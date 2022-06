Brand in Einfamilienhaus in Kradolf - drei Verletzte

Einfamilienhaus brennt mitten in der Nacht – drei Personen verletzt, 36-jähriger Bewohner im Spital

In einem Quartier in Kradolf hat in der Nacht auf Pfingstmontag ein Einfamilienhaus lichterloh gebrannt. Beim Brand wurden eine Person schwer, zwei weitere Personen leicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.