Pfarrer Maurer reist im Jahr 1800 nach Bischofszell und Hauptwil

REISETAGEBUCH Pionier der Pockenimpfung im Thurgau war ein Bischofszeller Arzt Johann Conrad Maurer, Pfarrer aus Schaffhausen, unternimmt im Jahr 1800 mit seiner Familie eine Reise in die Ostschweiz. In Bischofszell und Hauptwil macht er interessante Beobachtungen. Und er lernt den Arzt Jakob Christoph Scherb kennen. Markus Schär 17.08.2022, 04.15 Uhr

Der Bischofszeller Arzt Jakob Christoph Scherb (1736–1811) mit seiner Familie. Bild: Historisches Familienlexikon der Schweiz

Wunderliches vernimmt und Zwiespältiges erlebt Johann Conrad Maurer (1771–1841) aus Schaffhausen, Pfarrer an der französischen Kirche und Französischlehrer am Gymnasium, auf seiner 19-tägigen Expedition. Er beschreibt sie als «eine kleine Spazierreise durch einige Gegenden der Cantone Thurgäw, Sentis und Zürich im Jahre 1800».

Schon der Hinweg von Wil nach Büren ist aussergewöhnlich: diese mit Obst schwer beladenen Bäume und die schöne Brücke Grubenmanns! Die fremden Soldaten aus Frankreich sind zwar überall im Land, aber sie behindern das Reisen nicht.

Abendgesellschaft im Schloss Hauptwil

Endlich sind die Gäste in den Armen ihrer Geschwister in Hauptwil. Schwager Kirchhofer ist dort Schlossprediger. Für die Bewohnerinnen und Bewohner hat er jeden Sonntag eine Predigt zu halten und die Kinder zu «katechisieren». Der Gerichtsherr Anton Gonzenbach ist – aus politischen Gründen – ausser Landes. Schon bald wird hier Friedrich Hölderlin Hauslehrer sein.

In Gonzenbachs Fabriken. «Für ihn arbeitet alles, was an diesem Orte lebt und webt», stellt Maurer fest. Die Einwohnerschaft könnte sich ohne ihn nicht ernähren. Die Wohnung und die Parkanlage weisen Gonzenbach als sehr geschmackvollen Mann aus. Er soll auch von der Musik viel verstehen und eine besonders grosse Fertigkeit auf der Violine besitzen. In Hauptwil gibt es viele schöne Häuser und die meisten sind mit einem Blitzableiter ausgerüstet.

Maurer kritisiert, wie sehr in dieser Gegend alles Land im Vergleich zum Kanton Schaffhausen und noch mehr zum Kanton Zürich spottbillig gekauft werden könne. «Mir ist das immer kein gutes Zeichen für den Wohl­stand. Wo in einzelnen Häusern das Gold sich häuft, währenddem in hundert Hütten ringsumher Armut herrscht. Dieser Wohl­stand ist mir so widrig als der Anblick einer Stadt, in welcher Baracken neben Palästen stehen.»

Aber Maurer will mit diesen «Raisonnements» nicht langweilen. Viel lieber begibt er sich ins Schloss zur Abendgesellschaft. Alle Wochen zwei­mal versammeln sich die Familie Gonzenbach und ihre Gäste. Dabei vertreibt sich ein Teil der Anwesenden die Zeit am Spieltisch, ein anderer mit Gesprächen, ein dritter mit Spazieren.

Scherb, ein bekannter Mediziner und Politiker

Es folgen Besuche in Bischofszell, Gegenbesuche in Hauptwil sowie Wanderungen in der Umgebung entlang der Flüsse Thur und Sitter. Die Schaffhauser Gäste verdanken den Ärzten von Bischofszell – «unvorstellbar grosszügige, zeitschenkende Menschenfreunde!» – eine geführte Exkursion bis zum Fusse des Säntis.

Dr. Jakob Christoph Scherb (1736–1811) lernt Physiologie und Anatomie in Zürich und studiert Medizin in Leiden, Berlin, Tübingen und Montpellier. Er wird im Thurgau Pionier der Pockenimpfung und schreibt ein Werk mit dem Titel «Über die Einpfropfung der Pocken».

Dann widmet sich Scherb ganz seinen vielen politischen Ämtern und strebt ein erstes Kantonsspital an. Als Thurgauer Regierungsrat verordnet er 1806 die Durchführung der Pockenimpfung. Die Arztpraxis übergibt er seinem gleichnamigen Sohn (1771–1848). Auch dieser schätzt die Gäste aus Schaffhausen und besucht sie in Hauptwil.

Scherbs entschliessen sich, die Maurers bis auf den Gipfel des ersten Berges zu begleiten. Johann Conrad Maurter ist beeindruckt: «Oben auf Vögeliseck angekommen (...) hin und her wandelnd auf der einen Seite die ganze Landschaft Thurgau, das Toggenburg, einen Teil des Kantons Zürich, die schwäbischen Gegenden, den Bodensee mit seinen reizenden Ufern und auf der andern Seite ins Appenzellerland hinunter und die Gebirgskette Sentis (...) da waren unsere Blicke trunken vor Freude. Wer ein fühlendes Herz hat, wenn ihn Sorgen drücken innert den engen Mauern städtischen Aufenthalts, der fliehe den atemraubenden Aushauch von goldenen Kerkern der Städte, besteige einen hohen Berg.»

Ein Papagei lässt den König hochleben

Erfrischend ist eine Anekdote im Bischofszeller Arzthaus. Maurers sind zum Gespräch mit Klavier und Gesang eingeladen. Der Gastgeber rundet das Vergnügen des Abends mit einer erheiternden Erzählung ab. Scherb hält im Begegnungszimmer einen Papagei. Sein Bruder hat das Tier in Lyon gekauft. Unter der monarchischen Regie­rung in Frankreich war der Vogel von seinem ehemaligen Herrn abgerichtet worden, stets «Vive le roi!» zu rufen. Dann konnte in den revolutionären Zeiten der provokante Ausruf dem Papagei aber nicht abgewöhnt werden.

Herr Scherb war in Lyon in grosser Ver­legenheit. Wie sollte er den Papagei anstandslos durch das revolutionäre Frankreich und schliesslich durch die von Revolutionären besetzte Schweiz nach Bischofszell bringen? Scherb befürchtete, der Vogel würde stets die Parole «Vive le roi!» plappern und ihm dadurch Verdruss bereiten.

Aber nein! Der Vogel schwieg und zeigte, solange sie sich auf der Rückreise auf französischem Boden befanden, seine Begabung nicht. Sobald er aber in der Schweiz war, fing er wieder damit an und fährt damit fort bis auf den heutigen Tag.