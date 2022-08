Rückblick Dorfgeschichten - damals in Hohentannen: «Bis ich 30 war, schnitt mir noch meine Mutter die Haare», sagt das Dorforiginal Valentin Fässler Dorfgeschichten: Die Landwirte Thomas Stark und Valentin Fässler aus Hohentannen kennen sich seit ihrer Kindheit. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 04.08.2022, 20.17 Uhr

Valentin Fässler und Thomas Stark stehen beim Brunnen in Oetlishausen vor dem Iris-Schaugarten. Bild: Yvonne Aldrovandi

«Im Herzen bin ich ein Hohentanner», sagt Thomas Stark. Und Valentin Fässler verrät in seinem ausgeprägten Innerrhödler Dialekt, dass Hohentannen sein Daheim sei, doch in seinem Herzen sei er ein Appenzeller – obwohl er wie auch Stark ein gebürtiger Hohentanner ist.

Thomas Stark ist in Oetlishausen, einem Weiler der Gemeinde Hohentannen, aufgewachsen. «Auf einem Hof neben dem Schloss Oetlishausen», präzisiert er. Einst habe es in diesem Weiler vier Bauernhöfe gegeben. Diese gäbe es zwar noch, aber keine Bauern mehr. Die Gebäude habe man alle restauriert und darin Wohnungen eingebaut. «Meine Frau Erika ist neben der Käserei in Hohentannen aufgewachsen – etwa 800 Meter weit entfernt von mir», sagt Thomas Stark und schmunzelt. Erika Beck habe ihm schon in der Schulzeit imponiert. «Sie war so schnell im Rennen.» Doch gefunkt habe es zwischen den beiden erst später – im Gemischten Chor Hohentannen, nach einer Theaterprobe.

Thomas Stark hat den Landwirtschaftsbetrieb 1991 von seinem Vater übernommen. Später gründete er zusammen mit seinen Schwägern eine Betriebsgemeinschaft. Vor vier Jahren hat der gelernte Landwirt bei seinem Bauernhof in Oetlishausen ein Feld zur Verfügung gestellt, und so konnte das Projekt «Iris-Schaugarten in der Ostschweiz» eröffnet werden. Thomas Stark hat dieses Feld in Zusammenarbeit mit Sharlene Sutter aus Oberbüren angelegt. Beide sind Mitglieder des Vereins Gesellschaft Schweizer Rosenfreunde (GSRF). Die zwei Initianten haben in unzähligen Arbeitsstunden und grossem Engagement einen beeindruckenden Garten geschaffen, mit aktuell etwa 700 unterschiedlichen Iris-Pflanzen.

Früher habe es in der Gemeinde über 20 Bauernhöfe gegeben, heute seien es noch fünf. Im Dorf hatte es an verschiedenen Orten Sodbrunnen. Diese haben zur eigenen Wasserversorgung für Mensch und Tier gedient. In den Jahren 1898/1899 seien dann Wasserleitungen in die Häuser eingebaut worden.

Thomas Stark hat dort, wo einst ein Sodbrunnen vor seinem Hof stand, ein weiteres Herzstück geschaffen. Seit einem Jahr spendet ein alter Brunnentrog aus dem Jahr 1901 Trinkwasser.

An den Ruhestand denkt er noch nicht

Valentin Fässler erzählt, sein Vater sei in Brülisau, seine Mutter in Gonten aufgewachsen und 1953 verschlug es Fässlers vom Appenzellerland in den Thurgau. «Meine Eltern konnten den Bauernhof von Herrn Leumann erwerben, der diesen altershalber verkaufen musste», erzählt Fässler. Den landwirtschaftlichen Betrieb habe er 1990 von seinen Eltern übernommen. Doch an den Ruhestand denkt der 68-Jährige noch nicht. Er besitzt und pflegt noch immer rund 380 Mostobstbäume.

Thomas Stark und Valentin Fässler kennen sich seit frühester Kindheit. Sie hatten zwar nicht denselben Schulweg, aber sie haben im gleichen Schulhaus die Schulbank gedrückt. In Hohentannen gab es früher eine Gesamtschule. «Rund 80 Kinder – von der ersten bis zur achten Klasse – wurden von einem Lehrer in einem Schulzimmer unterrichtet», erinnert sich Valentin Fässler. Erst 1963 seien dann die Klassen aufgeteilt und die Unter- sowie Mittelstufe separat unterrichtet worden. «Die Oberstufe haben wir noch im benachbarten Göttighofen besucht. Heute gehen die Oberstufenschüler nach Bischofszell und die Kindergärtler nach Zihlschlacht», sagt Valentin Fässler.

«Als wir klein waren, gab es noch gar keinen Kindergarten», sagt Thomas Stark. An ein ganz besonderes Ereignis mag sich Valentin Fässler besonders gut erinnern – an die Seegfrörni im Jahr 1963. «Mit Autos wurden wir von Hohentannen an den Untersee gefahren. Ich war zuvor weder in einem Auto unterwegs, noch am Untersee. Während der Fahrt auf der geraden Strasse Richtung Berg glaubte ich, in den Himmel zu fahren. So etwas hatte ich bis dahin noch nie erlebt.» Zu Fuss ging es dann noch auf die Insel Reichenau, wo die Kinder mit einer heissen Suppe verköstigt wurden.

