Neues Verfahren bei Kreiselsanierung in Bischofszell

Strassensanierung Dank vorfabrizierten Elementen: Der Kreisel in Bischofszell muss nur eine Nacht statt einiger Wochen gesperrt werden Das kantonale Tiefbauamt setzt in Bischofszell erstmals ein neues Verfahren ein und gewinnt dadurch viel Zeit. Der Kreisel bedeutet damit eine Premiere für den ganzen Kanton Thurgau. Manuel Nagel Jetzt kommentieren 06.09.2022, 04.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Kreisel beim Bahnhof Bischofszell Stadt liegt mit 26 Metern Durchmesser an einer äusserst engen Stelle zwischen den umliegenden Gebäuden. Auf der Poststrasse, die von links unten nach rechts oben führt, gilt in dieser Richtung seit Frühling ein Einbahnregime, die Bahnhofstrasse (Bildmitte unten) bleibt hingegen zweispurig befahrbar. Bild: Manuel Nagel (Bischofszell, 3. September 2022)

Seit Frühling schon beherrscht die Baustelle auf der Poststrasse das Verkehrsregime durch das Zentrum Bischofszells. Durch diesen Vollausbau inklusive des Erstellens neuer Werkleitungen gilt für die Verkehrsteilnehmer eine Einbahnregelung in Richtung Niederbüren. In der entgegengesetzten Richtung wird der Verkehr über die Schützengütlistrasse geführt. Eine Vollsperrung des Kreisels an der Kreuzung Post- und Bahnhofstrasse, unmittelbar beim Bahnhofsgebäude liegend, war bisher aber nicht notwendig.

Das wollten die Verantwortlichen auch so beibehalten und bisher ist ihnen das auch gelungen – bis zur Nacht vom Montag auf heute Dienstag. In dieser musste der Kreisel von 19 Uhr bis in die frühen Morgenstunden gesperrt und der Verkehr über die Bahnhof- sowie die Fabrikstrasse umgeleitet werden.

Eine Premiere im Kanton Thurgau

Doch was in diesem Fall nur eine Nacht gedauert hat, würde sonst in der Regel eine mehrwöchige Vollsperrung nach sich ziehen, teilt das kantonale Tiefbauamt Thurgau mit. Dies, weil die Erhärtungszeit des Betons jeweils viel Zeit in Anspruch nimmt.

Mit dem Start der Sanierung des Kreisels zu Beginn dieser Woche setzt das Kantonale Tiefbauamt nun zum ersten Mal auf ein neues Verfahren. Die Mittelschutzinseln bei den drei Armen des Kreisels, wo auch die Fussgängerstreifen drüber führen, werden – wie die Fahrplatte des Kreisels – in Beton erstellt. Doch diese Elemente wurden vorfabriziert und sind mittels Autokran in der vergangenen Nacht montiert respektive auf einer Splitplanie versetzt worden. Erst danach wird, wie sonst üblich, die Betonfahrbahn erstellt.

Bis Ende dieses Jahres sind zwei Drittel geschafft

Durch die um mehrere Wochen verkürzte Bauzeit würden auch weniger Emissionen entstehen, heisst es von Seiten des Kantons, was wiederum den Anwohnern zu Gute käme. Bauleiter Cyrill Huber sieht aber auch Vorteile für die Verkehrsteilnehmer mit diesem Verfahren. Dadurch könne man das Einbahnregime, an das sich die Leute gewöhnt haben, beibehalten und müsse nicht verändert werden.

Bis Ende Oktober sollte die erste Etappe vollendet sein, sagt Cyrill Huber, also die ganze Strassenhälfte auf der Seite des Bahnhofs und des Güterschuppens. Bis Ende Jahr folgt dann die andere Strassenhälfte vom Bahnübergang Steigstrasse bis zum Kreisel mit dem dazugehörigen der Bahnhofstrasse. «Auf diesem Abschnitt hat es besonders viele Werkleitungen», sagt Huber. Das letzte Drittel von der Bahnhof- bis zum Ende der Poststrasse folgt erst nächstes Jahr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen