Karin Brühlmann (Mitte) neu im Gemeinderat Kradolf-Schönenberg

KRADOLF-SCHÖNENBERG Karin Brühlmann distanziert Sibylle Treu bei der Gemeinderatsersatzwahl deutlich Die Schönenbergerin (Die Mitte) gewinnt mit 254 Stimmen Vorsprung auf die EVP-Kandidatin. In der Exekutive wird Karin Brühlmann Andrea Müller-Richner (parteilos) ersetzen. Georg Stelzner 03.07.2022, 18.30 Uhr

Heinz Keller, Gemeindepräsident von Kradolf-Schönenberg, gratuliert der Wahlsiegerin Karin Brühlmann mit einem Blumenstrauss. Bild: Georg Stelzner (Schönenberg, 3. Juli 2022)

Auch wenn die Chancen der beiden Kandidatinnen schwer einzuschätzen waren, so überrascht doch die Deutlichkeit des Resultats. So sieht es auch die 36-jährige Wahlsiegerin Karin Brühlmann, die auf einen Stimmenanteil von 78 Prozent kam und das absolute Mehr deutlich übertraf: «Aufgrund der Reaktionen auf meine Kandidatur war ich durchaus optimistisch. Mit einem so klaren Erfolg habe ich aber nicht gerechnet.»

Freies Ressort interessiert Brühlmann

Sie habe Gelegenheit gehabt, sich an der Gemeindeversammlung den Wählerivorzustellen, sagt Karin Brühlmann rückblickend. Zudem habe sie an zwei Standaktionen und mittels Flyer für ihre Kandidatur geworben. Der Sitz in der Exekutive musste aufgrund der Wahl von Gemeinderätin Andrea Müller-Richner zur Präsidentin der Volksschulgemeinde Region Sulgen neu besetzt werden.

Aller Voraussicht nach wird Karin Brühlmann nun das Ressort ihrer Vorgängerin übernehmen und damit für die Bereiche Gesellschaft, Integration und Bildung verantwortlich sein. Diese Aussicht sei ein wesentlicher Beweggrund für die Kandidatur gewesen, erklärt die dreifache Mutter: «Dieses Ressort würde mir bestimmt liegen. Es spricht mich von allen am meisten an.» Die neue Gemeinderätin wird das Amt am 1. September dieses Jahres antreten.

Treu unternimmt 2023 den nächsten Versuch

Sibylle Treu führt ihr Ergebnis einerseits auf die breitere Wählerbasis der ehemaligen CVP (heute: Die Mitte), anderseits auf den noch geringen Bekanntheitsgrad ihrer Person zurück. In Anbetracht dieser Ausgangslage sei ihr Abschneiden «gar nicht schlecht», sagt die unterlegende EVP-Kandidatin. Es sei ihr auch ein wichtiges Anliegen, dass die EVP vermehrt wahrgenommen wird.

Die 54-jährige Kradolferin ist keineswegs frustriert, sondern bereit, bei den Gesamterneuerungswahlen im kommenden Jahr erneut anzutreten. Dann werden im Gemeinderat Kradolf-Schönenberg aufgrund der bereits angekündigten Rücktritte von Uschi Kessler und Hans Stark mindestens zwei Sitze neu zu vergeben sein.