Keramikerin Kathrin Ritzi-Schaufelberger: Ausstellung zu Armenien

Kunsthandwerk Eine Porzellantöpferin aus Sulgen nimmt einen auf eine spezielle Reise mit: Von Kradolf nach Jerewan und zurück Die Werkstattausstellung der Sulger Keramikerin Kathrin Ritzi-Schaufelberger in Kradolf bringt Armenien näher. Georg Stelzner 24.10.2022, 16.30 Uhr

Kathrin Ritzi-Schaufelberger präsentiert Küchenutensilien aus Holz, die von einem Armenier gefertigt worden sind. Bild: Georg Stelzner

Für die Ausstellung in ihrer Porzellantöpferei auf dem ehemaligen Teigi-Areal lässt sich Kathrin Ritzi-Schaufelberger immer etwas Spezielles einfallen. Diesmal half ihr der Zufall bei der Gestaltung der viertägigen Veranstaltung auf die Sprünge. Kathrin Ritzi-Schaufelberger hat seit kurzem eine armenische Schwiegertochter – und das nicht ohne Folgen. «Anna hat mir ein Fenster zu ihrer Heimat, diesem kleinen Bergland im Kaukasus, geöffnet», sagt die Sulgerin.

Wandernd erkundete sie jene periphere europäische Region, in der sich im vierten Jahrhundert eine der frühesten christlichen Zivilisationen entwickelte. Im Grenzland von der Türkei und Armenien befindet sich der Berg Ararat, der Nationalsymbol Armeniens ist und auf dem nach der Sintflut die Arche Noah gestrandet sein soll.

Helles Aprikosenholz ist typisch für Armenien

Zweimal, 2019 und 2021, weilte Kathrin Ritzi-Schaufelberger bisher in Armenien. Sie begeisterte sich dabei nicht nur für die pittoresken Landschaften mit ihren tausendjährigen Sakralbauten, sondern bekundete – wie auf anderen Auslandsreisen – auch grosses Interesse am einheimischen Handwerk. «Ich hatte Gelegenheit, Keramiker, Holzschnitzer und Steinbildhauer kennen zu lernen, die durch ihr Schaffen uralte Traditionen am Leben erhalten», erzählt sie. Einer davon, Vachagan Yerznkyan aus der Hauptstadt Jerewan, wird an der diesjährigen Werkstattausstellung mit Holzutensilien für die Küche vertreten sein. Hergestellt wurden die Gegenstände aus hellem Aprikosenholz und dunklem Nussbaum, zwei für Armenien typischen Holzarten.

Doch nicht genug damit. Ein zweites Mal führte der Zufall geschickt Regie: Kathrin Ritzi-Schaufelberger begegnete in Zürich Anet Strusinski-Gregorian, einer armenischen Bäckerin mit sympathischem Lachen, und lud sie ein, in Kradolf dem Publikum auf alten armenischen Rezepten basierende Backwaren anzubieten. Der Ausstellungsschwerpunkt Armenien war damit gegeben und das Interesse am 3000 Kilometer entfernten Land definitiv verfestigt.

Keramik und Gebäck Die diesjährige Ausstellung von Kathrin Ritzi-Schaufelberger findet vom Donnerstag, 27. Oktober, bis Sonntag, 30. Oktober, in der Werkstatt an der Ruhbergstrasse 2 in Kradolf statt. Geöffnet ist sie an allen vier Tagen durchgehend von 13 bis 18 Uhr. Die Gastgeberin präsentiert einen Überblick über ihr Sortiment an Porzellangefässen, Vachagan Yerznkyan landestypische Holzarbeiten aus seiner Heimat und Anet Strusinski-Gregorian traditionelles armenisches Gebäck. (st)

Vor dem Hintergrund dieser Vorgeschichte ist es nicht verwunderlich, dass Kathrin Ritzi-Schaufelberger im Internet auf den Verein Little Bridge Schweiz stiess. Das von Heidi Kind gegründete und präsidierte Hilfswerk leistet praktische Nothilfe in Armenien, insbesondere zu Gunsten der ländlichen Bevölkerung. Kathrin Ritzi-Schaufelberger hat sich bereit erklärt, die 91-jährige Churerin anlässlich der nächsten Jahresversammlung an der Vereinsspitze abzulösen.

Ihr Engagement versteht Kathrin Ritzi-Schaufelberger als Dank dafür, in einem sicheren Land leben zu dürfen, in dem meist alles funktioniert. «Wir können den Wind nicht ändern, aber ein Segel anders setzen», gibt die Keramikerin zu bedenken. Zuverlässige Mitarbeiterinnen garantierten, dass von den Spendengeldern jene Menschen in Armenien profitieren, die es am nötigsten haben. Kathrin Ritzi-Schaufelberger hofft deshalb nicht nur auf einen zahlreichen Besuch der Ausstellung, sondern auch auf Spenden für «Little Bridge Schweiz». Den Erlös aus dem Verkauf ihrer eigenen Produkte wird sie dem Verein spenden.

www.little-bridge-schweiz.ch