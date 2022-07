Männerbastion Es spielen nur Männer mit im Donnerstag-Kegelklub Hohentannen: «Weil das schon immer so war und deshalb so bleiben soll» Die Mitglieder des Donnerstag-Kegelklubs Hohentannen müssen mittwochs im Sulger «Freihof» fremdgehen und wünschen sich mehr Kollegen – aber keine Kolleginnen. Christof Lampart Jetzt kommentieren 18.07.2022, 16.45 Uhr

Die Donnerstag-Kegler sind im «Freihof» in Sulgen anzutreffen. Bild: Christof Lampart

Also eigentlich stimmt wenig bei den fidelen Kegelbrüdern. Zumindest namentlich. Denn Koni, Kurt, Tobi und Urs treffen sich mit ihren Kollegen schon seit Jahren nicht mehr am Donnerstag, um «alle Neune» zu kegeln, sondern am Mittwoch. Und Hohentannen war noch nie Treffpunkt ihrer gemeinsamen Leidenschaft: Der 1963 in Hohentannen gegründete Verein kegelte anfangs in der «Linde» in Zihlschlacht, nun, seit gut 15 Jahren, im «Freihof» in Sulgen.

Schönes Spiel mit schwierigem Stand

Warum sie «fremdgehen», ist hingegen schnell erklärt. «Das ist die nächste Kegelbahn von Hohentannen aus, die es noch gibt», erläutert Vereinspräsident Urs Grolimund aus Zihlschlacht – und verweist damit auf ein Problem, dem sich passionierte Keglerinnen und Kegler schon seit vielen Jahren ausgesetzt sehen: Das Interesse an ihrer Sportart hat in den letzten Jahrzehnten massiv nachgelassen, was zum Schwund bei den Kegellokalen geführt hat. Aktuar Koni Roth aus Erlen erinnert sich daran, dass es in seiner Jugendzeit noch in jedem Dorf mindestens eine Beiz mit einer gut gebuchten Kegelbahn gegeben habe. Doch mittlerweile hat das aus den Neuen Welt in die Alte Welt importierte Bowling in Sachen Beliebtheit dem Kegeln den Rang abgelaufen. Und sowieso ist die Zahl der Freizeitbeschäftigungen mittlerweile so gross, dass viele gar nicht einmal die Möglichkeit eines traditionellen Kegelabends in Erwägung ziehen. «Dabei haben wir es lustig und geniessen die gemeinsam verbrachte Zeit», erklärt Kassier Kurt Sennhauser aus Niederhelfenschwil.

Zwölf Mitglieder sind das Maximum

Damit die Runden wieder ein wenig grösser werden und somit beide Bahnen an den 14-täglichen Spielabenden genutzt werden könnten, sind die Hohentanner Kegler auf der Suche nach neuen Mitgliedern. «So zwei oder drei wären schön», umreisst Urs Grolimund den anvisierten Zuwachs. Wobei: viel mehr könnten es gar nicht sein. Denn die aus dem Vereinsgründungsjahr 1963 stammenden und letztmals 1998 leicht angepassten Vereinsstatuten deckeln die Mitgliederzahl auf zwölf. Warum dem so ist, weiss heute niemand mehr. Gründe, dies zu ändern, gibt es allerdings auch keine.

Auch war es in den letzten Jahrzehnten selten, dass jemand sich selbst um eine Aufnahme bewarb. Wenn ein Mitglied jemanden kannte, den er als passend für die Runde empfand, so lud er ihn zum Mitspielen ein und wenn zwei Drittel der Vereinsmitglieder dafür waren, wurde der Mann bei der nächsten Mitgliederversammlung als offizielles Mitglied in den Verein aufgenommen. Ganz richtig: Es spielen nur Männer im Donnerstag-Kegelklub Hohentannen mit. Und das nicht, weil sie etwas gegen Frauen hätten, sondern weil dies halt schon immer so war – und deshalb auch so bleiben soll.

Die Kasse ist fürs Reisen da

Auch der Vereinszweck unterscheidet sich von vielen Kegelklubs. Während anderorts diverse Mannschaften an regionalen oder nationalen Meisterschaften teilnehmen und um Siege und Pokale kämpfen, schieben die Hohentanner diesbezüglich eine ruhige Kugel: «Wir spielen an unseren Abenden unser eigenes Programm, das aus Einzeln und ausgelosten Teampartien besteht», erläutert Urs Grolimund. Der klubinterne Meister erhält einen Essensgutschein, doch am Ende des Jahres sind alle Gewinner. Denn die Einnahmen eines jeden Abend – je nach «Leistung» fliessen pro Mitglied zwischen 25 und 30 Franken in die Kasse – werden im Zweijahresturnus für eine gemeinsame Vereinsreise aufgebraucht. Da Mitglieder, die einmal nicht mittun können, sich dazu verpflichten, so viel zu zahlen, wie der schlechteste Kegler am letzten Abend, ist sichergestellt, dass alle mehr oder weniger gleich viel ins «Kässeli» einzahlen.

Neumitglieder, die «zwischen den Jahren» beitreten, entrichten einen Anteil, der sich am Durchschnitt des existierenden Kassenbestandes orientiert. «Die fünftägigen Reisen sind richtige Höhepunkte», schwärmt denn auch Grolimund. In Island waren sie schon, in Rumänien oder auch in Portugal und haben dabei Land und Leute kennen gelernt. Nur etwas tun sie auf ihren Reisen nie: Kegeln. «Dafür haben wir ja dann zwischen den Reisen wieder Zeit», lacht Tobias Belz aus Leimbach – und wirft gekonnt einen Kranz.

