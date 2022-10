Zusammenschluss Evangelisch Erlen und Andwil fassen eine Fusion ins Auge Die beiden Kirchgemeinden luden zu einem Informations- sowie Diskussionsanlass und boten den Kirchbürgern Gelegenheit zur Mitwirkung. Monika Wick 13.10.2022, 16.05 Uhr

Kirchbürger nehmen die Möglichkeit wahr, ihre Wünsche zu einer allfälligen Fusion kundzutun. Bild: Monika Wick

«Der Kirchenrat hat die Weiterführung des provisorischen Pfarramtes nicht mehr bewilligt», erklärte Monika Lendenmann, Präsidentin der Evangelischen Kirchgemeinde Andwil. Dieser Umstand habe die Behörde dazu bewogen, eine Fusion mit der Evangelischen Kirchgemeinde Erlen ins Auge zu fassen. «Erlen hat uns mit offenen Armen empfangen», sagte sie. Um den Kirchbürgern der beiden Kirchgemeinden die Möglichkeit zur Mitwirkung zu bieten, luden sie die Körperschaften am Dienstagabend zu einem Informations- und Diskussionsanlass in das Kirchgemeindehaus in Erlen ein.

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung hatte sich eine zehnköpfige Kommission gebildet. Zudem haben die Behörden mit Daniel Frischknecht einen externen Prozessbegleiter hinzugezogen. «Egal, ob sie positiv oder kritisch gestimmt sind, der Abend soll Dinge, die Sie bewegen, klären», sagte Frischknecht und fügte hinzu:

«Je mehr Impulse wir erhalten, desto mehr haben wir, worauf wir aufbauen können.»

Gleichzeitig betonte er, dass am Informations- und Diskussionsanlass keine Entscheidungen getroffen werden.

Plakate mit «Was könnte bei einem Zusammenschluss Neues entstehen?», «Welche Erwartungen hege ich an eine Kirchgemeinde?» oder «Was fehlt mir jetzt in meiner Kirchgemeinde?» boten den rund 70 Anwesenden Grundlage zu angeregten Diskussionen. Der Wunsch nach einer fundierten Jugendarbeit scheint den Kirchbürgern besonders am Herzen zu liegen, er erschien auf fast allen Plakaten. Einem Kirchbürger bereitet der Gedanke, dass eine Kirche geschlossen werden könnte, Unbehagen. Die neu erworbenen Kenntnisse helfen der Arbeitsgruppe nun, ein Projekt auszuarbeiten, das den Kirchbürgern an der nächsten Kirchgemeindeversammlung unterbreitet werden kann. «Es wird dann aber keine Abstimmung über die Fusion geben. Es wird lediglich die Erlaubnis eingeholt, vertiefter weiterarbeiten zu können», betonte Frischknecht.

Sechs Jahre Starthilfe aus dem Finanzausgleich

Ernst Ritzi, Aktuar des Kirchenrates der Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau, lieferte anschliessend Infos zu den finanziellen Belangen einer möglichen Fusion. «Da dadurch der Finanzausgleich der Landeskirche entlastet würde, gäbe es die ersten sechs Jahre nach dem Zusammenschluss einen ausserordentlichen Beitrag aus dem Finanzausgleich von jährlich rund 30'000 Franken», erklärte Ernst Ritzi. Und er erläuterte, dass die neue Kirchgemeinde aus dem ordentlichen Finanzausgleich voraussichtlich keine Beiträge mehr erhalten werde. Anders bei den Baubeträgen:

«Es ist damit zu rechnen, dass diese auch die neue Kirchgemeinde, je nach Abschreibungs- und Investitionsbedarf, erhalten würde.»

Zudem betonte Ernst Ritzi, dass sich die Landeskirche bei der Anstellung weiterer Seelsorger, seien es Pfarrpersonen oder Diakone, grosszügig zeige.

Abschliessend ermutigte Daniel Frischknecht die Kirchbürger, zum Telefonhörer zu greifen oder eine E-Mail zu schreiben, wenn weitere Fragen aufkommen sollten. «Wir werden uns Mühe geben, ein Projekt zu erarbeiten, zu dem beide Parteien Ja sagen können. Die Andwiler dürfen nicht das Gefühl haben, einfach geschluckt zu werden und nichts mehr zu sagen zu haben», sagte er. Das Traktandum «Fusion» wird den Kirchbürgern frühestens 2024 unterbreitet.