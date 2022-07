Kradolf und Schönenberg feiern «150 Jahre Thurbrücke»

SCHÖNENBERG Auf den Apéro folgt ein grosses Fest: Kradolf und Schönenberg feiern das Jubiläum «150 Jahre Thurbrücke» Die Dörfer Kradolf und Schönenberg sind seit 1872 durch eine Brücke verbunden. Vorher musste ein Fähre in Anspruch genommen werden, um ans andere Ufer der Thur zu gelangen. Fredy Schweizer hat die Initiative ergriffen und schlägt vor, dieses Jubiläum gebührend zu feiern. Georg Stelzner Jetzt kommentieren 21.07.2022, 12.20 Uhr

Fredy Schweizer, Initiant des Brückenfests, vor der 1998 eingeweihten Schrägseilbrücke über die Thur. Bild: Ralph Ribi (Schönenberg, 19. Juli 2022)

Wer den Begriff Brückenschlag sowie dessen Bedeutung im wortwörtlichen und übertragenen Sinn erklären will, ist gut beraten, sich des Beispiels der Thurbrücke in der Gemeinde Kradolf-Schönenberg zu bedienen.

Von der Möglichkeit, den Fluss trockenen Fusses, ohne Inanspruchnahme einer Fähre, zu überqueren und so direkt von einem Dorf ins andere zu gelangen, wird mit einer nonchalanten Selbstverständlichkeit Gebrauch gemacht. Man würde der Brücke eine angemessene Wertschätzung wohl erst dann entgegenbringen, wenn es sie nicht mehr gäbe. Zum Glück existiert hier aber eine Thurbrücke, und zwar seit 150 Jahren.

Zwei Dörfer kamen einander näher

Für Fredy Schweizer ist das allemal ein Grund zum Feiern. Der in Neukirch an der Thur aufgewachsene und in Schönenberg wohnende Bankfachmann interessiert sich für seine Region und deren Geschichte von Kindesbeinen an. Schweizer gibt zu bedenken:

«In unserer kurzlebigen Zeit fragen nur noch wenige nach den Ursprüngen.»

Literatur historischen Inhalts gehört zu Schweizers Lieblingslektüre, und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass er eines Tages auf die Geschichte jenes Brückenbaus stiess, der zum Aufschwung von Kradolf und Schönenberg entscheidend beigetragen hat.

Mit der Thurbrücke wurde gewissermassen ein Schlussstrich unter das Eigenleben der beiden Dörfer gezogen. Ab 1872 wuchs zusammen, was offensichtlich zusammengehören sollte. Wer weiss, ob es ohne Brücke überhaupt zur Gründung der politischen Gemeinde Kradolf-Schönenberg gekommen wäre.

OK hat sich zur ersten Sitzung getroffen

Das 150-Jahr-Jubiläum verdient es nach Ansicht Schweizers, gebührend gefeiert zu werden. Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der zweijährigen, coronabedingten Abstinenz von Festen. Überzeugt von der Berechtigung einer entsprechenden Veranstaltung, nahm Schweizer mit Exponenten des Gewerbes sowie mit Vereinsvertretern und Behördenmitgliedern Kontakt auf.

Ende März traf man sich zu einem Meinungsaustausch, an dem sich Repräsentanten von zwei Dutzend Vereinen beteiligten, und am 6. Juli konnte das siebenköpfige, von Gemeinderätin Andrea Zuberbühler präsidierte OK seine erste Sitzung abhalten.

Brückenfest auf dem Interpars-Areal

Einen Wermutstropfen gibt es aber doch, wie Fredy Schweizer mit Bedauern erklärt:

«Das Jubiläum kann nicht am 24. August 2022, also exakt 150 Jahre nach der Einweihung der ersten Thurbrücke, gefeiert werden.»

Als Grund nennt er die kurze Zeit zur Vorbereitung des Anlasses und diverse Terminkollisionen. Das OK sei daher mit dem Gemeinderat übereingekommen, das Brückenfest unter Mitwirkung der Vereine erst im Jahr 2023, vom 1. bis 3. September, zu feiern.

Für die Durchführung spricht unter anderem die Absicht der Gemeinde, für die Bevölkerung regelmässig ein Dorffest auf die Beine zu stellen. Austragungsort wird laut Schweizer das unweit der Thurbrücke befindliche Interpars-Areal in Schönenberg sein. Die Brücke selbst komme aus verkehrstechnischen Gründen nicht in Frage, erklärt Schweizer.

Jubiläumsapéro dient der Einstimmung

Sang- und klanglos verstreichen soll der Tag, an welchem der Inbetriebnahme der ersten Thurbrücke gedacht wird, allerdings nicht. Dafür sorgt Fredy Schweizer: Er bereitet für die Bevölkerung einen Jubiläumsapéro vor, der am Mittwoch, 24. August, ab 20 Uhr auf dem Platz vor dem Restaurant «Zur Brücke» über die Bühne gehen soll. Gemeinderätin Andrea Zuberbühler wird die Gäste begrüssen, Ständerat Jakob Stark aus Buhwil eine Ansprache halten und der Musikverein Kradolf-Schönenberg den Anlass mit Melodien umrahmen.

Ausserdem ist geplant, bei dieser Gelegenheit das von Guido Stutz verfasste Buch «Kradolf in Geschichte und Geschichten» vorzustellen. Der Apéro ist somit bestens geeignet, um sich auf das um ein Jahr verschobene Brückenfest einzustimmen.

Drei Brücken seit 1872 Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts bildete die Thur eine natürliche Trennlinie zwischen den Dörfern Kradolf und Schönenberg. Das änderte sich am 24. August 1872 mit der Einweihung der ersten Brücke. Es handelte sich um eine Stahlfachbrücke, welche den bisherigen Fährbetrieb überflüssig machte. Das steigende Verkehrsaufkommen führte dazu, dass 1927 ein neuer Flussübergang in Gestalt einer Stahlverbundbrücke seiner Bestimmung übergeben wurde. Diese Brücke versah rund 70 Jahre ihren Dienst. Seit 1998 steht eine 87 Meter lange Schrägseilbrücke mit einem 20 Meter hohen, weithin sichtbaren Pylonen zur Verfügung. (st)

