Siegerinnen des Bischofszeller Schreibwettbewerbs stehen fest

Literatur Am Bischofzeller Schreibwettbewerb gingen so viele Texte ein wie noch nie – auf dem Podest fanden sich nun drei Frauen Die Jury des zum vierten Mal durchgeführten Bischofszeller Schreibwettbewerbs «schreibLust & leseNacht» hat sich am Donnerstagabend zu einer Entscheidung durchgerungen. Georg Stelzner 19.08.2022, 12.15 Uhr

Michèle Minelli und Charlotte Kehl, Mitglieder der fünfköpfigen Jury für die Texte der Erwachsenen und Jugendlichen, beraten in der Buchhandlung zum Turm. Bild: Georg Stelzner (Bischofszell, 18. August 2022)

Von «durchringen» kann deshalb gesprochen werden, weil insgesamt 76 Texte – so viele wie noch nie – zu beurteilen waren und diese grossteils von guter bis sehr guter Qualität waren, was zu längeren Diskussionen führte und die Entscheidung, wer den Preis der Jury erhalten soll, zusätzlich erschwerte.

So viel sei an dieser Stelle verraten: Unter den ersten Fünf in der Kategorie «Erwachsene» befinden sich vier Frauen und ein Mann, das Podium der drei Besten ist sogar ausschliesslich weiblich.

Mehr Frauen als Männer unter den Teilnehmenden

Mit 62 eingereichten Beiträgen ist die Kategorie für die erwachsenen Autorinnen und Autoren zahlenmässig am stärksten vertreten. Konkret sind es 43 Frauen und 19 Männer. Wie schon bei den bisherigen drei Austragungen war die Bereitschaft, sich der literarischen Herausforderung zu stellen, bei den Kindern und Jugendlichen wesentlich geringer als bei den Erwachsenen.

Die intensivierte und über die Region Bischofszell hinaus reichende Werbung hatte zur Folge, dass auch viele Texte aus anderen Kantonen eingereicht wurden. Von den 62 am Wettbewerb teilnehmenden Erwachsenen stammen sieben Personen aus Bischofszell selbst und die Hälfte aus dem Kanton Thurgau, mehrheitlich aus der Umgebung der Rosenstadt. Die jüngste Teilnehmerin ist 14 Jahre alt.

Qualität der eingereichten Texte ist gestiegen

Die Thurgauer Schriftstellerin Michèle Minelli, zum zweiten Mal Mitglied der Jury, stellt eine Qualitätssteigerung fest:

«Es gibt jetzt eine grössere Vielfalt an Textarten und eine grössere thematische Vielfalt. Auch die Ausgestaltung der Texte ist im Allgemeinen diesmal besser.»

Ein Merkmal des Bischofszeller Schreibwettbewerbs ist der Umstand, dass nicht nur ein Fachgremium, sondern auch das Publikum einen Preis vergibt. Dieser hat zwingend nicht identisch mit dem Preis der Jury zu sein. Um die Goldene Schreibfeder zu gewinnen, muss man nämlich nicht nur einen überzeugenden Text vorlegen, sondern diesen auch gut vortragen. Geschehen wird dies am Samstag, 24. September. Ort und Zeit dieser Veranstaltung werden rechtzeitig bekannt gegeben.