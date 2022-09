Familie aus Bischofszell lebt in einer Jurte

Wohnform «Es fühlt sich beinahe an wie Ferien»: Eine Bischofszeller Familie lebt in einer Jurte Mirjam Lerch und Gregor Tanner wohnen mit ihren Kindern in Bischofszell in einer Jurte. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer Jetzt kommentieren 27.09.2022, 11.30 Uhr

Gregor Tanner, die Kinder Emilie und Frederic sowie Mirjam Lerch sitzen auf dem Sofa in ihrer Jurte. Bild: Yvonne Aldrovandi

Gemütlich und wohnlich ist der lichtdurchflutete Raum eingerichtet. Auch Nachbars Kätzchen scheint es hier zu gefallen. «Kinder, wir haben Besuch», ruft Mirjam Lerch, während der kleine Eindringling durch die runde Behausung schleicht. Die beiden Kinder Emilie und Frederic bringen den getigerten Vierbeiner nach draussen. Ausser Insekten habe es noch keinen anderen tierischen Besuch gegeben, auch noch keine Mäuse, sagt Mirjam Lerch und lacht. Man spürt es sogleich: In dieser zeltähnlichen Behausung im wilden und artenreichen Garten, gleich neben dem plätschernden Brunnen, erlebt man die Natur hautnah. Mirjam Lerch und Gregor Tanner wohnen mit ihren gemeinsamen Kindern Emilie und Frederic in Bischofszell – in ihrer eigenen Jurte. Die junge Familie führt ein einfaches Leben ohne grossen Luxus, dafür mit umso mehr vielen Naturmomenten.

Die Jurte steht im Garten von Mirjam Lerchs Eltern. Bild: Yvonne Aldrovandi

In einer Jurte zu leben, fühle sich beinahe an, wie in den Ferien. «Wir mögen diese gemütliche Stimmung und die natürliche Atmosphäre», schwärmt die 33-jährige Mirjam Lerch, die als Kinderärztin in einer Praxis arbeitet. «Wir möchten bewusster, massvoller, eigenverantwortlich und schuldenfrei leben und so auch unseren ökologischen Fussabdruck verringern. Aber perfekt sind wir nicht», sagt sie. So sei beispielsweise ein Auto vorhanden, das ihr Partner Gregor Tanner für seine Arbeit benötigt.

Schon längere Zeit hat Mirjam Lerch von einem Tiny House, einem winzig kleinen Häuschen, geträumt. Die Kleinwohnform bringe einige Vorteile. Es falle unter anderem weniger Arbeit an, und man lerne, sich beim Wohnen auf das Wesentliche zu reduzieren. «Man kann sich gut einschränken, ohne es als eigentliche Einschränkung zu erleben. Man wird minimalistischer und überlegt sich, was wirklich gebraucht wird.» Da der Aufbau relativ günstig und einfach ist, sei ihr Partner Gregor Tanner mit dem Vorschlag einer Jurte gekommen. Die beiden haben sich deshalb für diese Wohnform entschieden. «Das Zusammenleben auf kleinem Raum funktioniert sehr gut. Nachteile sehe ich momentan gar keine», bemerkt Mirjam Lerch.

Wohnform unzureichend und nicht eindeutig geregelt

Die vierköpfige Familie lebt nun seit bald einem Jahr in ihrer selbst gebauten Jurte – zuvor im zürcherischen Andelfingen in einem befristet gemieteten Bauernhaus, das inzwischen abgerissen wurde. Es sei ein äusserst schwieriges Unterfangen gewesen, einen Standort für ihre Behausung zu finden. Die gesetzlichen Grundlagen für diese Wohnform seien unzureichend und nicht eindeutig geregelt. Ausserdem bestehen gemäss Aussagen von Mirjam Lerch und Gregor Tanner auch viele falsche Vorbehalte. Das Paar hätte beispielsweise ein Grundstück in einer Kern- und eines in einer Landwirtschaftszone erhalten, doch der Aufbau einer Jurte sei in beiden Zonen nicht erlaubt worden. Nach verschiedenen Absagen bekam die Familie die Bewilligung, ihre Behausung im Garten von Mirjam Lerchs Eltern aufzubauen. Die Bewilligung ist allerdings befristet auf 20 Monate. «Wo wir nachher unsere Jurte aufstellen können, wissen wir noch nicht. Gerne würden wir im Thurgau, im Zürcher Oberland, im Weinland oder im Tösstal wohnen – in der Nähe unseres Arbeitsplatzes», führt Mirjam Lerch aus.

Die Jurte ist die traditionelle Wohnbehausung der Nomaden in der Mongolei. Die Jurte, die Mirjam Lerch und Gregor Tanner zusammen mit Freunden aufgebaut haben, kommt aus der Mongolei. Über einen holländischen Importeur kam sie dann zu ihnen in die Schweiz. Ihre Jurte hat einen Durchmesser von etwa acht Metern und eine Wohnfläche von 50 Quadratmetern. Im unteren Teil der Behausung befinden sich die Küche mit einem Gasherd, der Wohnraum mit einem Holzofen sowie ein begehbarer Kleiderschrank und eine Abstellecke. In der Mitte des Raumes steht eine mit Holz eingekleidete Komposttoilette. Über eine Holztreppe kommt man zur Dachkuppel, wo sich ein Schlafraum für die ganze Familie befindet.

In der Küche wird mit Gas gekocht. Bild: Yvonne Aldrovandi

Fliessendes Warmwasser gibt es keines – auch keine Fussbodenheizung. Wasser wird auf dem Gasherd gekocht, geduscht und Wäsche gewaschen im Elternhaus von Mirjam Lerch. Strom und kaltes Wasser werden ebenfalls vom Elternhaus bezogen. Der Holzofen spendet Wärme im Winter. Doch die Familie schätzt das einfache Leben. «Nach unserem Empfinden liegt die Freude in der Einfachheit. Wir brauchen keinen Luxus, um glücklich zu sein. Wir sind zufrieden mit dem, was wir haben», sagt Mirjam Lerch.

Mirjam Lerch und Gregor Tanner suchen weiterhin dringend einen festen Standplatz mit Garten und Sicht ins Grüne. Zuschriften sind erbeten an: familienjurte@pm.me.

«Wir sind sehr naturverbunden. Es lebt sich sehr gut auf kleinem Raum, weil wir viel draussen sind.»

Mirjam Lerch, Bischofszell

