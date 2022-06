KRADOLF-SCHÖNENBERG «Wenn ich etwas anpacke, dann mache ich es aus Überzeugung und mit Herz»: Sibylle Treu kandidiert für den Gemeinderat Die 54-Jährige ist Mitglied der EVP. Das im Gemeinderat Kradolf-Schönenberg neu zu vergebende Ressort Gesellschaft, Integration und Bildung hat Sibylle Treu zur Kandidatur bewogen. Die Ersatzwahl findet am 3. Juli statt. Hannelore Bruderer 15.06.2022, 11.30 Uhr

Sibylle Treu will für die EVP in den Gemeinderat von Kradolf-Schönenberg. Bild: Hannelore Bruderer

Sibylle Treu hat Ökonomie und Spitalökonomie studiert. Derzeit arbeitet sie mit einem 50-Prozent-Pensum für das Schweizerische ­Rote Kreuz Kanton Thurgau. Als Projektleiterin ist sie zuständig für die Gastfamilien, die Flüchtende aus der Ukraine aufgenommen haben.

Wissen im Bildungs- und Integrationsbereich

Ihr Interesse an einem Gemeinderatsmandat gründet einerseits im frei werdenden Ressort Gesellschaft, Integration und Bildung, in das sie ihre berufliche Erfahrung einbringen könnte. Als ehemalige Gründerin eines privaten zweisprachigen Kindergartens, der heute noch als Kindertagesstätte betrieben wird, bringt sie viel Wissen im Bildungs- und Integra­tionsbereich mit.

Anderseits hat ihre Tätigkeit als Vorstandsmitglied der Bezirks- und Kantonalpartei der EVP ihr politisches Interesse geschärft. «Es ist spannend zu sehen, wie politische Prozesse ablaufen. Als Gemeinderätin sieht man nicht nur von aussen zu, man kann mitgestalten», sagt sie.

Zur Person Sibylle Treu kam im Mai 1968 in Basel zur Welt. Als sie drei Jahre alt war, zog ihre Familie nach Ulm, wo die Kandidatin bis zum Abschluss ihres Studiums lebte. Mit ihrem Ex-Mann und ihren zwei Töchtern, beide sind inzwischen erwachsen, wohnte Sibylle Treu bis 2013 im Zürcher Oberland. Seither lebt sie mit ihrem Partner in Kradolf. (hab)

Sibylle Treu bezeichnet sich als belastbar, organisationsstark und flexibel. «Ich übernehme gerne etwas Neues, noch Unstrukturiertes, das man aufbauen kann. Das macht mir mehr Freude als etwas bereits Festgespurtes 1:1 weiterzuführen», sagt sie. Zu ihren Stärken zählt sie nicht zuletzt ihre Empathie, die in ihrem christlichen Glauben wurzelt und die es ihr ermöglicht, auf Menschen in ihren jeweiligen Lebenssituationen zuzugehen. Die Fähigkeit mitzufühlen, verbindet sie auch mit Entschlossenheit, wenn sie sagt:

«Wenn ich etwas anpacke, dann mache ich es aus Überzeugung und mit Herz.»

In jeder Hinsicht am Ball bleiben

Mittelfristig sieht die Kandidatin das Wachstum der Gemeinde als Herausforderung. Es sei wichtig, dass die Entwicklung in den Bereichen Gesellschaft, Schule und Infrastruktur mithalte. «Auch was hinsichtlich Migration geschieht, ist derzeit sehr ungewiss und macht vielen Sorgen», stellt die 54-Jährige fest. Nachbessern könne man auch am Image von Kradolf-Schönenberg.

«Ich kenne zwar nicht alle Kriterien, ärgere mich aber, wenn unsere Gemeinde beim Gemeinderanking schlecht abschneidet. Ich finde, wir haben eine sehr lebenswerte Gemeinde.»

Sibylle Treu ist Inhaberin der Reithalle in Kradolf. Gelegentlich leitet die ausgebildete Reittrainerin und J+S-Leiterin dort auch Reit- und Voltigestunden. Sie leistet ferner beim Roten Kreuz Freiwilligenarbeit als Aufgabenhilfe, beim Fahrdienst in Sulgen und in der Einsatzleitung des Fahrdienstes Kreuzlingen.