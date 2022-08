Poststrasse Dank des schönen Wetters: Sanierung der Bischofszeller Hauptverkehrsader liegt zwei Wochen vor dem Zeitplan Die Sanierung der Bischofszeller Poststrasse kommt schneller voran als gedacht und die Stadt will das Schützengütli-Quartier entlasten. Manuel Nagel 29.08.2022, 16.15 Uhr

Die Bauarbeiten an der Bischofszeller Poststrasse kommen gut voran, nicht zuletzt wegen des schönen Wetters. Bild: PD

In vier Etappen ist die Sanierung der Poststrasse in Bischofszell aufgeteilt. Aktuell steckt das Projekt in der zweiten Etappe, die zu Beginn der Sommerferien startete und gemäss Zeitplan drei Monate dauern soll, also bis Anfang Oktober.

Doch bereits Mitte August sei man gegenüber dem Bauprogramm um rund zwei Wochen im Vorsprung gewesen, gibt die Stadt Bischofszell nun bekannt. Die Gründe, die dazu führten, sieht Stadtpräsident Thomas Weingart zum einen bei den idealen Wetterbedingungen, aber auch bei der «ausgezeichnet organisierten Baustelle und dem grossen Einsatz der involvierten Unternehmen». Deshalb würden die Arbeiten besser vorankommen als gedacht.

Dennoch muss zurzeit das Schützengütli-Quartier südlich der Bahngeleise und parallel zur Poststrasse viel Ausweichverkehr schlucken. Der Stadtrat will deshalb mittels Einbahnregime die Schützengütlistrasse entlasten. Diese ist nur noch in Richtung Osten befahrbar, von der Türkeistrasse hin zur Steigstrasse. Zudem gilt neu provisorisch während der Bauzeit Tempo 30. Später soll dort aber eine reguläre Tempo-30-Zone entstehen, wie übrigens auch in anderen Quartieren der Stadt.

Auch für die Fahrgäste der Busbetriebe gibt es Änderungen bei den Haltestellen: In Richtung Uzwil fahren die Busse beim Bahnübergang an der Türkeistrasse. In Richtung Amriswil und St.Pelagiberg befindet sich die Bushaltestelle beim Güterschuppen.