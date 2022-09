Klassentreffen ehemaliger Schüler aus Gottshaus

Wiedersehen Klassentreffen beim Christkind in Gottshaus Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1950 bis 1953 trafen sich kürzlich zur Klassenzusammenkunft im «Trön» bei St.Pelagiberg. Für einzelne war es eine Reise in die Vergangenheit, als es noch keine Traktoren, Radios, Fernsehapparate und Telefone gab. Dafür den Tatzenstock. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 23.09.2022, 16.04 Uhr

Josef Grob und «Christkind» Helen Regenscheit-Bossart stossen an der Klassenzusammenkunft an. Bild:

Ein Grüppchen Ehemaliger hat sich auf dem Vorplatz versammelt und erzählt die eine oder andere Anekdote von einst: «Weisch no? Lehrer Ribi ist mit einem Stapel Schiefertafeln ins Schulzimmer gekommen. Melchior Mock, der Sohn des damaligen Posthalters, rief – er müsse Tinte haben! Lehrer Ribi habe sich dermassen über Melch’s Aussage geärgert, dass ihm sämtliche Schiefertafeln aus den Händen gefallen und auf den Boden geflogen sind.» Darauf ertönt lautes Lachen – doch es wird an diesem Tag nicht nur einmal gelacht. Es sind fröhliche und spannende Erzählungen zu hören, die immer wieder für Lacher sorgen.

Insgesamt 24 Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1950 bis 1953 aus Gottshaus trafen sich zur Klassenzusammenkunft. Organisiert wurde der Anlass durch die ehemaligen Gottshauser Schüler Josef Grob, Helen Regenscheit-Bossart sowie Annemarie Bossart-Hercigonja.

Ein Sammelsurium an Weilern

Josef Grob lässt anhand einer Powerpoint-Präsentation die alten Zeiten aufleben und zieht auch Vergleiche zwischen einst und heute. Er zeigt ein Foto von einem Mädchen mit blonden Locken. «Wer kennt diese hübsche Schülerin?», fragt er gleich zu Beginn des Anlasses in die Runde. «Ja, es ist Helen Bossart. Meine Grossmutter sagte mir damals, dass das Christkind schöne blonde lockige Haare hat. Als ich in die erste Klasse ging, sah ich eine Schülerin, die genau meinen Vorstellungen des Christkindes entsprach. Meine Grossmutter meinte dann, dass es vielleicht sogar das Christkind sei», erzählt Josef Grob und ergänzt, dass er hier in der Scheune im «Trön» bei St.Pelagiberg, wo das «Christkind» Helen aufgewachsen ist, zur Klassenzusammenkunft begrüssen darf.

Josef Grob bezeichnet Gottshaus als Sammelsurium an Weilern. «40 waren es an der Zahl. Wir mussten sämtliche Weiler bei Lehrer Ribi auswendig lernen», ergänzt der ehemalige Schüler Robert Fischbacher. Eine Ortstafel mit der Bezeichnung «Gottshaus» ist allerdings nirgends zu finden – der Weiler Wilen führte zur Namensgebung Wilen-Gottshaus. Gottshaus ist eine ehemalige Ortsgemeinde. Am 1. Januar 1996 haben Gottshaus und Hauptwil fusioniert – zur politischen Gemeinde Hauptwil-Gottshaus.

Butterzöpfli in der reformierten Kirche

Die Bevölkerungszahl habe sich nur unwesentlich verändert. Früher seien es rund 830 Einwohner gewesen, heute etwa 850. Zwar gibt es heute mehr Häuser als früher – aber in den 1960er Jahren habe es mehr kinderreiche Familien gegeben. Markant gesunken sei der Anteil landwirtschaftlicher Bevölkerung von damals 55 auf heute 10 Prozent, erzählt Josef Grob – der als Student im Jahre 1978 eine Semesterarbeit über die Entwicklung der Agrarstruktur der Gemeinde Gottshaus geschrieben hat. Interessant sei auch, dass die durchschnittliche Klassengrösse mit zehn bis zwölf Schülern beinahe gleich geblieben sei.

