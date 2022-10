Karsten Krakow ist neuer Chefarzt der Rehaklinik Zihlschlacht

Medizin Neuer Chefarzt für die Rehaklinik Zihlschlacht Die Rehaklinik Zihlschlacht freut sich über die Anstellung des erfahrenen Karsten Krakow, welcher per 3. Oktober als Chefarzt das Ärzteteam der Rehaklinik Zihlschlacht unter der ärztlichen Leitung von Daniel Zutter, Ärztlicher Direktor Rehaklinik Zihlschlacht, verstärkt. Manuel Nagel 03.10.2022, 12.00 Uhr

Der erfahrene Neurologe Karsten Krakow ist seit Montag, 3. Oktober, Chefarzt der Rehaklinik Zihlschlacht. Bild: PD

Mit Karsten Krakow gewinnt die Rehaklinik Zihlschlacht einen erfahrenen Neurologen, der über ein umfangreiches Wissen in der Neurologischen Rehabilitation und der Frührehabilitation verfügt. Karsten Krakow genoss eine fundierte Weiterbildung zum Facharzt für Neurologie am Universitätsklinikum Mannheim der Universität Heidelberg, gefolgt von einem dreijährigen Aufenthalt am UCL Institute of Neurology, Queen Square, London, der mit einem PhD-Titel abgeschlossen wurde. Die Facharztausbildung wurde 2003 an der Neurologischen Universitätsklinik Frankfurt beendet, es folgte dort eine oberärztliche Tätigkeit sowie die Habilitation.

Durch seine langjährige Tätigkeit als Ärztlicher Direktor in der Asklepios Klinik in Königstein-Falkenstein und seiner vorherigen Anstellung als Oberarzt in der Klinik für Neurologie an der Goethe-Universität Frankfurt verfügt Karsten Krakow über ein umfassendes Fachwissen im neurologischen Bereich. Er ist zudem sehr erfahren in der Anwendung von innovativen Therapieverfahren, insbesondere bei Schlaganfallpatienten. Dazu gehören die roboter- und computerunterstützte Rehabilitation, immersive virtuelle Realität und Neuromodulation. Die klinischen Schwerpunkte von Karsten Krakow sind die Neurologische Rehabilitation, Zerebrovaskuläre Neurologie und Klinische Epileptologie. «Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit Karsten Krakow einen zusätzlichen, sehr renommierten kaderärztlichen Neurologen für die Neurorehabilitation gewinnen konnten», sagt Daniel Zutter, Ärztlicher Direktor der Rehaklinik Zihlschlacht.