ESAF 2022: Public Viewing in Zihlschlacht

ZIHLSCHLACHT Gigers Niederlage beim Eidgenössischen in Pratteln dämpft die Stimmung im Festzelt Der Verein Chälblibuebe ums Hudelmoos organisierte für die Fans des Schwingsports ein zweitägiges Public Viewing in Zihlschlacht. Christoph Heer 28.08.2022, 18.00 Uhr

Im Festzelt beim Zihlschlachter Schützenhaus verfolgt das Publikum die Wettkämpfe in Pratteln. Bild: Michel Canonica (Zihlschlacht, 28. August 2022)

Nicht alle waren live in Pratteln mit dabei, einige genossen das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest zuhause. Andere wiederum liessen es sich nicht nehmen, vor der Grossleinwand beim Zihlschlachter Schützenhaus Platz zu nehmen und mitzufiebern. Die Chälblibuebe ums Hudelmoos hatten dort ein Public Viewing organisiert.

Natürlich fieberte man auch hier den Gängen mit Thurgauer Beteiligung, insbesondere denjenigen des Thurgauer Topfavoriten Samuel Giger entgegen. Doch der Ottoberger startete lediglich mit einem Gestellten in das diesjährige Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF).

Frühe Ernüchterung im Festzelt

Im dritten Gang dann die grosse Ernüchterung: Der 194 Zentimeter grosse und 120 Kilogramm schwere Giger verliert überraschend gegen Joel Strebel. Weit weg sind nun die Träume vom Sieg am Eidgenössischen und weit weg ist auch die Euphorie im Festzelt.

Als Organisator des Public Viewings zeichnet der Verein Chälblibuebe ums Hudelmoos verantwortlich. Bild: Michel Canonica (Zihlschlacht, 28. August 2022)

«Man hat schon gemerkt, dass nach Gigers Niederlage im dritten Gang die Stimmung abflachte», sagt Jörg Egli. Er ist einer von sechs Mitgliedern des Vereins Chälblibuebe ums Hudelmoos. Diese hatten das zweitägige Public Viewing veranstaltet; die gute Stimmung liessen sie sich aber auch durch Gigers Flop nicht vermiesen.

Vereinspräsident in Pratteln dabei

Auch am Sonntag herrschte demnach eine ausufernd tolle Atmosphäre – Bier, Kafi Luz und Schnupftabak sei Dank. Zu diesem kleinen feinen Public Viewing fanden sich hauptsächlich Einheimische ein. «Aber viele Freunde, Bekannte, Schützen und Kenner unseres Vereins sind gekommen», freute sich Jörg Egli, während sich Samuel Giger – auf der Grossleinwand ersichtlich – zu seinem siebten Gang bereitmachte.

«In Pratteln live dabei ist übrigens unser Vereinspräsident Ernst Bühler. Dies auch darum, weil sein Bruder Hannes einer der 274 Teilnehmer war», sagte Egli. Hannes Bühler musste jedoch nach dem vierten Gang die Segel streichen. Drei verlorene und ein gestellter Gang genügten nicht, um am Sonntag noch einmal antreten zu dürfen.

Anlass verbindet die Generationen

In der Zwischenzeit setzt sich eine Familie an den Tisch vor der Leinwand. Mit dabei Tranksame und Ghackets mit Hörnli. Ihnen gegenüber sitzen einige junge Männer, fast alle in Edelweisshemden gekleidet. Sie fiebern trotz des enttäuschenden Abschneidens der NOSV-Teilnehmer dem Schlussgang entgegen.

Hunger und Durst muss niemand fürchten: Für Speis und Trank ist im Festzelt gesorgt. Bild: Michel Canonica (Zihlschlacht, 28. August 2022)

Schwingende Männer in ihren Zwilchhosen verbinden Jung und Alt, Gross und Klein. Zwar sind die jüngsten Besucher beim Zihlschlachter Schützenhaus lieber draussen am Spielen, doch wenn sie vom Hunger gepackt werden, stürmen sie geradezu ins Festzelt. Zu gut schmecken die Grilladen und Ghackets mit Hörnli.

Nach dem Spektakel folgt der Abbau

Natürlich feierten auch die Mitglieder des organisierenden Vereins tatkräftig mit. Doch ausufern liessen sie die Stimmung doch nicht ganz. Immerhin wurde von ihnen verlangt, noch am Sonntagabend das Zelt mit dem ganzen Inventar ab- zubauen.

Was bleibt, sind schöne Erinnerungen an das Public Viewing, das bei den Gästen äusserst gut angekommen ist. So erklärte eine Besucherin, dass sie es schätze, in der nahen Umgebung in den Genuss dieses Ereignisses gekommen zu sein. Man darf gespannt sein, wann und wie die Chälblibuebe ums Hudelmoos wieder von sich reden machen.