«Ursprünglich gingen die reformierten Schüler in Wilen-Gottshaus (Schindelhaus heute: Zumbrunn) und die katholischen Schüler im Mollishaus (Haus Gätzi) zur Schule.» Nach langen und heftigen Diskussionen sei das Ribi-Schulhaus (vis-à-vis vom heutigen Schulhaus) auf dem Hoferberg gebaut worden. Eine ehemalige Schülerin flüstert ihrer Tischnachbarin ins Ohr und schmunzelt: «Ich bin gerne zu den Reformierten in die Kirche gegangen. Es gab an Weihnachten immer so feine Butterzöpfli.»

An strengen Wintertagen gab es Schulsuppe

Früher sei man zu Fuss oder mit dem Velo zur Schule gegangen – heute werden die Kinder mit dem Schulbus gefahren. An strengen Wintertagen habe die Lehrersfrau Sophie Ribi die Schüler am Mittag verpflegt. «Es gab eine Schulsuppe», erklärt Dorli Kern-Weber. Lehrer Ribi sei ihr Onkel gewesen. «Doch in der Schule durfte ich ihn nicht duzen. Auch für mich war er dann der Herr Lehrer», bemerkt sie.

An den Tatzenstock des Schulmeisters mag sich an der Klassenzusammenkunft wohl jeder Schüler erinnern. «Wir gingen zusammen mit unserem Lehrer in den Wald und haben Haselruten dafür geschnitten. Der Tatzenstock kam in der Schulstube schnell zum Einsatz – ein Schlag auf die flache Hand des Sünders», erzählt Helen Regenscheit-Bossart. Erwähnenswert sei, dass Lehrer Ribi ein hervorragender Zeichnungs- und Singlehrer war.

Von den einst acht Wirtshäusern ist keines übrig geblieben

Acht Wirtshäuser gab es einst im Gottshaus sowie drei Käsereien und zwei Poststellen. Nach dem Sonntagsgottesdienst seien die Frauen mit ihren Kindern nach Hause gegangen, um den Zmittag vorzubereiten. Die Männer hätten während dieser Zeit noch einen Jass in einem der Wirtshäuser geklopft. Die Wirtshäuser hätten auch von den Milchzahltagen profitiert. Das Milchgeld wurde dort vom Käser bar an die Milchlieferanten ausbezahlt. Der Kontakt untereinander habe früher in den Beizen stattgefunden. «Die vielen schönen Theateraufführungen im «Sternen» sind unvergesslich. Sie waren ein jährlicher Hochgenuss mit dem Heimatchörli Gottshaus», führt Josef Grob aus. Heute gibt es keine Restaurants mehr – das Restaurant Kreuz, das letzte Restaurant im Gottshaus, schloss dieses Jahr. Post und Käserei seien ebenfalls verschwunden.

Martin Bossart erzählt, dass er von seinem Wohnort Genf angereist sei. Die Anreise sei mit vielen Emotionen verbunden gewesen. «Es gibt viele bauliche Veränderungen hier und in der Umgebung», sagt er. Auf dem elterlichen Bauernhof im «Trön» habe es früher noch keinen Traktor, kein Radio, keinen Fernseher und kein Telefon gegeben. Die Einkäufe seien mit dem Leiterwagen im benachbarten Waldkirch getätigt worden. «Wir Buben haben draussen im Stall und auf dem Feld mitgeholfen – meine Schwestern drinnen im Haus.»

Kartoffeln waren das Hauptnahrungsmittel

Dazumal seien die Landwirte fast Selbstversorger gewesen. Kartoffeln seien das Hauptnahrungsmittel gewesen, zudem kam viel Gemüse auf den Tisch. Im November sei der Metzger auf den Hof gekommen und habe ein Schwein geschlachtet. «Blut- und Leberwürste mussten schnell gegessen werden. Speck, Schinken und Hauswürste kamen in die Räucherkammer und wurden so haltbar gemacht. Obst und Gemüse sind eingekocht und im dunklen, kalten Keller aufbewahrt worden. Kaum zu glauben, wie sich die Welt in den vergangenen Jahren verändert hat.»