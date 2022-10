Dieses Jahr lädt die Elternschule zu drei interessanten und aktuellen Veranstaltungen ein. Diese beginnen nach den Herbstferien und finden jeweils um 20 Uhr in der Aula Sandbänkli statt.

Am 27. Oktober vermittelt Natalie Rehm, Buchautorin und Erziehungsberaterin frühe Kindheit, unter dem Motto «Zeit geben – Zeit lassen» Ratschläge, welchen Beitrag Kinder selbst zu ihrer Entwicklung leisten können und welche Aufgaben sie dabei übernehmen dürfen.

Am 9. November zeigt Beraterin und Elterntrainerin Christelle Schläpfer-Stammbach auf, dass Kinder Wurzeln und Flügel brauchen und für deren gesunde Entwicklung sowohl eine feste Bindung wie auch eine gewisse Autonomie ganz wesentlich sind.

Am 22. November gibt Anette Schulthess Tipps, wie mit den Konsumwünschen der Kinder umgegangen, wie Einteilen von Geld geübt werden kann oder was Kinder generell über das Geld wissen sollten. (le)