Mit dem Heuwagen, an dem ein Gitter angebracht war, wurden die Hohentanner Schüler ein- oder zweimal im Sommer nach Bischofszell ins Schwimmbad gefahren. «Landwirt und Schulvorsteher Stark fuhr zwischen 20 und 30 Kinder mit dem Traktor hin und holte sie wieder ab», erzählt Thomas Stark. Immer am 1. August habe es einen grossen Funken auf dem Hummelberg gegeben. «Wir Kinder bekamen dann ein sogenanntes ‹Prego›, das war ein Getränk aus Milchserum.» Und auch die Seifenkistenrennen waren legendär – diese gab es stets an den Schulfesten.

Valentin Fässler beginnt zu lachen. Früher seien mit Pferd und Holzschneepflug die Strassen geräumt worden. Manchmal habe der Fuhrmann zur Stärkung ein Schnäpsli bekommen. Im Wirtshaus Hummelberg habe der Zwischenhalt dann oft etwas länger gedauert, sodass der Schnee auf der Strasse währenddessen geschmolzen sei. Thomas Stark sagt lachend: «Einen roten Grind gab es nicht nur vom Pfaden, sondern auch vom Schnäpsli.» Das Wort Hektik kannte man anno dazumal noch nicht.

Theateraufführungen im Saal des «Löwen»

Früher gab es in der Gemeinde Hohentannen zwei Dorfläden, eine Käserei, eine Bäckerei, eine Post und fünf Wirtshäuser: den «Löwen», den «Hirschen», den «Hummelberg», die «Wartegg» sowie die «Blume» in Heldswil bei Hohentannen. «Es gab einen Dorfladen im Unterdorf und einen im Oberdorf», sagt Thomas Stark. Alles für den täglichen Bedarf sei dort erhältlich gewesen – von den Teigwaren, über die Mausefalle bis hin zur Zipfelkappe, ergänzt Valentin Fässler. Einmal wöchentlich, jeweils am Donnerstag, habe sogar der Migros-Verkaufswagen im Dorf Halt gemacht. Die meisten Wirtshausbesitzer hätten damals einen dazugehörenden Landwirtschaftsbetrieb geführt. Schon früher sei der «Hirschen» weitherum bekannt gewesen. «Nöd omesöss hät de Altbundesrot Christoph Blocher sis Hochzigesse döt gha», bemerkt Valentin Fässler. Im Löwensaal hätten jeweils die Theateraufführungen stattgefunden. Anschliessend wurde noch bis spät in die Nacht das Tanzbein geschwungen.

Auch den Schuhmacher Gemperli und den Coiffeur Speich gab es dazumal in Hohentannen. «Für zwei Franken konnte ich mir dort die Haare schneiden lassen», erzählt Thomas Stark. Valentin Fässler sagt: «Und mir hat meine Mutter die Haare geschnitten. Als etwa 30-Jähriger ging ich zum ersten Mal zum Coiffeur.»

Das Schloss Oetlishausen wurde urkundlich erstmals 1176 als Burg erwähnt. Es wechselte im Laufe der Zeit oft den Besitzer und wurde immer wieder umgebaut. 1953 kaufte es die Stadt Zürich und richtete ein Schulheim für Hauswirtschaftskurse ein. Vor 15 Jahren wurde der damalige Direktor des Flughafens Zürich neuer Besitzer, doch der verliess Oetlishausen inzwischen wieder und verkaufte das Schloss weiter. «Meine Eltern versahen den Mesmerdienst in der Schlosskapelle. Das Amt ging dann 1991 an mich über», erzählt Thomas Stark.

Dorforiginal Bächinger habe für drei gearbeitet

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Hohentannen habe sich in all den Jahren kaum verändert, sagt Stark. Heute seien es etwa 670. Früher sei Hohentannen fast ein reines Bauerndorf mit kinderreichen Familien gewesen.

Und gab es denn auch ein Dorforiginal in Hohentannen? «Ja, sogar mehr als eines», sagt Thomas Stark. Der ledige Willi Bächinger sei ein solches Original gewesen. Er führte alleine einen riesigen Bauernbetrieb, den im Normalfall zwei oder drei Landwirte bewirtschaften würden. Er sei immer am Arbeiten gewesen – auch dann, als es ihm gesundheitlich nicht so gut ging. Ein weiteres Dorforiginal sei Emil Gossweiler gewesen. Mit Pferd und Wagen habe er jeweils die vollen Milchtansen zur Käserei gebracht.

Ein Dorforiginal ist aber auch Valentin Fässler. Seit zwei Jahren ist er jeweils an Ostern als Osterhase verkleidet mit dem Velo unterwegs und wünscht frohe Ostern. Dieses Jahr habe er 650 bemalte Hühnereier verteilt. Er mache dies aus eigener Initiative. «Die Begegnungen und Emotionen sind einzigartig. Ich mache es aus purer Freude», sagt Valentin Fässler mit einem zufriedenen Lächeln.