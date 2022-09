Pflanzenbörse in Hohentannen

Drei Weieren «Ein Hoch auf unsere zukünftige Wirtschaftselite»: Die Leserschaft erzürnt sich über HSG-Littering-Sünder

Zwischen 200 und 400 HSG-Studierende haben am Dienstagmorgen im Naherholungsgebiet Drei Weieren Plastiksäcke, Bierdosen, Pizzakartons und Flaschen hinterlassen. Die unschönen Bilder bewegen die Leserschaft. Neben der allgemeinen Entrüstung an der «zukünftigen Elite» wird allerdings auch Kritik in Richtung Stadt laut.