Volksschulgemeinde Bischofszell beschafft 272 iPads

SITTERDORF Die Volksschulgemeinde Bischofszell beschafft iPads für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse Die Versammlung der Volksschulgemeinde Bischofszell hat am Donnerstag einen Kredit von 182’500 Franken für die Anschaffung von 272 iPads genehmigt. Dem Antrag der Schulbehörde wurde mit wenigen Gegenstimmen stattgegeben. Georg Stelzner 10.06.2022, 16.30 Uhr

Das sanierte und umgebaute Primarschulhaus Kenzenau. Bild: Georg Stelzner (Schweizersholz, 8. Juni 2022)

Das Abstimmungsergebnis fiel deutlich, aber nicht einstimmig aus. Vier der 56 anwesenden Stimmberechtigten (Beteiligung: 0,8 Prozent) konnten sich mit dem Antrag der Schulbehörde nicht anfreunden und verweigerten am Donnerstagabend in der Sitterdorfer Mehrzweckhalle die Zustimmung zum Kreditantrag.

Mit der bewilligten Anschaffung von 272 neuen iPads werden in der Volksschulgemeinde Bischofszell künftig auch die Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klasse mit personalisierten Geräten arbeiten können. Auf Sekundarstufe ist das bereits jetzt der Fall.

Voraussetzung für berufliche Laufbahn

Schulpräsidentin Corinna Pasche-Strasser verglich die fortschreitende und immer mehr Lebensbereiche erfassende Digitalisierung mit dem Wetter: «Alle sind davon betroffen.» Die Aufgabe, die Versammlungsbesucher von der Notwendigkeit einer Erweiterung der iPad-Ausrüstung zu überzeugen, übernahm Pierre Joseph, der Leiter Pädagogik in der VSG Bischofszell.

Er gab zu bedenken, dass man sich im Schulbereich laufend fragen müsse, wo und in welchem Ausmass die Digitalisierung stattfinden soll. Als Gründe für die beantragte Ausdehnung auf die Primarstufe nannte Joseph die Stärkung der sogenannten MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Natur, Technik) im Hinblick auf die Anforderungen in der Arbeitswelt.

Joseph wies ausdrücklich darauf hin, dass es mit der Anschaffung und Anwendung der Geräte allein nicht getan sei. Da die Verfügbarkeit von Informationen einem frappanten Veränderungsprozess unterliege, habe die Schule den Auftrag, Medienkompetenz zu vermitteln und den bewussten Umgang mit der modernen Kommunikationstechnologie zu lehren. Der Leiter Pädagogik betonte:

«Wir sind überzeugt, dass es richtig ist, jedem Kind ab der fünften Klasse ein personalisiertes Gerät in die Hand zu geben.»

Vorbehalte gegen die Erweiterung

Während der Diskussion über den Kreditantrag gab es zustimmende, aber auch skeptische Wortmeldungen. Eine Stimmbürgerin äusserte die Befürchtung, dass die Beziehung zwischen Lehrperson und Schulkind aufgrund der intensiven iPad-Nutzung leiden könnte. Zur Sprache kam auch die Problematik der Strahlung. Andere kritische Voten bezogen sich auf Fragen der Produktgarantie und der Haftung im Schadenfall. Pierre Joseph sagte:

«Ich verstehe grundsätzlich die Bedenken.»

Er versicherte, dass man alle diese Aspekte im Auge behalten und sinnvolle Lösungen anstreben werde. So sei es etwa möglich, die Nutzung der iPads bis zu einem gewissen Grad zu steuern. Haftungsfragen werde man in jedem Einzelfall prüfen müssen. Joseph räumte auch ein, dass man angesichts der rasanten technologischen Entwicklung nicht umhinkommen werde, in einer gewissen Regelmässigkeit neue Geräte anzuschaffen.

Verlust fällt kleiner aus als budgetiert

Im Gegensatz zum Kreditbegehren fand die Rechnung 2021 der VSG Bischofszell einhellige Zustimmung. Bei einem Aufwand von 24,445 Millionen Franken und einem Ertrag von 23,634 Millionen Franken resultiert in der Erfolgsrechnung ein Verlust von 811’567 Franken, der vom zweckfreien Eigenkapital gedeckt wird. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 955’000 Franken.

Corinna Pasche-Strasser wies darauf hin, dass 79 Prozent des Geldes für den Schulbetrieb und 21 Prozent für die Verwaltung verwendet würden. Die Investitionsrechnung steht mit Nettoinvestitionen von 1,109 Millionen Franken zu Buche, was um gut ein Drittel weniger ist als geplant.

Schulhaussanierung teurer als erwartet

Beim Umbau und der Sanierung des Schulhauses Kenzenau ist es nach den Worten der Schulpräsidentin zu einer Kreditüberschreitung im Ausmass von Fr. 82’620.51 gekommen. Als Gründe nannte sie die Forderung des Kantons, den Kindergartenraum mit einem zusätzlichen Fenster auszustatten. Im Aussenbereich seien Anpassungen vorgenommen und die Spielwiese habe man saniert. Corinna Pasche-Strasser verteidigte die entstandenen Mehrkosten:

«Jeder ausgegebene Rappen hat sich gelohnt.»