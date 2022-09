Sport «Ohne das Mentale, das absolute Bereitsein vor dem Stossen geht nichts»: Zihlschlachter haben sportlich und organisatorisch überzeugt Am Samstag trafen sich in Zihlschlacht die stärksten Frauen und Männer des Landes an der Schweizer Meisterschaft, um schwere Steine zu stossen und zu heben. Benjamin Manser hat die schönsten Impressionen eingefangen. Christof Lampart 11.09.2022, 16.25 Uhr

Das Prozedere wiederholte sich am Samstag in Zihlschlacht. Ein Blick, ein Griff, dann wurde der Klotz hochgewuchtet und an der Halsbeuge fixiert. Dann wieder gelockert, zwei Schritte rückwärts gemacht und die finale Position vor dem Start eingenommen. Der Arm geht samt Brocken himmelwärts, der Blick nach vorne, zum Ziel. Oder vielleicht geht der Blick der Schwerathleten zuerst nach innen? So ganz genau weiss das niemand unter den Zuschauenden.

Die Bedingungen auf der Sportanlage sind optimal

Den bärtigen Sepp aus der Innerschweiz würde es zumindest nicht wundern: «Kraft und Technik sind zwar beim Steinstossen sehr wichtig, aber ohne das Mentale, das absolute Bereitsein vor dem Stoss, geht nichts», raunt er unter dem Regenschirm hervor. Letztere sind in den letzten Minuten wie Pilze aus dem Boden geschossen, als es einen kräftigen Gutsch von oben gab. Die Athletinnen und Athleten, die sich in diesen Minuten darauf vorbereiten, den quaderähnlichen Stein so weit wie möglich in die Sandgrube zu wuchten, stört das nicht. Denn abgesehen davon, dass der Regen die Festigkeit des Griffes um den Quader mindert, sind die Bedingungen auf der Sportanlage der Primarschule Zihlschlacht optimal. Die herbstliche Kühle wird von den kräftigen Frauen und Männer auf jeden Fall gegenüber der sommerlichen Schwüle bevorzugt, welche noch 24 Stunden zuvor herrschte.

Einheimische erbrachten Spitzenleistungen

Das Publikum beim Spitzenevent des eidgenössischen Nationalturnerverbandes ist bunt gemischt. Klar feuern die Teamkameradinnen und -kameraden die Wettkämpfenden an. Doch das tun sie eigentlich bei allen. Denn bei aller sportlicher Konkurrenz herrscht hier der Geist des sportlichen Miteinanders. Fairplay ist hier allen wichtig. Schliesslich kennt man sich in der Szene, die bei diesen urchigen Sportarten abseits der grossen Städte ihre schönsten Blüten treibt.

Sax, Wislig, Herznach, Bilten heissen die Orte, welche wohl Manche(r) nicht sofort zielsicher auf einer Schweizer Karte verorten könnte, hier aber einen sehr guten Klang haben. Auch Zihlschlacht findet sich auf dieser Landkarte wieder. Und das mitnichten als schmückendes Lokalkolorit. Gina Schmidhauser von der Mädchenriege Zihlschlacht belegt in der Kategorie Mädchen 4 Kilogramm mit 9,21 Meter den dritten Platz und erringt Bronze, wobei sie im Finaldurchgang ihre Qualifikationsweite noch um zwei Zentimeter verbesserte. Florin Schneider wurde in der Kategorie Knaben 8 Kilogramm mit 9,93 Metern ebenso beachtlicher Vierter wie auch Erika Brunner bei den Seniorinnen 4 Kilogramm mit 9,09 Metern. Und bei den Kräftigsten der Kräftigen, in der Kategorie 18,5 Kilogramm, wuchtete sich mit Fabian Roth mit 8,56 Metern ein Zihlschlachter auf den siebten Platz und in die erweiterte nationale Spitze.