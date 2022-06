Rosenwoche: Stadtmusik Bischofszell spielt mit Southbound Steve

Rosenwoche Blasmusik trifft Blues und Rockabilly Das traditionelle Konzert an der Rosen- und Kulturwoche – wegen unsicheren Wetters in der Johanneskirche – bestritt die Stadtmusik Bischofszell mit Southbound Steve aus Hauptwil. Trudi Krieg 26.06.2022, 16.15 Uhr

Die Stadtmusik Bischofszell und Southbound Steve (im Hintergrund) spielen gemeinsam in der Johanneskirche.

Der Himmel machte es am Donnerstagabend mit wechselnden Wolkengebilden spannend. Nach dem abrupten Abbruch vom Vorabend entschied man sich, das Konzert in die nahegelegene Johanneskirche zu ver- legen. Aurelio Wettstein dankte dem Kirchenpfleger Jakob Menzi, der immer wieder kurzfristig die Bestuhlung der momentanen Situation angepasst habe.

Mit böhmischer Blasmusik, der Slavonicka Polka, eröffnete die Stadtmusik Bischofszell unter der Leitung von Markus Egger das rund 90 Minuten dauernde Konzert. Southbound Steve betrat mit seiner Resonatorgitarre das Podest, sprich die Kanzel der Johanneskirche. Stimmgewaltig liess er amerikanische Folk-Musik der 20er bis 50er Jahre aufleben.

Abwechslungsweise liess die Stadtmusik Ohrwürmer erklingen – mal sentimental «You rise me up», dann wieder rassig mit «Ring of Fire». Southbound Steve sang vom Highway von Ost nach West und von den Sümpfen entlang des Mississippi. «When I Was Gone to Alabama», aber auch «I bi im Thurgau deham», da wo die Apfelkönigin, die Seenachtfeste, und die Rosenwoche dazugehören. Wegen des Tourismus ergänzte er auch das Thurgauer Lied mit ein paar englischen Zeilen. Jazzig drehten das Musikkorps und der Solist gemeinsam auf mit dem Stück «Jump, Jive an’ W.»

Zwischendurch ernteten sie Standing Ovations vom begeisterten Publikum. Thuri Burri schwenkte während des ganzen Konzerts die Vereinsfahne. Bei «All’s, was bruchsch uf dere Welt, das isch Liebi» war auch aus dem Publikum ein leises Summen zu hören.

Der Funke der Musiker und Sänger war längst über gesprungen, die Zeit vergessen: «Wochenend und Sonnenschein», spielte die Stadtmusik. Und das Wetter draussen? Es hatte nicht geregnet während des Konzerts, aber bald fielen die ersten Tropfen, und auf dem Heimweg goss es dann wie aus Kübeln.