich fiel kurz vor Schluss. Und ein Elfmeterschiessen ist ohnehin ein reines Glücksspiel.

Was das aktuelle Team für einen Cupsieg machen muss, ist ganz einfach: Ein Tor mehr schiessen. Im Ernst, ich denke, sie wissen genau, was sie zu tun haben.

Wichtig ist sicher, dass die Jungs das vergangene Meisterschaftsspiel gegen Lausanne 5:0 gewinnen und damit den Abstiegskampf beenden konnten. So können sie im letzten Meisterschaftsspiel vom Freitag nochmals Kräfte, Nerven und allenfalls einige Stammspieler schonen und sich ganz auf den Cupfinal am Pfingstmontag konzentrieren.

Ich schätze die Ausgangslage 50:50 ein, das Spiel kann auf beide Seiten kippen. Der FC St.Gallen ist eine Mannschaft – dies hat man gesehen –, die jeden Gegner schlagen kann. Kommt hinzu, dass der FC St.Gallen schon ewig keinen Titel mehr gewonnen hat und die jungen Spieler sicher hungrig auf Anerkennung sind. Ausserdem macht der Verein aus meiner Sicht vieles richtig. Die gleichen Punkte treffen aber auch auf Luzern zu. Der FCL hat einen guten Lauf und eine gute Truppe. Der neue Präsident Stefan Wolf hat frischen Wind gebracht. Beide Teams sind sich absolut ebenbürtig.

Der Innenverteidiger spielte von 1996 bis 2001 für den FC St.Gallen und wurde mit den Ostschweizern 2000 Schweizer Meister. 2005 beendete er mit 33 Jahren seine Karriere beim FC Basel. Seither war er verschiedentlich in der Erwachsenenbildung und als Fussballtrainer tätig. Derzeit ist er noch bis Saisonende Trainer des Frauenfussballteams FC St.Gallen-Staad.

Marco Zwyssig im Zweikampf mit dem Lausanner Blaise N'Kufo. Bild: Michel Canonica

(3. November 1997)

Klar, der Cupfinal von 1998 war eine verpasste Chance. Wir hatten neun Finger am Pokal, entglitten ist er uns dann doch noch. Der Spielverlauf war sehr eng, und im Moment regt man sich stark über die Niederlage auf. Kommt dazu, dass ich im Elfmeterschiessen noch den vierten Penalty verschossen habe. Dies war besonders bitter, aber ich denke heute nicht mehr daran. Was will man sich auch ärgern: Selbst wenn es anders gewesen wäre, selbst wenn der Spielverlauf weniger knapp gewesen wäre, selbst wenn wir hoch verloren hätten, es wäre genau so eine Niederlage gewesen.

Man kann nicht sagen, dass ein Cupfinal ein Spiel wie jedes andere ist. Man steht morgens auf, abends ist man entweder Cupsieger oder ein Niemand. Niederlagen muss man als Fussballer wegstecken können. Ich konnte relativ rasch damit abschliessen: Einige Tage später war ich in einem Nati-Zusammenzug und es folgte ein Testspiel. Insofern sind heute, 23 Jahre danach, keine grossen Emotionen mehr da.

Ich habe Freunde, Fans des FC St.Gallen, welche sich Jahre später viel stärker über die Niederlage ärgern konnten als ich.

Unsere Mannschaft von damals und die heutige lassen sich nicht vergleichen: Der Fussball hat sich stark entwickelt, der heutige FCSG verfolgt eine andere Spielidee: arbeitsintensiv und mit viel Energie. Einzig ein Punkt ist vielleicht vergleichbar: Wir waren damals mehrheitlich No-Names – dies ist heute ähnlich.

Sowohl für den FC St.Gallen wie auch für den FC Luzern war die Saison schwierig. Beide Teams müssen und mussten kämpfen. Dies kostet Kraft – es kommt nun ganz darauf an, wie viel Energie noch vorhanden ist. Ich habe aber den Eindruck, dass die Ausgangslage für den FC St.Gallen sehr gut ist. Der heutige FCSG ist eine Mannschaft, die mit ihrer Energie für kein Team ein leichter Gegner ist. Lausanne vor 23 Jahren war klar der Favorit, wir waren Aussenseiter. Dies kann man heute vom FC Luzern nicht sagen. Den FC St.Gallen erwartet definitiv keine Übermannschaft. Klar ist auch: Beide Teams wissen, was sie erwartet. Ich erwarte deshalb ein offenes und ein enges Spiel.