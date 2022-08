Jakob Stark spricht über erste Thurbrücke in Kradolf-Schönenberg

JUBILÄUM Kradolf und Schönenberg sind seit 150 Jahren durch eine Brücke über die Thur verbunden An einem Apéro gedachten die Einwohner von Kradolf und Schönenberg am Mittwochabend der Einweihung des ersten permanenten Flussübergangs am 24. August 1872. Die Brücke hatte in beiden Dörfern einen grossen wirtschaftlichen Aufschwung und ein markantes Bevölkerungswachstum zur Folge. Georg Stelzner 26.08.2022, 11.55 Uhr

Es ist dunkel geworden: Gemeinderätin Andrea Zuberbühler spendet Jakob Stark bei dessen Rede Licht. Bild: Georg Stelzner (Schönenberg, 24. August 2022)

Muss die Geschichtswissenschaft die historischen Epochen neu definieren? Laut Jakob Stark, Ständerat aus Buhwil und Festredner am Jubiläumsapéro, markiert das Jahr 1872 den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Zumindest aus der Warte von Kradolf und Schönenberg kann man das durchaus so sehen. Stark begründete seine Aussage mit den weitreichenden Konsequenzen, welche die Einweihung der ersten, die beiden Dörfer verbindenden Thurbrücke zur Folge hatte.

Der promovierte Historiker war in seinem Element, als er vor zahlreichem Publikum auf dem Platz vor dem Restaurant zur Brücke die Geschichte des lokalen Flussübergangs Revue passieren liess. Dabei vermochte er immer wieder mit interessanten Details zu überraschen.

Brückenbau verändert das Leben der Bevölkerung

Stark erwähnte in seiner Rede die schwierige Finanzierung des Projekts und lobte die Cleverness der damaligen Ortskommission Schönenberg, die es verstanden habe, den Brückenbau als regionales Anliegen zu propagieren, und mit diesem Argument auch bei den kantonalen Instanzen auf Verständnis stiess.

Der Musikverein Kradolf-Schönenberg umrahmt den Anlass. Bild: Georg Stelzner (Schönenberg, 24. August 2022)

Die Brücke habe nicht nur die seit Jahrhunderten benützte Fähre schlagartig abgelöst, sondern in Kradolf und Schönenberg zu einem wirtschaftlichen Aufschwung geführt (Beispiele: Seidenweberei in Schönenberg und Teigwarenfabrik in Kradolf) und letztlich auch den Weg zum politischen Zusammenschluss am Ende des 20. Jahrhunderts geebnet. Die Existenz der Brücke habe ausserdem die Einwohnerzahlen signifikant in die Höhe schnellen lassen.

In den Jahrzehnten nach der Inbetriebnahme sei zusammengewachsen, was offensichtlich zusammengehöre, stellte der frühere Gemeindeammann von Kradolf-Schönenberg fest. Er zeigte sich überzeugt, dass die heutige, im Jahr 1998 eingeweihte, 87 Meter lange Schrägseilbrücke Brücke, «ein Wahrzeichen der Gemeinde Kradolf-Schönenberg», die Lebensdauer ihrer beiden Vorgängerinnen bei übertreffen werde:

«Der Standard dieser Brücke genügt

noch lange. Sie wird wohl 100 Jahre alt werden oder mehr.»

Die erste Thurbrücke existierte 55 Jahre (1872 bis 1927), die zweite versah ihren Dienst noch 16 Jahre länger.

Guido Stutz und sein neuestes historisches Werk

Der auf Initiative von Fredy Schweizer durchgeführte und vom Musikverein Kradolf-Schönenberg umrahmte Jubiläumsapéro bot auch Gelegenheit, das neue Werk von Guido Stutz vorzustellen. Es trägt den Titel «Kradolf in Geschichte und Geschichte» und ist auf der Gemeindekanzlei in Schönenberg zum Preis von 20 Franken erhältlich.

Guido Stutz, Verfasser des Buchs «Kradolf in Geschichte und Geschichten», spricht zu den Besuchern des Jubiläumsapéros. Bild: Georg Stelzner (Schönenberg, 24. August 2022)

Der Autor legt den Schwerpunkt auf die Entwicklung des Gewerbes und der Landwirtschaft, schildert den Ausbau der Infrastruktur und bereichert sein Buch mit Erzählungen von Dorfbewohnern und der Beschreibung wichtiger Häuser. Stutz, der auch eine Ortsgeschichte von Schönenberg verfasst hat, bezeichnete sein Engagement als persönlichen Dank für die vielen schönen Erfahrungen, die er während seiner vier Jahrzehnte dauernden Laufbahn als Lehrer hier habe machen dürfen.

Der einstündige, von Gemeinderätin Andrea Zuberbühler moderierte Anlass am Jahrestag der Inbetriebnahme der ersten Brücke war gewissermassen ein Vorbote des grossen Fests, das am ersten Septemberwochenende des nächsten Jahres in Schönenberg über die Bühne gehen wird. Wenn der Jubiläumsapéro einen Vorgeschmack geliefert hat, dann darf sich die Bevölkerung schon heute darauf freuen.