Schönenberg Inmitten des Themenbereichs Karin Brühlmann strebt den frei werdenden Sitz in der Gemeindebehörde Kradolf-Schönenberg an. Sie ist Mitglied der Partei «Die Mitte». Hannelore Bruderer 14.06.2022, 16.50 Uhr

Karin Brühlmann will für «Die Mitte» in den Gemeinderat von Kradolf-Schönenberg. Bild: Hannelore Bruderer

Karin Brühlmann absolvierte ein Studium für internationale Beziehungen. Bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung in Bern war sie anschliessend als Mehrwertsteuerexpertin tätig. Derzeit widmet sie sich vollumfänglich ihrer fünfköpfigen Familie.

Bei ihrer Suche nach valablen Kandidierenden für den Gemeinderat klopfte die Findungskommission bei der 36-Jährigen an. Frei wird das Ressort Gesellschaft, Integration und Bildung. «Familie, Tagesbetreuung und Bildung sind Themen, in denen ich als Mutter mittendrin stecke», sagt Brühlmann. In der schnell wachsenden Gemeinde mit einem relativ hohen Ausländeranteil sei auch die Integration ein wichtiges Thema. Sie sei eine offene, kommunikative Person, die mit Menschen mit verschiedenen Hintergründen gut reden, ihnen aber auch gut zuhören könne, sagt sie.

Vielseitig engagiert

Karin Brühlmann hat Erfahrung in verschiedenen Führungsgremien gesammelt. Seit einem Jahr ist sie in der Rechnungsprüfungskommission der VSG Region Sulgen. Eine Tätigkeit, die sie im Fall einer Wahl aufgeben würde. In der Ortspartei «Die Mitte AachThurLand» arbeitet sie im Vorstand als Kassierin, ebenso ist sie Mitglied in der Parteileitung «Die Mitte Thurgau». Die Parteizugehörigkeit eröffne gute Möglichkeiten, um hilfreiche Netzwerke aufzubauen, sagt sie. Vor ihrer Familienzeit wirkte sie in verschiedenen Vereinen mit, aktuell ist sie Mitglied der Frauengemeinschaft Sulgen und Umgebung.

Aus Kritik lernen

Als Motivationsgründe für ihre Kandidatur nennt sie ihre Neugier, um zu verstehen, wie eine Gemeinde funktioniert, sowie das Mitwirken zum Erhalt ihres lebenswerten und wirtschaftsfreundlichen Wohnorts. «Ich denke, dass in diesem Amt viele erfreuliche Sachen auf mich zukommen werden. Ich bin mir aber bewusst, dass ich ebenso auf Themen treffen werde, die schwierig sind», sagt sie. «Kritik nehme ich ernst, versuche aber, sie nicht an mich heranzulassen, auch wenn es persönlich wird, sondern sie zu analysieren und daraus zu lernen.» Die aktuellen und mittelfristigen Herausforderungen in Kradolf-Schönenberg verortet sie bei der Verkehrssituation, der Infrastruktur, die mit dem Wachstum der Gemeinde Schritt halten muss, sowie in den Bereichen Energie und Umwelt.

Zeitlich sieht sie in der Vereinbarkeit von Amt und Familie keine Probleme. «Vieles ist Aktenstudium und die meisten Termine finden abends statt, wenn mein Mann auf die Kinder aufpassen kann.»

Zur Person Karin Brühlmann kam im September 1985 zur Welt und ist in Tobel aufgewachsen. Die Kandidatin ist verheiratet, das Paar hat drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Die Älteste besucht den Kindergarten, die Jüngste ist vier Monate alt. Die Familie wohnt seit fünf Jahren in Schönenberg. (hab)