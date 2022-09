Kunsthandwerk Künstlerin und Lebenskünstlerin: Sonja Schilling aus Kradolf schafft Werke aus Metall Sonja Schilling aus Kradolf ist Metallkünstlerin. Sie haucht alten Gegenständen neues Leben ein. Yvonne Aldrovandi-Schläpfer 29.09.2022, 16.05 Uhr

Sonja Schilling in ihrem Garten in Kradolf. Bild: Yvonne Aldrovandi

«Das Gestalten ist für mich eine grosse Passion. Es erfüllt mich mit einer grossen Freude und Zufriedenheit. Ich muss meine Kreativität einfach ausleben können – der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt», erzählt Sonja Schilling. Sie zeigt auf einen Igel, den sie aus verkrümmten handgeschmiedeten Nägeln und einer alten Suppenkelle angefertigt hat. Sonja Schilling ist Metallkünstlerin, arbeitet vorübergehend in einer improvisierten Gastwerkstatt in Kradolf und fertigt einmalige Metall- und Handwerkskunst. In ihren Werken stecken viel Leidenschaft, Ideen und Zeit.

Besonders augenfällig ist, dass all die Gegenstände, die Sonja Schilling anfertigt, Upcycling-Kunstwerke sind. Ganz nach dem Motto: «Wiederverwenden statt wegwerfen». «Ich finde es schön, alten Dingen, die keine Verwendung mehr finden würden, neues Leben einzuhauchen», sagt die Künstlerin.

Ihre Kreativität wurde schon früh entdeckt. Sie sei in der vierten Primarklasse gewesen, als sie für die älteren Schüler eine aufwendige Theaterkulisse für die Märchenkomödie «Der gestiefelte Kater» gestalten durfte. «Meine Schulgspänli waren in der Turnstunde, als ich die Kulisse gemalt habe. Ich mag mich noch gut daran erinnern, wie das Bühnenbild damals grosse Begeisterung ausgelöst hat.» Sonja Schilling hat gerne gemalt, später unter anderem getöpfert, Seidenmalerei gemacht sowie Gegenstände aus Leder angefertigt. Ihre Handarbeiten hat sie zu einem grossen Teil an Märkten verkauft.

Das Schweissen hat sie sich selbst angeeignet

Irgendwann hat sie dann Metallskulpturen gesehen und ist dadurch auf die Idee gekommen, auch so etwas machen. Vor 27 Jahren begann Schilling mit Metall zu arbeiten. Das Schweissen hat sie sich selbst angeeignet. Sie schweisste Skulpturen mit ausgedienten Gebrauchsgegenständen. 2015 kamen Insekten aus Löffeln, Draht und Glühbirnen dazu. «Entstanden sind bereits über 100 solcher Insekten», sagt die 55-jährige Künstlerin. Ameisen und Fliegen seien ihre kleinsten Kriechtiere, die aus Taschenlampen-Glühbirnen entstehen und als Magnete verwendet werden können.

Ihr Markenzeichen sei es, verschiedene Metalle zusammenzuschweissen. «Ein Gegenstand soll leben, nicht nur rostig sein. Eisen rostet, Chromstahl hingegen nicht», erklärt sie. Besteck findet deshalb oftmals Verwendung in ihren Kunstwerken.

Gerne integriert sie auch Schwemmholz in ihren Skulpturen, welches sie zuvor an der Sitter gesammelt hat. «Nach einem heftigen Gewitter im August wurde dermassen schönes Treibholz an das Ufer getrieben, das ich nun gerne verwende.»

Jubiläumsausstellung Sonja Schilling stellt ihre Metall- und Handwerkskunst aus an der Heldswilerstrasse 7 in Kradolf. Vernissage ist diesen Samstag und Sonntag ab 10 Uhr. Schilling feiert am 2. Oktober «55 bewegte Jahre» und freut sich auf zahlreiche Gäste. Eine offene Ausstellung findet von Montag, 3. Oktober, bis Sonntag, 9. Oktober, statt, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Eine permanente Ausstellung ist zu sehen im Hagenbuch 4 in Schönholzerswilen. (yal)

Sonja Schilling bedauert es, dass heute so vieles weggeworfen wird, das eigentlich noch verwendet werden könnte. «Oftmals sehe ich hinter einem alten Gegenstand den Menschen, der damit gearbeitet hat. Das löst bei mir eine erhabene Ehrfurcht aus.» Kürzlich sei sie auf einen über 100-jährigen Heustechspaten gestossen, den sie demnächst in ein Kunstwerk verwandeln wird. «Ich habe eine dermassen blühende Fantasie, dass ich sofort sehe, was ich aus einem alten Gegenstand kreieren kann», erzählt die Künstlerin und lacht.

Vor einiger Zeit habe sie für die Asche eines verstorbenen Hundes einen Drachen als Metallurne gestaltet, und letzthin habe eine Krankenschwester eine Schale aus neuen Muster-Prothesen, die im Spital nicht mehr gebraucht wurden, gewünscht. Schilling hat schon weit über 2000 Kunstwerke gefertigt. Selbst ins Ausland konnte sie schon Kunstwerke liefern, nach Österreich, Holland, Australien und Amerika.

Momentan arbeitet sie in Kradolf – sie musste schon einige Male notgedrungen umziehen. «Ich bin nicht nur Künstlerin, sondern auch Lebenskünstlerin. Ich verstehe es, aus allen Situationen im Leben das Beste zu machen.»

Hinweis

Sonja Schilling ist auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten für ihre Werkstatt (076 734 76 31).