Schweizermeisterschaften im Steinstossen in Zihlschlacht

Zihlschlacht Der Damenturnverein organisiert die diesjährigen Schweizer Meisterschaften im Steinstossen und Steinheben Das Areal der Primarschule ist am Samstag, 10. September, Austragungsort der Titelkämpfe in den beiden Nationalturnsportarten. Es werden über 200 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Schweiz sowie bis zu 800 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Georg Stelzner 24.08.2022, 15.50 Uhr

Die OK-Mitglieder Alice Keller und Astric Bissegger (Präsidentin) präsentieren eine Goldmedaille und den 12,5 Kilogramm schweren Stein. Bild: Georg Stelzner (Zihlschlacht, 22. August 2022)

«Der Eidgenössische Nationalturnverband ist stolz, mit den Schweizer Meisterschaften im Steinstossen und Steinheben im thurgauischen Zihlschlacht Gast zu sein», schreibt Zentralpräsident Kurt Zemp in seinem Grusswort, das im Festführer abgedruckt ist.

Die Vorschusslorbeeren sind berechtigt, arbeitet das fünfköpfige OK unter dem Vorsitz von Astric Bissegger doch seit 2019 akribisch und mit spürbarer Begeisterung an der Vorbereitung dieser Titelkämpfe, die erstmals in der Turnerhochburg Zihlschlacht stattfinden und etwas mehr als 200 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Schweiz in den Oberthurgau führen werden.

Die Spannung steigt, die Vorfreude ist gross

Noch ein weiterer Umstand ist speziell: Die Meisterschaften werden vom Damenturnturnverein organisiert, weshalb dem OK auch ausschliesslich Frauen angehören. Neben Astric Bissegger, der Präsidentin, sind dies Reana Straub (Festwirtschaft), Alice Keller (Werbung, Sponsoring), Karin Brühlmann (Bau) und Belinda Diethelm (Programm, Finanzen).

Zu nicht weniger als 21 Sitzungen hat sich das Quintett seit Februar 2019 getroffen, um eine mustergültige Veranstaltung auf die Beine stellen zu können. Die OK-Präsidentin sagt:

«Wir sind schon etwas nervös, freuen uns aber auch, wenn es endlich so weit ist, denn es steckt viel Arbeit dahinter.»

Die Schweizer Meisterschaften hätten schon im September 2021 stattfinden sollen, doch die Coronapandemie führte zu einer Verschiebung um ein Jahr.

Veranstaltungen sind auch Einnahmequellen

Die Frage, weshalb junge Frauen ausgerechnet eine nationale Meisterschaft im Steinstossen und Steinheben organisieren, bekommen die OK-Mitglieder oft zu hören. Alice Keller klärt auf: «Früher haben wir regelmässig einen Lottomatch und ein DOG-Turnier durchgeführt. Als das Interesse daran nachgelassen hat, haben wir eine Alternative gesucht, denn Veranstaltungen sind für uns auch wichtige Einnahmequellen.»

Da Steinstossen und Steinheben im DTV Zihlschlacht zum Repertoire gehören, hat Oberturnerin Karin Brühlmann die Durchführung der Titelkämpfe angeregt und mit dieser Idee Anklang gefunden. Alice Keller sagt:

«Wir wollen zeigen, dass auch Frauen in der Lage sind, einen solchen Anlass zu realisieren.»

Medaillen in Gold, Silber und Bronze

Der Wettkampfplatz ist nach den Worten Astric Bisseggers im Vorfeld ein grosses Thema gewesen. Aufgrund der vorhandenen Infrastruktur habe man sich für das Areal der Primarschule entschieden. Dort müssten für das Steinstossen fünf Anlagen erstellt werden, wofür rund elf Kubikmeter Sand benötigt würden. Diese Arbeiten werden gemäss Bissegger am 5. September in Angriff genommen.

Die beiden Schweizer Nationalturnsportarten Steinstossen und Steinheben werden auf Basis exakter Vorschriften und Reglemente ausgeübt. Es gibt verschiedene, nach Alter, Geschlecht und Steingewicht unterteilte Kategorien, und über die Rekorde wird wie in der Leichtathletik genau Buch geführt.

Bei Wettkämpfen achten Kampfrichter darauf, dass die Regeln eingehalten werden. An den Schweizer Meisterschaften, bei denen es eine Einzel- und eine Mannschaftswertung gibt, erhalten alle Teilnehmenden einen einheitlichen Naturalpreis, die drei Erstplatzierten je nach Rang zusätzlich eine Gold-, Silber- oder Bronzemedaille.

Für Anfänger gibt es einen Plauschwettkampf

Doch wer kann in diesen Sportarten mit einem Stein, der je nach Kategorie bis zu 40 Kilogramm wiegt, Erfolge feiern? Kraft allein genügt nach übereinstimmender Meinung von Astric Bissegger und Alice Keller, beides aktive Athletinnen, nicht. Ebenso wichtig seien eine gute Technik und die mentale Stärke. Das OK möchte aber auch Anfänger jedes Alters zum Mitmachen animieren und bietet deshalb im Steinstossen eine Plauschkategorie an. Anmeldungen sind nach wie vor möglich.

«Wir sind sehr schon auf die Reaktion der Bevölkerung gespannt», sagt Alice Keller, und Astric Bissegger hofft auf eine unfallfreie Durchführung und schönes Wetter, das der einzige Unsicherheitsfaktor bei der Abwicklung des Events sein soll.

Informationen und Anmeldung: www.sm2022.ch

Das Rahmenprogramm Die Schweizer Meisterschaften in Zihlschlacht am Samstag, 10. September, bieten dem Publikum sowie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein attraktives Rahmenprogramm mit Festwirtschaft, Kaffeestube, Barbetrieb, Wettbewerb und musikalischer Unterhaltung. Für Letztere werden der Feuerwehrchor Zihlschlacht, das Hochstammecho und – nach Beendigung der Bewerbe – ab 19.15 Uhr die Liveband SixPäck sorgen. Der VIP-Apéro für die Ehrengäste beginnt um 11 Uhr, der Plauschwettkampf um 13.30 Uhr. Bereits am Mittwoch, 7., und Donnerstag, 8. September, ist die Stösserbar auf dem Schulareal ab 17 Uhr geöffnet, am Wettkampftag selbst dann ab 19 Uhr. (st)