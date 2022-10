Anita Läderach betreibt in Kradolf eine Auffangstation für Hunde

Kradolf «Ich spüre eine seelische Verbundenheit mit diesen Tieren»: Anita Läderach lebt für Vierbeiner und betreibt eine Auffangstation für Hunde Anita Läderach betreibt heute seit sieben Jahren in Kradolf eine Auffangstation für Hunde aus Beschlagnahmungen. Neben einer TCM Praxis bietet sie auch Kurse in ihrer Hundeschule an. Sabine Tschudi Jetzt kommentieren 18.10.2022, 18.30 Uhr

Anita Läderach mit einem Teil ihrer Hunde. Bild: Sabine Tschudi

Anita Läderach betreibt seit sieben Jahren in Kradolf eine Auffangstation für Hunde aus Beschlagnahmungen via Veterinäramt, oder via Tierarzt, weil eingeschläfert werden soll, obwohl kein medizinischer Grund vorliegt. Kein Wunder ist «Border Homeless» bereits schweizweit bekannt. Sie nimmt nur noch Hunde von Privaten auf, wenn ihr die Gründe plausibel erscheinen, und der Hund sie um Hilfe anbettelt.

Was die einen befremdlich finden mögen, ist das, was sie stolz macht – nämlich, dass sie die Hundesprache versteht. Sie erklärt:

«Ich spüre eine seelische Verbundenheit mit diesen Tieren.»

Darum könne sie sich so gut in die Hunde einfühlen. «Ohne diese Gabe wäre es mir nicht möglich, diesen Effort zu leisten», ist sie überzeugt. Dass dies nicht nur werbewirksame Worte sind, merkt man schnell in ihrem Umgang mit den intelligenten, wachen, verspielten Vierbeinern. Kein lautes Wort, kein Machtgehabe, die Gruppe mit ihr als Anführerin ist von Freundschaft getragen. Von Anfang an verlangt sie von den Hunden Respekt. «Aber handkehrum respektiere ich auch jeden einzelnen in seinen Bedürfnissen.» So gehen denn auch Spaziergänge mit neun Hunden erstaunlich entspannt über die Bühne.

Sie gründet als Schwimmlehrerin einen Synchronclub

Ihr absoluter Traumberuf ist Tierärztin. Gleichzeitig spart sie heimlich seit geraumer Zeit auf ihren Herzenswunsch, ein Pferd. Als sie das Geld zusammen hat, eröffnet sie diesen der Mutter. «Wenn du dich um Unterbringung, Futter, Bewegung etc. kümmerst, habe ich nichts dagegen», so der mütterliche Kommentar. Mit diesen Voraussetzungen beginnt sie ihr Tierarztstudium. Nach dem Grundstudium steht sie vor einer schweren Entscheidung, als sie merkt, dass beides nicht unter einen Hut zu bringen ist. Damals entscheidet sie sich für ihr Pferd und nimmt eine Stelle als Telefonistin an, um ihr Leben zu finanzieren.

Als ihr später ein Berufsberater zur Sportlehrerin rät, und sicher ist, dass Pferd und Ausbildung vereinbar sind, entscheidet sie sich für diese Ausbildung, spezialisiert aufs Synchronschwimmen. In Urdorf tritt sie ihre erste Anstellung als Schwimmlehrerin an, lernt ihren ersten Mann kennen und verliebt sich auf einem Spaziergang in eine Dogge, die sie vom Fleck weg ersteht, und als stolze Hundebesitzerin von ihrem Spaziergang heimkehrt.

Anita Läderach verlangt von den Hunden Respekt – begegnet ihnen aber ebenfalls damit. Bild: Sabine Tschudi

Als Schwimmlehrerin gründet sie den Synchronclub und beginnt mit den Mädchen Musicals im Wasser aufzuführen. «Das war ein grosser Erfolg, nach etlichen zu überwindenden Widerständen diverser Stellen», erinnert sie sich. Die erste Aufführung musste wegen grosser Nachfrage noch an weiteren Tagen aufgeführt werden, und endete schliesslich in einer Schweizer Tournee durch verschiedenste Hallenbäder. Die Freude der Mädchen und der resultierende Erfolg der Tournee waren Bestätigung genug, und öffneten die Bäder für die kommenden Projekte.

Auch privat auf Expansionskurs

Die Geburt ihres Sohnes 1975 ist ihr grosses Glück, und zu der Dogge gesellen sich nach und nach weitere Hunde, mit denen sie fleissig die Hundeschule besucht und Militaryconcours absolviert. Auch ihr Pferd wird intensiv beschäftigt und holt diverse Concours und Dressurabzeichen. Als sie zu Ausbildungszwecken ein Jahr nach England reist, kann sie wohl ihre Hunde unterbringen, aber ihr Pferd muss sie schweren Herzens verkaufen. Zurück in der Schweiz beginnt sie ein sechsjähriges, berufsbegleitendes TCM-Studium. Sie erinnert sich:

«Ich hatte den tiefen Wunsch, auch den heilenden Aspekt in meine Aktivitäten einfliessen zu lassen.»

Mit ihrem zweiten Mann lässt sie sich im Winkel nieder und eröffnet eine TCM Praxis. Montag bis Mittwoch für Menschen, am Donnerstag für Tiere. Der Freitag ist reserviert für ihre Aktivitäten im Tierschutz. Diese sind es auch, die sie nach einigen Jahren dazu bringen, nach einem grösseren Anwesen Ausschau zu halten, um all den leidenden Tieren Platz zu bieten. In Kradolf werden sie fündig. «Nun musste ich noch die Bäuerinnenschule absolvieren, um das Landwirtschaftsland kaufen zu können», sagt sie.

«Ich habe mich gefreut wie eine Schneekönigin, als ich endlich all meine Tiere um mich herum haben konnte – dazu kommen noch meine Schafe und Hühner», erzählt sie strahlend. Nun bietet das Areal Platz für ihre Hundeschule, wo sie Montag und Dienstag Kurse gibt. Samstags bietet sie spezielle Kurse zu verschiedensten Themen an, wie «der anständige Hund in der Gesellschaft, Mantrail, Spuren suchen, Hoopertraining, Agility, longieren, Körper- und Geistparcours, Ernährungskurse wie artgerecht Rohfütterung, Barfen. Auch Tages- und Ferienhunde tragen heute zu ihrem Einkommen bei. «Mich macht es nach wie vor sehr glücklich, wenn ich erlebe, wie eine unverstandene Hundeseele plötzlich aufatmet und die Lebensfreude wieder entdeckt», resümiert sie zufrieden.

